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09 Января 2012, 11:00 | Регион сегодня

Геннадий АЛЕКСЕЕВ, гендиректор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»: Главная задача - привлечение внебюджетных инвестиций

На заседании Координационного совета по экономическим вопросам межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье» (МАДВиЗ), прошедшем в Хабаровске, регионам была представлена информация о созданном в ноябре 2011 года ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Официальная презентация общества состоится ориентировочно в феврале 2012 года.

Финансовый институт зарегистрирован в столице Дальневосточного федерального округа. Генеральным директором Фонда, по решению совета директоров ОАО, назначен бывший первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Геннадий АЛЕКСЕЕВ.

– Геннадий Федорович, каковы сегодняшние контуры Фонда, какие вопросы решаете на первых порах?

– Фонд создан по поручению Председателя Правительства РФ Владимир ПУТИНА и по решению наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ). ВЭБ выступил единственным учредителем, определив для нового общества уставный капитал в размере 500 млн рублей. Председателем совета директоров избран председатель Внешэкономбанка Владимир ДМИТРИЕВ, в состав совета вошли представители министерств регионального развития и экономического развития России, зам. полномочного представителя Президента РФ в ДФО Александр ЛЕВИНТАЛЬ, представители Внешэкономбанка, в том числе руководитель филиала в Хабаровске Андрей СКОБЕНКО.

Сейчас мы решаем организационные вопросы, подбираем персонал. Штат, кстати, планируется совсем небольшой – на первых порах чуть больше 20 человек. Головной офис будет располагаться в Хабаровске, чтобы создаваемый институт развития максимально приблизить к регионам. Предполагается, что представительства Фонда будут открыты в Москве, в одном из регионов Прибайкалья и во Владивостоке. По сути, Фонд будет работать в формате корпорации развития, тесно сотрудничая со структурами Внешэкономбанка. Мы будем, с одной стороны, представлять банк в регионах, с другой – интересы регионов в ВЭБе.

– Какие цели стоят перед Фондом, что будет входить в круг его ответственности?

– В общих чертах – мы должны способствовать реализации богатого инвестиционного потенциала Востока России в конкретных проектах комплексного развития. И не только за счет государственных инвестиций, но и частного капитала. Нужно помочь найти консенсус интересов власти и бизнеса, запустить все возможные инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП), так как исключительно госвливаниями и по решениям, принимаемым в Москве, эффективно, комплексно и скоординированно реализовывать инвестиционные проекты на такой огромной малонаселенной и труднодоступной территории невозможно.

Чтобы достичь этих целей, Фонд будет проводить экспертизу проектов, бизнес-идей и бизнес-планов на предмет их готовности и возможности финансирования с участием ВЭБа, вести поиск инвесторов, готовых участвовать в проектах на условиях ГЧП. В соответствии с уставом ОАО мы можем принимать участие в уставном капитале предприятий, реализующих проекты, в которых заинтересовано государство. Это будет своего рода «сигнальный эффект» для других участников инвестиционных процессов – если Фонд (а значит, ВЭБ) готов вкладывать деньги, то проект хорошо проработан и имеет рыночные перспективы.

При этом принципы срочности, возвратности и коммерческой эффективности при финансировании инвестиционных проектов остаются неизменными. Ведь ВЭБ, хоть и является государственной корпорацией, должен реализовывать проекты таким образом, чтобы потраченные средства были возвращены. Другое дело, что в отличие от коммерческих банков условия и сроки возврата могут быть более привлекательны.

Мы нацелены на тесное взаимодействие с региональными органами власти и будем всячески содействовать формированию единого правового поля в сфере ГЧП. Безусловно, регионам самим предстоит немало сделать для того, чтобы создать условия, которые бы обеспечивали приток инвестиций на территорию. В том числе речь идет и об инвестициях из федерального бюджета, для их получения регион должен иметь качественно подготовленные инвестиционные проекты. Мы будем оказывать консалтинговую помощь администрациям субъектов Федерации при подготовке проектов, можем выступать организаторами или участниками региональных инвестиционных фондов.

– После того как идея создания Фонда была озвучена, у регионов появились надежды, что с помощью подобного финансового института они смогут решить многие застарелые проблемы, связанные прежде всего с социальной сферой. Будут ли как-то регионы влиять на работу Фонда?

– Дискуссий по поводу того, как должен работать Фонд, действительно, было много. Почти год шло согласование позиций всех ответственных за развитие регионов министерств и ведомств. Сегодня сформировано общее понимание целей его создания и задач, которые он будет решать. Ответы на эти вопросы во многом дает устав АО. В нем, кстати, изначально определен большой перечень возможных видов деятельности, которые в перспективе позволят Фонду эффективно работать, имея большую свободу действий. Мы ведь приходим на конкурентное поле, где есть государственные и частные банки, другие инвестиционные институты.

