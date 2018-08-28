|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 14 Сентября, 07:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровский край стремится к самовоспроизводящейся экономике
О том, какие шаги предстоит сделать правительству на этом направлении, как может измениться народное хозяйство края, «ДК» рассказал начальник главного управления модернизации и стратегических инициатив губернатора и правительства края Владимир ЕФРЕМЕНКО.
– Владимир Филиппович, ваше управление создано только осенью 2011 года. Каковы ключевые задачи в его работе?
– Мы работаем на стыке интересов разных сфер экономики, прикладной науки и бизнеса. Сегодня инновационной деятельностью и модернизацией занимаются все отраслевые министерства в правительстве края. Для оптимизации процессов необходима координация их действий, что и входит в задачи главного управления. Необходимо также выстроить эффективную систему взаимодействия инновационных предприятий края с такими общероссийскими институтами развития, как Фонд Бортника, Российская венчурная компания, Роснано. Другая большая задача – инициировать крупные комплексные инновационные проекты, каким является, например, технопарк, к организации которого движется Хабаровский край. Он выходит за рамки отдельных отраслей и вместе с тем требует четкого управления процессом создания.
– Над чем работаете сейчас?
– В 2013 году вся система поддержки должна заработать в полном формате. Задача 2012 года – создание нормативной базы и структур реализации политики. Начинаем с законодательной базы. Принято решение в следующем году разработать проект регионального закона «О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае». В регионе есть Закон «Об инновационной деятельности», но он был принят еще в 2000 году и не отражает современной реальности настолько, что не подлежит переделке. К тому же в августе 2011 года изменился Федеральный закон №127 «О науке и государственной научно-технической политике». Он существенно дополнен такими разделами, как инновационная деятельность, инновационный проект, государственная поддержка инноваций.
Кроме того, мы сейчас работаем над созданием экспертных органов, способных установить уникальность предлагаемых разработок, дать объективную оценку перспективности предлагаемых для поддержки проектов. Без таких структур поддержка будет неэффективной. На 2012 год есть также планы формирования таких составляющих инновационной инфраструктуры, как бизнес-инкубаторы, в которых на льготных условиях размещаются компании, начинающие деятельность на основе применения уникальных разработок.
– Вы упомянули технопарк. Где он может быть сформирован, будет ли он тематическим?
– Губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович ШПОРТ дал поручение работать над подготовкой создания в крае такой структуры. Технопарк – это целый комплекс связанных между собой объектов инновационной инфраструктуры: бизнес-инкубатор, инжиниринговый центр, центр прототипирования и промышленного дизайна, IT-центр, который также называют Дата-центром, производственные мощности. В этой структуре работа начинается с идеи, а заканчивается выводом на рынок готовой инновационной продукции. Создать ее на средства краевого бюджета невозможно. Надо привлечь также средства федерального бюджета, общегосударственных институтов развития и прежде всего заинтересовать частных инвесторов.
Все существующие в мире технопарки – тематические. Не станет исключением и наш. Ядром нашей структуры должно стать машиностроение, наличие которого является одним из конкурентных преимуществ края. Здесь малыми и средними предприятиями может создаваться инновационная продукция для крупных предприятий машиностроительной отрасли, здесь же могут работать инновационные производства, рожденные в том же авиа- и судостроении, но имеющие более широкий спектр применения.
Площадки технопарка могут находиться сразу в нескольких местах, развитие которых требует новых материалов и технологий, генерируя вместе с тем новые идеи. По характеристикам вполне подходят Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванино-Советскогаванский транспортно-промышленный узел. Но только надо понимать, что все это произойдет не завтра и не сразу. В 2012 году начнут появляться только части системы.
Стоит отметить, что у нас и сегодня работают инновационные компании, которые могут быть размещены в технопарке хоть прямо сейчас. С наполнением бизнес-инкубаторов также не будет никаких проблем – в крае отмечается резкий рост числа и качества инновационных проектов, генерируемых молодыми людьми.
– Создание технопарка не отменяет модернизации производства на основе научных разработок?
– Только поддерживает этот процесс, в котором Хабаровский край является безусловным дальневосточным лидером: до 75% интеллектуальной собственности всего Дальневосточного федерального округа, выраженной в патентах на изобретения, полезных моделях и программном обеспечении, сегодня используются в наем регионе. По числу научных изобретений мы идем примерно вровень с Приморьем. Однако там сильно развита научная составляющая, и получаемые территорией патенты в основном относятся к разработкам сотрудников Дальневосточного отделения РАН, органы управления которого находятся во Владивостоке. У нас же значительную долю патентов получают непосредственно предприятия, на которых происходит не только разработка, но и внедрение инноваций. Один пример. В Роснано из 3-х заявок от Хабаровского края одобрение экспертного совета получили два проекта. И оба – в сфере машиностроения на основе разработок ОАО «Дальэнергомаш» и КнААПО.
– Часто можно слышать про большую капиталоемкость запуска производственных процессов с применением инноваций.
– С одной стороны, это правда – начальные затраты бывают весьма внушительными. А с другой – инновационная экономика является высокоэффективным продуктом, прибыль от которого многократно превышает объемы вложений. К примеру, из 10-ти начинающих компаний, получивших, условно, по 1 млн рублей «подъемных», до уровня зрелости дорастут только 4. Чистые потери составят 6 млн рублей. Но продукция выросшей четверки за 5 лет найдет спрос на мировом рынке и даст в сумме такой прирост оборота и налоговых поступлений, который намного порядков перекроет понесенные затраты на их поддержку. Абсолютно та же схема работает и с крупным производством. Только в этом случае больше и цифры вложений, и получаемая прибыль.
Кроме того, инновационная экономика – это сегодня, пожалуй, единственный способ кардинально решить проблему высокой себестоимости производства на Дальнем Востоке. Дело в том, что в цене инновационной продукции до 80% занимает интеллектуальная составляющая. А стоимость электроэнергии, транспортных издержек и прочих материальных расходов перестает играть определяющую роль. Возьмите хотя бы тот же проект ОАО «Дальэнергомаш» по выпуску турбинных лопаток с наноструктурированным покрытием. Ведь там самым дорогим является не металл, доставленный в Хабаровск по железной дороге, обработанный на традиционном оборудовании в условиях высоких цен на энергоносители, а уникальное напыление с использованием наночастиц, придающее новые свойства всему продукту. При этом себестоимость производства напыления ничтожна в сравнении с затратами на металл, его транспортировку и обработку. Значительно выигрывают и покупатели. Несмотря на вывоз из Хабаровска, связанный для многих с тяжелой транспортной логистикой и затратами, они получат турбины, срок эксплуатации которых в десятки раз превышает возможности существующих. И более высокая цена в такой ситуации уже не меняет потенциального спроса. Суть инновационного продукта в его уникальности, следовательно, на рынке он не имеет конкуренции, и его производитель может устанавливать любую разумную цену. Легальные аналоги такой продукции могут появиться только после продажи технологий, что не менее выгодно разработчикам, производителям и бюджету.
Важно также, что инновационная экономика является самовоспроизводящимся продуктом. Выпуская даже один вид высокотехнологичной продукции, предприятие становится заказчиком для массы новых разработок, улучшающих ее свойства, и дает жизнь многим малым инновационным компаниям. А внедряя изобретения в производство, мы меняем общественный статус ученого, который становится не только умным, но и финансово обеспеченным. И как только появятся первые результаты, стремиться попасть на эту дорогу будут многие молодые таланты, которые в других условиях просто не станут заниматься научными разработками в силу бесперспективности достижения с их помощью материального благополучия.
Александр Зубов, «Дальневосточный капитал».
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.