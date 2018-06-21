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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:10 |
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Главное - не останавливаться в движении
В интервью "ДК" Жан-Пьер Вандромм рассказал, почему "ВымпелКом" так стремился на Дальний Восток и благодаря чему его компания находится в лучшем положении, чем конкуренты.
- Господин Вандромм, в чем, на ваш взгляд, заключается специфика рынка сотовой связи на Дальнем Востоке?- Cтепень проникновения сотовой связи на Дальнем Востоке составляет 137%, это очень высокий показатель. В силу этого регион для любого нового игрока на первый взгляд не слишком привлекателен. Но есть некоторые нюансы. Например, ряд пользователей не против иметь сразу несколько sim-карт. Барьера, чтобы приобрести вторую sim-карту, сегодня нет. Так почему бы эта sim-карта не стала нашей? Второй и более весомый аргумент состоит в том, что услуги 3G отличаются от 2G куда более высоким качеством.Конечно, выход на Дальний Восток не сразу начнет приносить нам прибыль, хотя динамика первых подключений нас вполне устраивает. Первое время мы будем адаптироваться к жесткой конкуренции, но со временем это должно окупиться, поскольку мы вышли на этот рынок с очень привлекательным предложением. Главное - не останавливаться в движении.- C какими трудностями столкнулся оператор на новом для себя рынке? - Не секрет, что опыт работы на Дальнем Востоке для нас не во всем позитивный. Причем не по нашей вине. Сегодня "ВымпелКом" после охвата дальневосточных регионов сетью 3G является национальным оператором России, помимо этого мы работаем в 6 других странах. У нас 50 млн пользователей. В то же время мы единственный оператор, который не смог получить лицензию GSM на три региона Дальнего Востока. Мы считаем это шокирующим фактором. Тем более что эти лицензии были получены "Сумма телеком". Мы задумались, почему компания, о которой до этого момента практически ничего не было известно, смогла это сделать.Мы подали исковые заявления в суд, потому что уверены, что наши права были ущемлены. Вначале суд не прислушался к нашим аргументам. Мы подали апелляцию и выиграли в первой инстанции. Сейчас мы проходим третий этап судебных разбирательств, это весьма долгая и утомительная процедура. Мы бы хотели, чтобы лицензии "Сумма телеком" были приостановлены и был проведен новый конкурс, итоги которого оценивались по объективным критериям. Мы к этому готовы. Если этого по каким-то причинам не произойдет, у нас уже есть развернутая сеть 3G. Единственное, почему мы хотели бы получить лицензии GSM, потому что сегодня большинство телефонов поддерживают именно 2G и только 30-40% - 3G. Я уверен, что через 2-3 года картина будет совершенно иной и все телефоны станут 3G. Поэтому мы делаем ставку на более высокие технологии и качество. Кроме того, мы находимся в лучшем положении, чем те компании, которым придется строить сети с чистого листа: нам остается потратить менее трети от того, что предстоит вложить им.- "ВымпелКом" вошел в первую десятку ежегодного рейтинга "50 работодателей мечты для молодых специалистов". Какими критериями вы руководствуетесь, когда ведете набор сотрудников?- Мне кажется, что у любого менеджера есть определенный набор критериев, по которым он отбирает людей. У нас в компании несколько факторов, которые являются основополагающими. Если мы нанимаем инженера, то, конечно, необходимо наличие инженерного образования и хотя бы двухлетний опыт работы по специальности. Если берем на работу главного бухгалтера, то также необходимо профильное образование и опыт. То есть люди должны обладать профессиональной квалификацией. Когда нанимаем менеджеров, необходимо также учитывать их управленческий опыт. Вы вряд ли наймете руководителя, который никогда никем не управлял.Я, честно скажу, приверженец старой школы руководства, когда вы в карьере идете пошагово, начиная с управления 10 подчиненными, потом 100, потом 500, 1 000 и т.д. Я считаю, что это неплохая система, - управление десятком специалистов в корне отличается от управления тысячей. Например, Андрей ПАТОКА работает со мной с 1991 года. Сейчас он управляет подразделением B2B, корпоративными продажами в "Билайн" (оборот $2,5 млрд). Он прошел путь "с нуля", начиная от управления только собой до управления 2 000 людей. Карьеру step by step он строил 15 лет. То есть для нас важен реальный управленческий опыт, а не просто теоретические знания.