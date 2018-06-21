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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Глобал-монополист "Газпром" обещает газифицировать россиян на 95%
Если бы мы продавали газ в России по тем же тарифам, что в Евросоюз, то получили бы три европейских рынка по доходу, не преминул отметить председатель правления ОАО «Газпром». При этом, упреждая вопросы и упреки по ценам, заверил, что российские потребители как получали, так и будут получать «голубое топливо» по ценам, ниже рыночных. И на этот раз на традиционной ежегодной встрече руководителей компании и главных редакторов региональных СМИ, которая прошла 12 декабря в центральном офисе ОАО «Газпром», Алексей Миллер был более чем убедителен и откровенен, утверждая статус прозрачной и открытой компании.
На встрече в Москве (последней, шутили журналисты в связи с начавшимся переездом штаб-квартиры «Газпром нефти» в Санкт-Петербург, где строится «Лахта-центр») выступили также заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ – по экспортной политике, член правления Ярослав ГОЛКО (транспортировка газа) и Всеволод ЧЕРЕПАНОВ (добыча), а также руководители основных подразделений ОАО «Газпром»: генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис ФЕДОРОВ, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Анатолий МАРИНИЧЕВ, и. о. заместителя генерального директора ОАО «Газпром нефть» Алексей ЯНКЕВИЧ, создав образ стремительно развивающейся глобальной компании мирового уровня.
Напомним, что вертикально интегрированная компания «Газпром» обладает 18% мировых запасов природного газа и 70% – в России. Сегодня на ее балансе 33 трлн кубометров запасов природного газа, из них 18 трлн – в разработке. На 85-90 лет хватит. Ее доля в мировой добыче – 15%. Кроме того, «Газпрому» принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная сеть. Уникальная по мировым масштабам Единая система газоснабжения России составляет 161,7 тыс. км. Надо учесть, что помимо добычи и транспортировки «Газпром» самостоятельно занимается геологоразведкой, хранением, переработкой и не только природного газа, но газового конденсата и нефти («Газпром нефть»). А в последнее время активно интегрируется в электроэнергетику – только в 2011 году «Газпром» ввел 1,7 ГВт генерирующих мощностей, и это больше, чем РАО «ЕЭС» за 10 лет своего существования.
Так что амбициозные притязания руководителей корпорации на глобальный статус компании вполне оправданны. «В мире есть 6-7 компаний, которым по силам разрабатывать такие месторождения и осваивать такие инвестиции», – неприкрытая гордость звучала в словах Алексея Миллера как заявка на эффективную модель бизнеса.
Нам остается только надеяться, что поведение государственной корпорации на российском газовом рынке не ограничится цитированием Карла МАРКСА «Конкуренция порождает монополию, а монополия порождает конкуренцию». Впрочем, кое-что Миллер ставит себе в заслугу справедливо, например, 90% закупок госкорпорация осуществляет у российских производителей.
С глобальными амбициями «Газпрома» связаны и угрозы, которые возникли перед компанией. Как выразился руководитель департамента информационной политики Александр БЕСПАЛОВ, взывая к патриотическим чувствам журналистов, чтоб отказались наводить «пятна на солнце»: «Нет ни у нас с вами, ни у России в целом, ни у «Газпрома» друзей за границей. Все хотят нас использовать». И в целях снижения рисков приняты три направления диверсификации бизнеса – рынки сбыта, транспортные потоки (трубопроводов и танкеров со сжиженным газом) и конечные продукты – помимо природного газа газоконденсат, метан, сжиженный газ, электроэнергия и газохимические продукты. А если учесть эхо Фукусимы в мировой энергетике – например, отказ Японии, Германии от АЭС, то 2011-й стал поистине звездным годом для «Газпрома».
