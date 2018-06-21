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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:46 |
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Новая формула
- Рушан Федорович, повлиял ли мировой финансовый кризис на бизнес-планы банка?
- Не верьте тому, кто скажет, что кризис не повлиял на его бизнес. Конечно, мы корректируем планы с учетом текущих реалий. Стараемся увеличить свою долю в нерисковом сегменте, ориентируемся на работу с лучшими, самыми надежными корпоративными заемщиками. А также нацелены на увеличение комиссионного дохода. Еще одним немаловажным направлением, на котором мы акцентируем внимание, является работа с должниками.
- Как вы планируете действовать в складывающейся ситуации?
- Мы будем придерживаться консервативной стратегии. Альфа-Банк уже успешно пережил два финансовых кризиса - в 1998 и 2004 гг., и мы хорошо представляем, как работать в таких условиях. Банк всегда выполнял все обязательства перед клиентами. Мы никогда не думали останавливать работу, всегда смотрели вперед и верили в развитие российского рынка. Менять стратегию сейчас мы не собираемся.
- Может ли Альфа-Банк поднять ставки по уже выданным кредитам, например, по авто или ипотеке?
- Сейчас банки, испытывающие проблемы, предлагают заемщикам досрочно погасить часть ипотечного кредита, либо повышают ставки по уже выданным кредитам. Такая реакция банкиров на кризис заставила заемщиков вновь прочитать свои кредитные договоры, чтобы узнать и о своих правах, и о возможностях банка. Наш банк не пойдет на такие меры, в договоре ипотечного кредитования банка процентная ставка по кредиту зафиксирована и в одностороннем порядке увеличена быть не может.
- Многие банки сохранили розничное кредитование только "на бумаге", но реально кредит получить стало невозможно. Вы декларируете на сайте все виды кредитования, насколько реально их получить?
- Мы потребительские кредиты выдаем, хотя надо отметить, что наша политика оценки заемщиков из консервативной перешла в довольно жесткую, мы больше внимания стали уделять качеству проверки заемщика и его кредитной истории. Но при этом розничное кредитование сохранили, сейчас мы выдаем десятки миллионов долларов в месяц.
- На какие цели вы направляете средства, полученные на государственных аукционах?
- Значительная часть средств, а если быть более точным, то 50% средств, полученных на государственных аукционах, пошли на кредитование реального сектора экономики. 10-15% средств были направлены на рынок межбанковского кредитования, около 10% было выделено на санацию банка "Северная Казна". Оставшиеся 25-30% направлены на создание и поддержание "подушки ликвидности", необходимой для любой финансовой структуры в кризисный период. При этом 5% из этих средств вложены в портфель государственных ценных бумаг.
- Как в результате текущих событий изменится банковская система?
- Сейчас в России сложилась ситуация, которая стала катализатором консолидации банковской системы. В принципе об этой необходимости неоднократно говорилось в течение последних двух лет и ЦБ, и Правительством России. И действительно, в стране насчитывается свыше двух тысяч банков, многие из которых фактически банками не являются. Поэтому процесс консолидации - процесс здоровый. В России усилить позиции, прежде всего, могут государственные и крупные частные банки, каким является Альфа-Банк. Возможно, банки с иностранным участием. Хотя об этом сейчас говорить сложно, потому что даже их материнские компании переживают далеко не лучшие времена. Поэтому прогнозировать существенное увеличение доли банков с государственным участием можно, но пока мы этого не наблюдаем. Что касается крупных российских банков, очевиден процесс их усиления, известно о приобретении фактически за символическую цену Внешэкономбанком и Внешторгбанком российских банков. Альфа-Банк приобрел банк "Северная Казна". В условиях кризиса нелегко будет банкам, которые специализировались на какой-то одной услуге, занимались либо исключительно ипотекой, исключительно потребительским кредитованием. Потому что монопортфель всегда хуже диверсифицированного. Кроме того, есть банки, которые слишком агрессивно наращивали свой портфель и не уделяли должного внимания рискам. Здесь тоже есть опасность роста дефолтов заемщиков, что приведет банк к сложной ситуации.
- Дмитрий Андреевич, как изменились взаимоотношения банка с клиентами в условиях кризиса?
- Наша позиция проста - в период большой неопределенности мы поддерживаем наших давних, понятных нам клиентов, но избегаем выстраивать отношения с новыми. Основные партнеры ВБРР - это компании нефтегазового сектора и машиностроения, сельскохозяйственные предприятия, потребительский сектор. Что касается нефтегазовой отрасли, то мы активно работаем с подрядчиками "Роснефти", "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Газпромнефти". В потребительском секторе ВБРР никогда не кредитовал торговые сети, наши клиенты - это пищевая промышленность. Для работы в новых секторах нужно понять их перспективы, а в условиях кризиса это сложно.
