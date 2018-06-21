Главное - не останавливаться в движении

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 01 Июля, 20:10 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
01.07 |
Виталий Веркеенко поздравил победителей проекта "Посмотри на Владивосток"
30.06 |
Фуникулер Владивостока сделал подарок жителям и гостям в День города
30.06 |
Еще одну незаконную автостоянку ликвидировали во Владивостоке
29.06 |
Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
29.06 |
Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
09 Марта 2009, 10:00 | Регион сегодня

Главное - не останавливаться в движении

16 декабря ОАО "ВымпелКом" начало коммерческую эксплуатацию мобильной сети третьего поколения (3G) в Чите. Забайкальский край стал последним субъектом РФ, где появилась сеть "Билайн". Теперь как национальный оператор "ВымпелКом" присутствует по всей России. Причем на Дальнем Востоке все 7 новых филиалов - в Приморском крае, республиках Бурятия, Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотском АО, Еврейской АО и Забайкальском крае - работают в сетях 3G. По словам исполнительного вице-президента ОАО "ВымпелКом" по развитию бизнеса в России Жана-Пьера ВАНДРОММА, инвестиции "ВымпелКома" в строительство сети 3G на Дальнем Востоке составили 1,5 млрд рублей. На сегодняшний момент в новых для "ВымпелКома" регионах построено порядка 300 базовых станций. Причем строительство сети заняло меньше года.

В интервью "ДК" Жан-Пьер Вандромм рассказал, почему "ВымпелКом" так стремился на Дальний Восток и благодаря чему его компания находится в лучшем положении, чем конкуренты.

