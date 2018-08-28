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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 04 Сентября, 15:37 |
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ВТБ демонстрирует активный рост
«У ВТБ есть все возможности продолжить активный рост после стабилизации ситуации на рынках», – прокомментировал опубликованные данные президент ВТБ Андрей КОСТИН. Чистая прибыль ВТБ по итогам девяти месяцев 2011 года составила 72,6 млрд рублей, увеличившись на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Возврат на капитал составил 16,2% по сравнению с 9,9% за девять месяцев 2010 года.
Согласно данным отчетности, чистые процентные доходы, включающие чистое восстановление убытков при первоначальном признании финансовых инструментов и реструктуризации кредитов, составили 159,2 млрд рублей, увеличившись на 23,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а чистые комиссионные доходы составили 27,1 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 52,2%.
По словам президента банка, ВТБ, несмотря на непростую ситуацию в глобальной экономике, продолжает демонстрировать высокие финансовые результаты, повышая эффективность своей деятельности и наращивая объемы кредитования.
«С 30 сентября мы консолидировали Банк Москвы, интеграция которого, мы уверены, соответствует долгосрочным стратегическим целям ВТБ и будет способствовать дальнейшему росту розничного и корпоративного бизнеса Группы в самом экономически привлекательном регионе России, – сказал Андрей Костин. – Мы считаем, что готовы к любому стресс-сценарию и у ВТБ есть все возможности продолжить активный рост после стабилизации ситуации на рынках».
«Дальневосточный капитал».
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