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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 23:43 |
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АК «АЛРОСА» настроена на рекорд
С сентября 2011 г. компания предприняла все необходимые меры по поддержке справедливой цены на алмазное сырье в условиях ухудшающейся конъюнктуры рынка. АК «АЛРОСА» прекратила реализацию сырья на спотовом рынке, сосредоточившись на продажах в рамках действующих долгосрочных контрактов с российскими и зарубежными покупателями сырья. Принятые меры наряду с действиями других алмазодобывающих компаний привели к тому, что влияние на рынок спекулятивного фактора значительно снизилось, цены на алмазы стабилизировались, что позволило АК «АЛРОСА» сохранить устойчивость своей торговой политики и при корректировке изначальных плановых показателей добиться рекордных продаж за всю историю компании. Ожидается, что общий объем реализации алмазов и бриллиантов по группе «АЛРОСА» по итогам 2011 года составит около $4 млрд 450 млн.
Президент компании поручил вынести вопрос о реализации социальной политики АК «АЛРОСА» на рассмотрение правления компании в начале 2012 года. В настоящий момент, до принятия Правлением иных решений, ответственность за бесперебойное функционирование всех социальных объектов, которые находятся на балансе АК «АЛРОСА» в зоне деятельности горно-обогатительных комбинатов, в полной мере лежит на директорах соответствующих подразделений.
Рассматривая вопрос о соблюдении руководителями АК «АЛРОСА» устава компании, Федор Андреев заявил о недопустимости коммерческих отношений компании с аффилированными коммерческими организациями, учредителями которых являются сами члены правления АК «АЛРОСА». Президент АК «АЛРОСА» поручил службе безопасности компании и управлению внутреннего аудита провести детальную проверку выявленных фактов использования служебного положения в личных целях и по результатам проверки передать материалы в правоохранительные органы.
В 2010 году предприятиями группы «АЛРОСА» добыто 34,3 млн карат алмазов. По итогам года реализация алмазной продукции по группе «АЛРОСА» составила $3484 млн, что является рекордным показателем за всю историю компании.
«Дальневосточный капитал».
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