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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 9, 2018
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09 Июня 2008, 11:00 | Регион сегодня
SUMOTORI и HINO Motors: от импорта - к производству
Ведущий японский производитель грузовых автомобилей HINO Motors пришел на российский рынок, возложив функции официального представителя на приморский Технохолдинг SUMOTORI. Это событие совпало с открытием нового многофункционального центра продаж SUMOTORI и стало поводом для масштабной презентации, собравшей клиентов и партнеров холдинга, в том числе из Японии и Южной Кореи.
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