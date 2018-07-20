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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:12 |
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Приморские «Диалоги» о синергии бизнеса и спорта
Спикерами заседания стали первый заместитель главы администрации Артемовского городского округа Владимир САВЧЕНКО, председатель Приморской автомобильной федерации Максим НАУМЕЦ и генеральный директор ООО «Технохолдинг «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.
«Актуальность темы очередного заседания заключается в новом тренде развития мирового и российского автомотоспорта, появлении новых условий для проведения различных соревнований и постоянном росте интереса к передовым технологиям и новым форматам спорта, досуга и развлечений, – пояснила председатель совета Бизнес-клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. – Интеграция в мировое автоспортивное сообщество станет новым толчком для развития не только бизнесов, связанных с автоспортом напрямую, но и предприятий смежных отраслей и сферы обслуживания. И участники Бизнес-клуба «Диалоги» уже сейчас, на стартовом этапе, имеют возможность найти свое место в новом и очень привлекательном с маркетинговой точки зрения сегменте».
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