Принимая во внимание сырьевой характер российской экономики, можно с уверенностью прогнозировать, что все, связанное с сервисом и обслуживанием нефтегазового сектора, будет, как минимум, находиться в стабильном состоянии. Пока все нефтегазовые компании, и не только российские, но и международные, подтвердили объемы разведки и бурения на следующий год. Ценовые характеристики могут уменьшиться. В прошлые годы при расширении рынка мы наблюдали "диктат" подрядчика - подрядных организаций было мало. Сегодня будет превалировать обратная тенденция. Наверняка снизятся цены, будет больше конкуренции среди подрядчиков, не исключена консолидация.
- Насколько подорожали кредиты для ваших клиентов?
- Ставки выросли. Мы не берем денег у государства и имеем право повышать расценки на кредиты. Уровень увеличился примерно до 16-18%. Поднимая ставки, мы также должны четко понимать платежеспособность клиента. Если клиент готов платить хоть 25%, значит, ему нужна ликвидность любой ценой - ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому мы не гонимся за сверхпроцентами, чтобы потом не списывать их в убытки. Предпочитаем гарантированные 16% или 18%, но с достаточной информацией о заемщике.
- Вы сильно скорректировали стратегию развития банка в связи с кризисом?
- Сейчас нужно думать о стабильности, а не о росте. Я бы предпочел, чтобы вообще не было роста кредитного портфеля. На ближайшее время наша задача не только не нарастить, а постараться там, где это безболезненно для клиентов, сократить его. В настоящее время кредитный портфель ВБРР - около 18 млрд рублей.
Очевидно, что по ранее утвержденному бизнес-плану на 2009-2013 годы в 2009 году мы точно жить не будем. Надо глубже понять ситуацию, переоценить риски, переосмыслить тактику и уже дальше говорить о развитии. Намеченное на 2009-й скорее всего перенесем на 2010 год. У нас в программе был рост капитала, но в том объеме, который был запланирован, нет смысла акционерам вкладывать средства. Если рынок стагнирует, наверное, банковское направление будет не самым перспективным в 2009 году. Развернуться вверх все может к 2010 году. Открывать новые отделения в следующем году мы также в массовом порядке не будем. Предполагали на восточном направлении открыть порядка 15 отделений, но сейчас смысла нет. Если что-то подвернется, купим - отделения, сети, - и так стратегия может быть выстроена. Нашей главной задачей на 2009 год станет поддержание качества активов. Это задача любого банка, которую он перед собой ставит в те годы, когда экономика переживает стадию спада. Я не могу это назвать антикризисным планом, это просто адекватный бизнес-план, который осуществляется в существующих экономических условиях. Ничего принципиально нового. Великих маркетинговых ходов не будет, будет рутинная традиционная банковская работа, в основном связанная с тем, что мы будем пристально наблюдать за ситуацией и вводить ручное управление там, где это касается наших активов.
- Сергей Николаевич, известно, что вы большой любитель статистики и социологии, в наших интервью не раз подчеркивали, что в принятии управленческих решений опираетесь на огромный массив информации, накопленной банком в процессе общения с миллионами заемщиков по всей России. Что нас ждет в этом году? Каков ваш собственный прогноз?
- По всей стране идет снижение деловой активности, поэтому и у банков произойдет существенное снижение объемных показателей. Вкладчиков будет несколько меньше, суммы в банки они принесут меньшие, поскольку больше средств будет тратиться на повседневные нужды. Упадет и спрос на потребительские кредиты. Основная задача, которая стоит перед нами, - адекватно соответствовать существенному снижению объема бизнеса.
Мы трезво смотрим на вещи и стараемся быстрее сделать те шаги, которые позволят нам существенно сократить затраты. Мы в превентивном порядке оптимизируем численность персонала, закрываем подразделения, которые находятся в арендованных помещениях. Слава богу, относительно нашей сети - более 400 отделений - у нас их немного. Но уже 40 закрыли, понимая, что они нам будут давать убытки.
Банковский сектор - индикатор состояния экономики в целом, поэтому сегодня мы определяем для себя другую формулу существования - если в предыдущие годы мы развивались, выстраивая систему, строили сеть, входили в новые регионы, то сегодня мы трансформируем то, что уже построено. Мы надеемся не просто выжить, но и приумножиться.