Вместе с тем в ближайшее время предстоит разработать, согласовать и принять ряд документов, которые будут определять принципы взаимодействия с регионами и бизнес-структурами, сформулировать основные критерии отбора проектов, в которых будет участвовать Фонд. Сегодня ВЭБ рассматривает свое участие в проектах общей стоимостью не менее 2 млрд рублей. Конечно, это слишком большая сумма для регионов, и об этом на заседании координационного совета по экономическим вопросам МАДВиЗ говорили представители практически всех регионов.

Что касается приоритетных проектов, то их перечень будет конкретизирован по итогам детального рассмотрения на выездных совещаниях в каждом регионе. Конечно, мы будем, главным образом, ориентироваться на меморандум Внешэкономбанка – прежде всего проекты по модернизации и строительству объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, социальной сферы. Ведь они будут работать не только на бизнес конкретной компании, но и на развитие территории в целом. Но это не исключает и другие направления и отрасли, за исключением, пожалуй, добычи полезных ископаемых, там и так инвесторы найдутся. Но если речь идет о проектах по глубокой переработке, комплексному извлечению всех ценных компонентов из добываемого сырья, производствах, создающих высокую добавленную стоимость, то Фонд готов подключиться к ним на условиях ГЧП.

Что касается влияния регионов на работу Фонда, то оно будет самым непосредственным. От имени и по поручению материнской компании мы подготовили проект соглашения и надеемся, что на ближайшем Совете МАДВиЗ Фонд будет принят в члены ассоциации. Кстати, на прошедшем заседании члены координационного совета по экономике единогласно поддержали мою кандидатуру, и я остался его председателем. Именно координационный совет по экономическим вопросам будет выполнять функции экспертного совета Фонда.

– Геннадий Федорович, уставный капитал Фонда в 500 млн рублей, на которые расщедрился ВЭБ, вызывает вопросы. Что можно сделать с такими деньгами?

– Да, эти вопросы и даже разочарование высказывают представители регионов и бизнеса. Но на самом деле эти деньги даны в первую очередь для становления компании, акционером поставлена задача – в течение 2012 года организовать полноценную деятельность фонда. Сами же инвестиционные средства – это субординированные кредиты, которые ВЭБ в соответствии с решением Наблюдательного совета от 13 июля 2011 года готов привлечь для финансирования инвестпроектов в течение 2011-2015 годов, – могут составить 70 млрд рублей (нарастающим итогом). Учитывая, что банк определяет долю своего участия в проектах в размере 20%, общий объем инвестиционных средств, которые из разных источников финансирования могут получить регионы, приближается к 350 млрд рублей.

– Из чего могут сложиться подобные суммы? Какие механизмы возврата инвестиций частным инвесторам, реализующим инфраструктурные проекты, могут быть применены?

– Входя в проекты «сигнальным» инвестором, Фонд будет выступать организатором финансового пула, в котором могут участвовать другие банки, частные компании. Соответственно, задача Фонда – «вывести на рынок» проекты такого качества проработки, чтобы они могли быть приняты к рассмотрению для организации финансирования на принципах ГЧП, а каждый участник инвестиционного процесса был уверен в эффективности вложений.

Сформулировав совместно с регионом и частным инвестором аргументированное обоснование, в качестве источников финансирования можно привлечь средства федерального и регионального бюджетов, запланированные в рамках государственных целевых и ведомственных программ.

В целом, задачей первостепенной важности становится привлечение внебюджетных инвестиций. Сегодня государство не может вкладывать значительные средства в формирование инфраструктурных условий экономического развития макрорегиона. Даже если будет непреклонная воля руководства страны, могут пройти многие десятки лет, пока бюджет постепенно осилит все необходимые для огромной и пока плохо освоенной территории инфраструктурные объекты. Тем более что каждый отдельный проект должен реализовываться государством с четким пониманием перспективных выгод.

С другой стороны, бизнес при развитии своих мощностей на Дальнем Востоке тоже должен быть уверен, что, например, участок железной дороги, соединяющий планируемый к строительству производственный объект с основными рынками сбыта, будет непременно построен.

К примеру, в общих чертах, механизм может выглядеть так: заключается контракт, получаются деньги, возводится инфраструктура, новый импульс развития получает экономика, появляются дополнительные налоговые доходы бюджета, за счет которых государство и рассчитывается с инвестором за произведенные вложения в инфраструктуру. На мой взгляд, такой способ решения инфраструктурных вопросов должен стать определяющим в развитии Дальнего Востока.

В мире существует масса механизмов стимулирования инвестиций. Важно сделать так, чтобы эти инструменты эффективно работали и с их помощью задача развития инфраструктуры решалась не последовательно, а комплексно и скоординированно, вводя в строй целый ряд взаимосвязанных, но зачастую расположенных в разных регионах объектов, кардинально улучшающих ситуацию на Востоке страны. Необходимость такого комплексного развития является глобальным вызовом всем: государству, бизнесу и инвесторам. Я надеюсь, что в силу своих возможностей «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» будет способствовать координации усилий всех заинтересованных сторон.

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