- Господин Вандромм, в чем, на ваш взгляд, заключается специфика рынка сотовой связи на Дальнем Востоке?- Cтепень проникновения сотовой связи на Дальнем Востоке составляет 137%, это очень высокий показатель. В силу этого регион для любого нового игрока на первый взгляд не слишком привлекателен. Но есть некоторые нюансы. Например, ряд пользователей не против иметь сразу несколько sim-карт. Барьера, чтобы приобрести вторую sim-карту, сегодня нет. Так почему бы эта sim-карта не стала нашей? Второй и более весомый аргумент состоит в том, что услуги 3G отличаются от 2G куда более высоким качеством.Конечно, выход на Дальний Восток не сразу начнет приносить нам прибыль, хотя динамика первых подключений нас вполне устраивает. Первое время мы будем адаптироваться к жесткой конкуренции, но со временем это должно окупиться, поскольку мы вышли на этот рынок с очень привлекательным предложением. Главное - не останавливаться в движении.- C какими трудностями столкнулся оператор на новом для себя рынке? - Не секрет, что опыт работы на Дальнем Востоке для нас не во всем позитивный. Причем не по нашей вине. Сегодня "ВымпелКом" после охвата дальневосточных регионов сетью 3G является национальным оператором России, помимо этого мы работаем в 6 других странах. У нас 50 млн пользователей. В то же время мы единственный оператор, который не смог получить лицензию GSM на три региона Дальнего Востока. Мы считаем это шокирующим фактором. Тем более что эти лицензии были получены "Сумма телеком". Мы задумались, почему компания, о которой до этого момента практически ничего не было известно, смогла это сделать.Мы подали исковые заявления в суд, потому что уверены, что наши права были ущемлены. Вначале суд не прислушался к нашим аргументам. Мы подали апелляцию и выиграли в первой инстанции. Сейчас мы проходим третий этап судебных разбирательств, это весьма долгая и утомительная процедура. Мы бы хотели, чтобы лицензии "Сумма телеком" были приостановлены и был проведен новый конкурс, итоги которого оценивались по объективным критериям. Мы к этому готовы. Если этого по каким-то причинам не произойдет, у нас уже есть развернутая сеть 3G. Единственное, почему мы хотели бы получить лицензии GSM, потому что сегодня большинство телефонов поддерживают именно 2G и только 30-40% - 3G. Я уверен, что через 2-3 года картина будет совершенно иной и все телефоны станут 3G. Поэтому мы делаем ставку на более высокие технологии и качество. Кроме того, мы находимся в лучшем положении, чем те компании, которым придется строить сети с чистого листа: нам остается потратить менее трети от того, что предстоит вложить им.- "ВымпелКом" вошел в первую десятку ежегодного рейтинга "50 работодателей мечты для молодых специалистов". Какими критериями вы руководствуетесь, когда ведете набор сотрудников?- Мне кажется, что у любого менеджера есть определенный набор критериев, по которым он отбирает людей. У нас в компании несколько факторов, которые являются основополагающими. Если мы нанимаем инженера, то, конечно, необходимо наличие инженерного образования и хотя бы двухлетний опыт работы по специальности. Если берем на работу главного бухгалтера, то также необходимо профильное образование и опыт. То есть люди должны обладать профессиональной квалификацией. Когда нанимаем менеджеров, необходимо также учитывать их управленческий опыт. Вы вряд ли наймете руководителя, который никогда никем не управлял.Я, честно скажу, приверженец старой школы руководства, когда вы в карьере идете пошагово, начиная с управления 10 подчиненными, потом 100, потом 500, 1 000 и т.д. Я считаю, что это неплохая система, - управление десятком специалистов в корне отличается от управления тысячей. Например, Андрей ПАТОКА работает со мной с 1991 года. Сейчас он управляет подразделением B2B, корпоративными продажами в "Билайн" (оборот $2,5 млрд). Он прошел путь "с нуля", начиная от управления только собой до управления 2 000 людей. Карьеру step by step он строил 15 лет. То есть для нас важен реальный управленческий опыт, а не просто теоретические знания.Но самое главное условие, применяемое абсолютно ко всем, - это успешность. Я никогда не продвигал кого-либо, кто не был бы успешен в своей предыдущей карьере и должности. Спросите у Сергея Николаевича (ЛЕОНЕНКО, региональный директор Дальневосточного региона. - "ДК"), был ли он успешен в своей предыдущей компании. Ответ: да! И поэтому он был принят на работу в "ВымпелКом"! Честно говоря, на предыдущем рабочем месте он нас обыгрывал, и потому сейчас мы в выигрыше дважды - смогли приобрести готового хорошего руководителя и лишили конкурентов такого!И еще. Мне нравятся "агрессивные" люди. Но не в негативном смысле этого слова. Агрессивные в том плане, что они всегда в поиске - "Давайте сделаем это!", "Давайте двигаться дальше!". Для меня это чрезвычайно важно. Мне импонируют люди, настроенные на выигрыш!Региональный юрист компании "МАКС" во Владивостоке Константин НЕДЕЛЬКО:- "Московская Акционерная Страховая Компания" - давний партнер "Билайн" в регионах присутствия оператора. И поэтому, как только во Владивостоке появилась сеть и начал работу корпоративный отдел, мы заключили договор. Теперь мы, сотрудники представительства компании во Владивостоке, можем общаться внутри сети с коллегами из других регионов России по выгодной цене. Это очень удобно при общении с головной компанией, находящейся в Москве. Конечно, это существенная экономия по сравнению с тем, что было до прихода "Билайн", - мы работали с другим оператором. Разница в затратах, думаю, будет ощутима для каждого абонента "Билайн". Проверено - это удобная и надежная связь, а также, что немаловажно, выгодная. Как говорят у нас - все по МАКСимуму.Региональный представитель ООО "Инстанта Дистрибьюшн" Алексей БРАГУНЕЦ:- Все филиалы нашей компании в других регионах России подключены к сети "Билайн". Поэтому мы тоже с нетерпением ждали прихода "Билайн" в Приморье и подключились одними из первых к корпоративным тарифам. Таким образом, нам будет гораздо проще общаться с коллегами в других городах России, естественно, выгоднее по цене. Кроме того, нашей бухгалтерии проще будет оплачивать связь, так как все филиалы теперь обслуживаются у одного сотового оператора.Приятным сюрпризом стало и то, что при подключении нам оформили 15-процентную скидку как федеральному клиенту. Для меня лично важно и то, что во Владивостоке "Билайн" работает на сети 3G. Мне важно постоянно быть на связи не только по мобильному телефону, но и регулярно проверять электронную почту. Благодаря скоростному мобильному Интернету, которым славится сеть 3G, думаю, это будет возможным.Руководитель компаний ООО "Владивостокский ПеноБетонный Завод" и ООО "Уссурийский ПеноБетонный Завод" Владислав ГРИБОВ:- Появления "Билайн" во Владивостоке мы ждали давно. Мы часто бываем в других регионах России, в Москве, и в основном пользуемся связью именно этого оператора. Теперь мы стали одним из первых клиентов "Билайн" во Владивостоке. Изучив тарифные предложения для корпораторов "Билайн" во Владивостоке, наша компания остановилась на тарифе "Персонал плюс". Мне и моим коллегам по работе приходится довольно много общаться, звонить как на мобильные номера других операторов Приморского края и Дальнего Востока, так и на стационарные телефоны. Также подключили услугу, благодаря которой звонки на все сотовые номера для нас теперь со скидкой. Учитывая то, что у нас много партнеров в разных городах страны, для нас это существенная экономия бюджета.Нельзя не отметить тот факт, что у "Билайн" в Приморском крае строится сеть 3G, которая позволяет совершать, например, видеозвонки. Для нас это очень удобно - мы можем все планерки между Владивостоком и Уссурийском проводить по видеовызову, не надо тратить время и деньги на переезд. Также нас очень радует то, что у 3G - очень качественный и скоростной мобильный Интернет за вполне доступные деньги. Сравнивать с GPRS даже не стоит, интернет-сайты через телефон загружаются с такой скоростью, о которой раньше нельзя было и мечтать. А еще мы, как корпоративный клиент, купили модем для выхода в Интернет всего за 1 рубль! "Билайн" для нас - связь будущего, которая стала настоящим. Рекомендуем нашим партнерам на Дальнем Востоке также подключаться на этого оператора.Для корпоративных клиентов во Владивостоке "Билайн" предлагает тарифные планы, которые учитывают потребности современного бизнеса. Кроме того, к любому тарифу можно подключить любой набор услуг и дополнительных сервисов, или же создать корпоративную группу для сотрудников компании, в которой можно общаться без ограничений. Все подробности о тарифных предложениях для корпоративных клиентов "Билайн" во Владивостоке можно на сайте www.beeline.ru

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика