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09 Января 2012, 11:00 | Регион сегодня

Дизельное топливо GreenEco появилось в Дальневосточном регионе

Дальневосточная зима традиционно является серьезным испытанием для дизельных автомобилей. Впрочем, у тех автовладельцев, которые уже залили в топливные баки новое низкосернистое дизельное топливо GreenEco, автомобили даже при самых низких температурах ведут себя образцово.

Созданное по немецким технологиям, оно тем не менее является уникальным, поскольку разработано с учетом климатических особенностей Дальнего Востока и Восточной Сибири. В результате у него целый ряд преимуществ перед привычным топливом.

Чтобы не быть голословными, приведем результаты исследований GreenEco, которые прошли сразу и за рубежом, и в России – в аккредитованном центре испытаний моторных топлив и смазочных материалов немецкого концерна BASF в Людвигсхафене и в сертифицированном исследовательском центре ЗАО «НАМИ-ХИМ» в Москве.

Во-первых, это топливо поддерживает чистоту впускной системы двигателя, удаляет имеющиеся отложения, предупреждает образование коррозии и защищает от нее все топливные механизмы. Во-вторых, оно имеет повышенное цетановое число, благодаря чему плавность работы двигателя повышается, а динамические нагрузки на него снижаются. Все это обеспечивает более стабильную работу двигателя и серьезно продлевает срок его службы. В-третьих, дополнительные смазывающие компоненты облегчают и улучшают работу топливных насосов. В-четвертых, вопреки привычным представлениям о дизельном топливе GreenEco еще и очень экологично: удельный выброс токсичных веществ оксидов углерода на 20% ниже. И, наконец, еще одно немаловажное свойство нового продукта – экономичность: расход топлива сокращается на величину до 3%. А в качестве дополнительного бонуса отметим тот факт, что количество образуемой пены снижается в 2 раза, а скорость ее осаждения и вовсе увеличивается в 4 раза, что обеспечивает более быструю и полную заправку. Словом, с таким дизельным топливом дальневосточникам никакая зима не страшна.

Продажи премиального дизельного топлива GreenEco уже вовсю идут в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области. В этих субъектах региона на «альянсовских» АЗС предлагаются сразу два вида дизельного топлива – обычное и GreenEco, так что автомобилисты самостоятельно делают выбор. Но, как показывает внутренняя статистика НК «Альянс», те, кто уже на практике испытал свойства нового продукта, делают выбор в его пользу. А участники программы лояльности еще и получают бонусный балл за каждый заправленный литр GreenEco.

Кстати, среди поклонников нового топлива не только розничные покупатели НК «Альянс», но и корпоративные клиенты, заправляющиеся по топливным картам. GreenEco позволяет им одновременно экономить как на расходах на заправку, так и на техническом обслуживании автопарка: «благодарные» двигатели работают без сбоев и гораздо реже оказываются в ремонте. Особенно это касается новых автомобилей: чем выше качество топлива, тем больше отдача от вложенных в технику средств. К тому же правильное топливо позволяет двигателю проявлять всю свою мощь в полной мере, причем даже у «немолодых» автомобилей порой восстанавливается заявленная производителем мощь двигателя. Чем не повод пересмотреть отношение к выбору дизельного топлива?

«Дальневосточный капитал».

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