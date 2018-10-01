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Среда| 03 Октября, 10:33 |
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Ему сто лет, а он как новенький
В начале ХХ века Пушкинский театр жил полноценной жизнью. На его сцене выступала блистательная актриса Вера КОМИССАРЖЕВСКАЯ, танцевала прекрасная "босоножка" Ирма - приемная дочь Айседоры ДУНКАН. Играли и пели артисты столичных Мариинского и Александринского театров, Императорской оперы. Позже и значительно позже звучали голоса великих русских бардов Александра ВЕРТИНСКОГО и Владимира ВЫСОЦКОГО, играл джаз Леонида УТЕСОВА. Здесь выступали известный полярный исследователь Руаль АМУНДСЕН, поэты и писатели Давид БУРЛЮК, Александр ФАДЕЕВ, Аркадий ГАЙДАР. Среди зрителей были адмирал Александр КОЛЧАК, русский летчик Петр НЕСТЕРОВ, и безнадежно влюбленный в жену коменданта Владивостока капельмейстер-композитор Макс КЮСС, написавший вальс "Амурские волны".
Построенное по проекту архитектора Юлия ВАГНЕРА в 1908 году здание считалось весьма современным: оно имело паровое отопление, канализацию, теплую крышу, а зрительный зал даже по сегодняшним меркам обладает великолепной акустикой. В театре была уникальная библиотека в 15 тыс. томов.
Великолепный памятник архитектуры пережил войны, пожары, разруху. В годы гражданской войны в нем размещались на постой канадцы, затем в 1919 году французы. В апреле 1923 года работала показательная школа ликбеза (ликвидации безграмотности), затем клуб совработников им. Воровского. Позже был Дом культуры моряков, предпринималась неудачная попытка сделать из него международный музыкальный центр, а в 1988-м наступил период забвения и разрухи.
В 1999 году Пушкинский театр опять вернул себе исторический статус. Случайно. В день юбилея ректора ДВГТУ Геннадия ТУРМОВА губернатор Приморья Евгений НАЗДРАТЕНКО вышел с ним на крыльцо университета и, будучи в отличном расположении духа, спросил шутливо: "Ну, что тебе еще подарить?"
- Напротив главного входа печально смотрел на нас Пушкинский театр, - вспоминает Геннадий Турмов, ныне почетный президент ДВГТУ. - Провалы окон. Стены с огромными сквозными трещинами, из которых, казалось, вот-вот выпадут кирпичи, и лишь деревья, выросшие на единственном балконе и крыше, весело шелестели листвой. Я посмотрел на губернатора и ответил, что мне не надо никакого подарка, а вот если здание передадут нашему вузу, то мы будем благодарны. "Да забирайте эту развалюху, и мучайтесь с ней", - расщедрился губернатор. Так театр превратился в специфическое подразделение технического университета.
Документы на эти руины оформлялись долго и через суд, затем началась реконструкция здания. Трещины в стенах, просадка фундамента, отсутствие дренажа и крыши, систем вентиляции, водоснабжения и канализации, грибковые поражения стен, обвалившаяся штукатурка - все это теперь позади. Когда остановили процесс разрушения и проявились первые настоящие очертания будущего Пушкинского театра, ректору стало легче находить спонсоров для реставрации. Ныне в фойе выставлены памятные доски, где золотыми буквами написаны имена людей и названия организаций, принявших участие в восстановлении Пушкинского театра. Кстати, Издательская компания "Золотой Рог" значится в числе информационных спонсоров.
- Люди участвовали в восстановлении театра самым различным образом, - рассказывает Геннадий Турмов. - Кто перечислял средства на лицевой счет, кто передавал наличными, кто помогал материалами: цемент, краски. Много работали студенты. В качестве дипломных работ выполняли проекты реставрации, интерьеров. Наши сотрудники работали за идею. Архитектор проекта - профессор ДВГТУ Юрий ЛИХАНСКИЙ. Строители брали с нас за работу по минимуму. Бизнес-сообщество Приморья тоже не осталось в стороне. Вы видите, что в списке значатся ОАО "Варяг", "Дальприбор", "Электросвязь Приморья", "Спасскцемент", Фарфоровый завод, Ротари-клуб и даже китайская строительная компания из провинции Хэйлунцзян. Администрации Находки, Дальнереченска, Лесозаводска, Дальнегорска помогали лесоматериалами и другими ресурсами.
Позже ДВГТУ по такому же принципу строил комплекс Кирилла и Мефодия, храм святой Татьяны, памятник морякам-подводникам на Авангарде.