- Банкиры нас порой просят не употреблять слово "кризис", оно действует на нервы, будоражит вкладчиков? Но куда от него деться?
- Никакого недоверия к банкам по большому счету нет. Осенью был психологический ажиотаж. Но уже к концу года мы увидели приток вкладов. Кризис - это более краткосрочное законченное действие. Он был, например, в хорошо памятном нам 1998 году. Сейчас в экономическом смысле у нас нет кризиса, а есть спад экономики. Как долго он продлится, сегодня никто со стопроцентной вероятностью не скажет - слишком много факторов, влияющих на развитие событий. Но то, что он будет наиболее сильно сказываться на индустриальных территориях - это факт. На Дальнем Востоке, на мой взгляд, процессы будут более слабыми, поскольку мы не слишком урбанизированный регион.
- Банк стремительными темпами наращивал кредитный портфель, можно сказать, гонялся за заемщиками. Какие прогнозы по возврату кредитов?
- Никаких особых подвохов мы здесь не ожидаем. С точки зрения качества принятия решений я считаю, оно у нас одно из лучших. Ухудшение портфеля может произойти в силу того, что часть людей потеряет работу, а часть потеряет доход и не сможет платить по своим обязательствам. И те и другие - наши клиенты и здесь нужен разный подход. В целом это достаточно понимаемый процесс. На мой взгляд, нынешняя экономическая ситуация сильнее всего ударит по среднему классу, который в России пока толком-то и не успел сформироваться. Мы постарались построить все возможные модели действий и видим свое значительное преимущество перед банками, кредитовавшими корпоративный сектор.
- Как вообще поменяется ваша продуктовая линейка, вы откажетесь от скоринга?
- Ни от чего не откажемся. Наша задача максимально диверсифицировать портфель. К примеру, если раньше средняя сумма была 80 тыс. рублей на заемщика, то сейчас - нужно добиться, чтобы было 30 тысяч. Формула благоразумия - значительно снизить уровень долговой нагрузки на человека.
- Вы будете по-прежнему держаться ниши розничного кредитования или активизируете работу с корпоративными клиентами?
- Корпоративного блока у нас практически нет, и слава богу.
- Как и многие крупные российские банки, вы успели выйти на рынок международных кредитов. С этой стороны не ожидаете трудностей?
- Мы досрочно вернули кредит в 5 млрд рублей, срок погашения которого наступал в середине 2009 года. Еще один зарубежный кредит у нас оформлен до 2017 года. Гасить его мы не торопимся.
- Ожидается, что в этом году будут активно идти процессы слияния и поглощения банков.
- Мы не исключаем для себя таких вариантов. И если ситуация будет диктовать такие шаги, то мы будем выстраивать отношения с достаточно известными банками. Объем бизнеса должен расти, а абсолютные издержки должны упасть - это основной принцип рыночного выживания.
- Евгений Анатольевич, произошла ли корректировка бизнес-планов вашего банка на ближайший год?
- Изменения в стратегию ВТБ были внесены Наблюдательным советом в ноябре. Здесь были одобрены предложения по основным приоритетам развития группы ВТБ в текущих условиях кризисных явлений на мировых финансовых рынках. Так, будет принят ряд мер для совершенствования структуры бизнеса Группы ВТБ и обеспечения эффективного участия ВТБ в поддержке российской экономики. В частности, это меры по изменению структуры активов, совершенствованию процедур управления рисками, более жесткому контролю за расходами, продуктивностью сети и рентабельностью отдельных бизнесов Группы ВТБ.
- Изменится ли продуктовая линейка банка, от каких продуктов думаете отказаться, на какие сделать акцент?
- Главная задача - финансирование экономики, и ВТБ планирует наращивать его объемы. В рамках развития инвестиционно-банковского направления банк будет активно способствовать процессам консолидации бизнеса в ключевых секторах, осуществляя финансирование сделок для создания эффективных игроков на российском рынке.
- Какие изменения претерпит кредитная политика банка, на кого будет сделана главная ставка?
- В текущих условиях сокращения возможностей привлечения ресурсов на иностранных рынках капитала дальнейший экономический рост в России будет во многом финансироваться за счет внутренних источников, прежде всего - государственных инвестиций. ВТБ будет продолжать развитие деятельности по кредитованию российских компаний и населения, осуществляя поддержку приоритетных отраслей национальной экономики, в частности, строительной отрасли, розничной торговли и агропромышленного комплекса.
В ВТБ намечена реализация комплекса мер по снижению кредитного риска, включая ужесточение процедуры оценки рисков, а также усиление мониторинга и совершенствование структуры портфеля по срокам и валютам.
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