Но самое главное условие, применяемое абсолютно ко всем, - это успешность. Я никогда не продвигал кого-либо, кто не был бы успешен в своей предыдущей карьере и должности. Спросите у Сергея Николаевича (ЛЕОНЕНКО, региональный директор Дальневосточного региона. - "ДК"), был ли он успешен в своей предыдущей компании. Ответ: да! И поэтому он был принят на работу в "ВымпелКом"! Честно говоря, на предыдущем рабочем месте он нас обыгрывал, и потому сейчас мы в выигрыше дважды - смогли приобрести готового хорошего руководителя и лишили конкурентов такого!И еще. Мне нравятся "агрессивные" люди. Но не в негативном смысле этого слова. Агрессивные в том плане, что они всегда в поиске - "Давайте сделаем это!", "Давайте двигаться дальше!". Для меня это чрезвычайно важно. Мне импонируют люди, настроенные на выигрыш!Региональный юрист компании "МАКС" во Владивостоке Константин НЕДЕЛЬКО:- "Московская Акционерная Страховая Компания" - давний партнер "Билайн" в регионах присутствия оператора. И поэтому, как только во Владивостоке появилась сеть и начал работу корпоративный отдел, мы заключили договор. Теперь мы, сотрудники представительства компании во Владивостоке, можем общаться внутри сети с коллегами из других регионов России по выгодной цене. Это очень удобно при общении с головной компанией, находящейся в Москве. Конечно, это существенная экономия по сравнению с тем, что было до прихода "Билайн", - мы работали с другим оператором. Разница в затратах, думаю, будет ощутима для каждого абонента "Билайн". Проверено - это удобная и надежная связь, а также, что немаловажно, выгодная. Как говорят у нас - все по МАКСимуму.Региональный представитель ООО "Инстанта Дистрибьюшн" Алексей БРАГУНЕЦ:- Все филиалы нашей компании в других регионах России подключены к сети "Билайн". Поэтому мы тоже с нетерпением ждали прихода "Билайн" в Приморье и подключились одними из первых к корпоративным тарифам. Таким образом, нам будет гораздо проще общаться с коллегами в других городах России, естественно, выгоднее по цене. Кроме того, нашей бухгалтерии проще будет оплачивать связь, так как все филиалы теперь обслуживаются у одного сотового оператора.Приятным сюрпризом стало и то, что при подключении нам оформили 15-процентную скидку как федеральному клиенту. Для меня лично важно и то, что во Владивостоке "Билайн" работает на сети 3G. Мне важно постоянно быть на связи не только по мобильному телефону, но и регулярно проверять электронную почту. Благодаря скоростному мобильному Интернету, которым славится сеть 3G, думаю, это будет возможным.Руководитель компаний ООО "Владивостокский ПеноБетонный Завод" и ООО "Уссурийский ПеноБетонный Завод" Владислав ГРИБОВ:- Появления "Билайн" во Владивостоке мы ждали давно. Мы часто бываем в других регионах России, в Москве, и в основном пользуемся связью именно этого оператора. Теперь мы стали одним из первых клиентов "Билайн" во Владивостоке. Изучив тарифные предложения для корпораторов "Билайн" во Владивостоке, наша компания остановилась на тарифе "Персонал плюс". Мне и моим коллегам по работе приходится довольно много общаться, звонить как на мобильные номера других операторов Приморского края и Дальнего Востока, так и на стационарные телефоны. Также подключили услугу, благодаря которой звонки на все сотовые номера для нас теперь со скидкой. Учитывая то, что у нас много партнеров в разных городах страны, для нас это существенная экономия бюджета.Нельзя не отметить тот факт, что у "Билайн" в Приморском крае строится сеть 3G, которая позволяет совершать, например, видеозвонки. Для нас это очень удобно - мы можем все планерки между Владивостоком и Уссурийском проводить по видеовызову, не надо тратить время и деньги на переезд. Также нас очень радует то, что у 3G - очень качественный и скоростной мобильный Интернет за вполне доступные деньги. Сравнивать с GPRS даже не стоит, интернет-сайты через телефон загружаются с такой скоростью, о которой раньше нельзя было и мечтать. А еще мы, как корпоративный клиент, купили модем для выхода в Интернет всего за 1 рубль! "Билайн" для нас - связь будущего, которая стала настоящим. Рекомендуем нашим партнерам на Дальнем Востоке также подключаться на этого оператора.Для корпоративных клиентов во Владивостоке "Билайн" предлагает тарифные планы, которые учитывают потребности современного бизнеса. Кроме того, к любому тарифу можно подключить любой набор услуг и дополнительных сервисов, или же создать корпоративную группу для сотрудников компании, в которой можно общаться без ограничений. Все подробности о тарифных предложениях для корпоративных клиентов "Билайн" во Владивостоке можно на сайте www.beeline.ru
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