- В последний день выпал снег, а мы, как всегда по-русски не успевали к открытию памятника, - с улыбкой вспоминает Геннадий ТУРМОВ. - Стоим, решаем проблемы, и вдруг подходит самый настоящий бомж - одна нога в ботинке, другая в кедах. "Слушай, ты тут начальник? Я пришел помогать. Деньги нужны?" И достает две мятые бумажки по 100 долларов: "Так и напишите - Вася, матрос-подводник". Точно также от всей души нам помогали бизнесмены, которые не ждали, когда государство примет льготы для спонсоров. Я вообще считаю, что из тех, кто хотел бы "наварить" деньги и получить прибыль сию минуту, хороших бизнесменов не получится. Другое дело те, кто с пониманием относится к идее возрождения русской культуры.
- Каждый раз, когда мы ставим оперу, я говорю "Никогда больше!". Тем не менее фантом оперы бродит по Пушкинскому театру и подталкивает нас опять на авантюру, - с улыбкой говорит Виктор БАРАНОВ, продюсер Пушкинского театра. - Были моменты, когда казалось, что мы идем по краю пропасти и провал неминуем, но делалось какое-то немыслимое усилие - и спектакль проходил на едином дыхании. Мистическая связь с оперой провоцируется талантами: Елена ГЛУШЕНКО, Эдуард СЕМЕНОВ, Елена МИНИНА. Кто-то уезжает и поет в столичных театрах, кто-то приезжает сюда на гастроли.
Среди последних - Оксана КОРНИЕВСКАЯ, которая училась в школе-студии Галины ВИШНЕВСКОЙ. Она приехала в родной город, где живут её родители, и участвовала в постановке "Кармен".
Обнаружив, что готовится просто концерт с ариями из оперы, она решительно взяла ситуацию в свои руки и отрепетировала единое действо по отработанному еще у Вишневской сценарию, в которое вовлекла солистов, хор, танцоров. Публика была в восторге. Ныне у Баранова готовится к постановке "Алеко". Первые три ряда в зрительном зале будут убраны, чтобы могли сесть музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра. В результате зал станет еще меньше, это при том, что окупаться постановки могут, только если зал достаточно велик - не менее 1000 мест. Опера - самое дорогое в мире искусство.
Продюсеру Баранову приходится изощряться, чтобы сделать музыкальное искусство рентабельным: организуются абонементы, активно работает предварительная продажа билетов, что позволяет печатать билеты, афиши, программки. Его "ноу-хау" - продажа лучших и самых дорогих мест по спонсорским ценам, билеты эти покупают постоянные зрители - известные бизнесмены, врачи, юристы, педагоги. Впервые после "Кармен" в театре попробовали провести VIP-фуршет, на котором зрители, купившие билеты по спонсорским ценам, могли пообщаться с артистами.
- Если говорить о взаимосвязи "бизнес-искусство", то стоит посмотреть на Южную Корею, - размышляет Виктор Баранов. - В маленькой стране 20 тысяч хоров - любительских и профессиональных. Все они содержатся на деньги или государства, или церкви, или бизнеса. К примеру, в июне мы ставим оперу "Алеко", многие партии в ней поют артисты мирового уровня - все из Южной Кореи. Основные расходы они берут на себя, за что спасибо г-ну Ко Ве Кёну, главе Владивостокского центра культурного обмена. Что касается наших русских певцов и музыкантов, то привлечь их нормальными гонорарами мы не можем. Тем не менее молодые звезды первой величины приезжают во Владивосток, но это происходит только потому, что они "набирают гастрольную карту".
За десять лет работы Виктор Баранов ни разу не опустил высокую планку требований к артистам, выступающим на сцене Пушкинского театра. В юбилейный год здесь состоится концерт оркестра русских народных инструментов Дальневосточной академии искусств, международного "Клезмер-трио" и других не менее известных коллективов.
Здесь традиционно проходит студенческий фестиваль искусств "Болдинская осень", на который съезжаются самодеятельные артисты Дальнего Востока - от Комсомольска-на-Амуре до Находки. Как рассказала директор театра Нина МОРОЗОВА, в этом году он будет уже восьмой раз. Знаменитый Рождественский бал Профессорского клуба тоже проходит ежегодно. Работает Пушкинский литературно-исторический музей, основанный Александром Бутыриным, частным коллекционером, подарившим театру все свои книги, открытки, марки, которые он собирал 35 лет.
В 2008 году состоится очередной фестиваль "Вузовское кино".
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