До последних лет Европа, с которой «Газпром» связывают газовая труба и 40 лет сотрудничества, безусловно, прибыльного для обеих сторон, была самым надежным партнером. А теперь новые трубопроводы и совместные акционерные инвестиции убирают и риски транзитных стран. Так, 8 ноября 2011 г. вступила в строй первая нитка «Северного потока» по дну Балтийского моря. В октябре подписано соглашение акционеров по строительству морского участка «Южного потока», и в декабре газовый концерн определился наконец с маршрутом по суше – труба после выхода из Черного моря пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению на север Италии. Планируются отводы в Грецию, Хорватию и Сербию.
Однако недавний кризис показал, что остаются риски российской госкорпорации в доходной части. У трубы, как известно, два конца. Европа возмущается своей зависимостью от газпромовских контрактов и цен, а российская сторона – падением доходов в условиях неустойчивой экономики. Односторонний отказ от поставок, активизировавшиеся в ЕС поиски альтернативы российскому газу побудили корпорацию оглянуться на Восток – нужен экспортный коридор в Азию, где стремительно поднимается новый центр мировой экономики, а темпы роста таковы, что «Европе и не снились». Туда устремились помыслы, инвестиции и новые проекты «Газпрома». Если прогнозные потребности Европы в газе на 2030 год – 200 млрд кубов газа в год, то только Китаю потребуется 300 млрд кубов.
Разворот на Восток – это не только диверсификация рынка сбыта. Сегодня главным газовым полигоном для «Газпрома» остаются Западная Сибирь и Ямал, откуда идут перекачки газа в центральную часть России и Европу. «Газпром» ставит задачу до 2031 г. создать в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новые центры добычи газа. На Сахалине в заливе Анива за 2011 год отшвартовались 144 газовоза, перекачивая сжиженный газ в трюмы, а тем временем в своих «айпадах» сотрудники «Газпром экспорта» аккумулируют информацию о возможных клиентах в АТР – в случае если Китай и дальше будет тянуть с контрактными ценами по трубопроводу «Якутия – Сквородино», компания готова форсировать строительство еще одной очереди СПГ.
И все же главный конкурент Европы – не Азия. Хотя государственная компания работает, по словам Алексея Миллера, «от рынка» – вначале продать, потом добыть и транспортировать до потребителя, половина добытого газа (в 2 раза больше, чем в Европу) идет на внутренний рынок России, пусть и по ценам, в три раза ниже мировых.
Во встрече в Москве принимали участие сразу два редактора Издательской компании «Золотой Рог». Столь повышенное наше внимание именно к «Газпрому» объясняется просто: одна из реальнейших перспектив развития региона сегодня тесно увязана с реализацией этой энергетической компанией Восточной программы.
Для дальневосточников сегодня написано немало программ и стратегий – начиная с комплексной федеральной и заканчивая корпоративными от нефтяников, энергетиков, железнодорожников и других транспортников, машиностроительных и перерабатывающих холдингов, малого бизнеса, наконец. И их реализация в немалой степени зависит от энергообес-печенности региона и тарифа. Понять, где заканчиваются благие социальные намерения корпорации в ее походе на Восток по указу правительства и начинается реальный бизнес глобальной корпорации, – значит получить уверенность, что проекты будут реализованы в срок.
Вопросов у нас было более чем. Можно ли переводить котлы дальневосточных ТЭЦ на газ без риска остаться без тепла? Российская газовая квота в сахалинских проектах –на три года. Что дальше? Когда и где газ придет на кухню дальневосточников? Когда наконец появится реальный газ в трубе «Хабаровск – Владивосток»? Реальны ли проекты газохимических комбинатов или дело ограничится третьей очередью Анивского завода сжиженного газа? Трубопровод на Корейский полуостров – из области политической дипломатии или проект с реальными сроками реализации? Газовые месторождения Якутии – про запас или проект трубопровода в Сковородино смогут форсировать также, как ВСТО-1? Да и по каким ценам получим мы газ и энергию с учетом затрат на обустройство инфраструктуры на новых полигонах и трубопроводах?
Ответы на многие мы получили из уст начальника управления координации Восточных проектов ОАО «Газпром» Виктора ТИМОШИЛОВА, который показал, что Восточная газовая программа – это стратегия корпорации на ближайшие 20 лет.
Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 г. приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Ее ведет ОАО «Газпром», которое уже формирует центры газодобычи в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Камчатском крае. Программой определено, что синхронно будут развиваться газоперерабатывающие и газохимические производства, в том числе мощности по производству гелия и сжиженного природного газа (СПГ) в Приморском крае, Якутии и Николаевске-на-Амуре. Трубопроводы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и «Якутия – Сковородино – Хабаровск – Владивосток» соединятся в Единую газотранспортную сеть России.
Для реализации далеко идущих проектов газотранспортной системы на Востоке России запасы и месторождения уже имеются: в Красноярском крае – Юрубчено-Тохомское (700 млрд) и Собинско-Пайгинское (170 млрд куб. м), в Иркутской области – Ковыктинское (2,000 млрд), в Якутии – Чаяндинское – (1,240 млрд), «Сахалин-1,2» – (900 млрд куб. м), Киринское и Южно-Киринское Сахалинского шельфа – 460 млрд куб. м. Идет также геологоразведка в Красноярском и Камчатском краях, Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и на шельфе Охотского моря. К 2030 году «Газпром» рассчитывает здесь прирастить до 7 трлн куб. м газа.
И с потребителями этих триллионов проблем нет. Новая энергетика нужна региону – начали переходить на газ ТЭЦ в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке. В ближайшее время газ начнут потреблять мини-ТЭЦ на острове Русском, а также Владивостокская ТЭЦ-1. Готовы проекты парогазовых ТЭС нового уровня для Находки и Хабаровска. И это только начало. Идут многочисленные заявки от регионов и зарубежных инвесторов на газ для газохимических проектов в Приморском и Хабаровском краях – по производству метанола, диметилового эфира, пропилена, аммиака и химических удобрений. Актуальным становится строительство газохранилища в окрестностях Хабаровска.
В сентябре 2011 года завершен газопровод «Сахалин – Владивосток». Правда, газ для символического факела на о.Русский пришлось использовать из баллонов – компрессорные станции к газопроводу не готовы. А вот с наполнением трубы проблем не будет, заверили в «Газпроме». Пока газ закачивают в газопровод «Сахалин-Хабаровск» в счет 3-летней российской квоты по проектам «Сахалин-1, 2», но в 2012 году начнут давать природный газ Киринские скважины шельфа, с 2016 года – якутские месторождения.
Но, как признался Виктор Тимошилов, дело за малым – государственная поддержка развития газовой промышленности на Востоке России, в том числе – в Якутии. Ведь газовики пришли в дальневосточные дебри, где вовсе нет инфраструктуры. Если все затраты возьмет на себя «Газпром», то никакой инвестор не потянет себестоимость газового кубометра, а дальневосточники будут чураться голубого огня в конфорках сильнее, чем дорогостоящего мазута на котельных.
Впрочем, «Газпром» просит не более, чем сегодня имеют нефтяники на новых месторождениях региона: дифференцированного подхода к расчету ставки НДПИ (в том числе, установление нулевой ставки на этапе возврата инвестиций) при добыче газа в регионе, льгот по налогам на прибыль и имущество восточных проектов, снижения или отмены таможенных пошлин на ввоз оборудования, аналоги которого не производятся в России и которое будет использоваться при реализации газовых проектов в Якутии.
Тем более Правительство РФ весьма задолжало дальневосточникам. Если редактора центральной России возмущались 63% газификации своих регионов, то дальневосточные молчали. У нас стартовать регионам придется с 7%. Правда, «Газпром» заверил, что со всеми дальневосточными регионами, кроме Чукотки, уже подписаны договоры и схемы газификации. Как они выполняются – другой вопрос. Пока Хабаровский и Приморский края числятся во 2-й группе, где срывают графики, но есть шанс наверстать упущенное.
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