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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 12 Января, 07:00 |
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Что ждет рынок труда в 2019 году?
«Первый тренд: все больше востребованы сотрудники с цифровыми навыками. Это необязательно программирование - это определенный стиль мышления, который позволяет таким сотрудникам быть вовлеченными в процесс создания, развития и продвижения на рынке цифровых продуктов», - отмечает Михаил Жуков.
Компании, которые работают в сфере информационных технологий, системной интеграции и интернета сегодня занимают 8% рынка вакансий Приморья (это седьмое место). Однако вакансии для ИТ-специалистов встречаются и в производственных, торговых, финансовых и других компаниях – это подтверждает, что цифровизация все глубже проникает в нашу жизнь, и соискателю, который хочет быть востребованным на рынке труда, важно не отстать от данного тренда.
«Второй тренд: все больше и больше студентов, выпускников работают по специальности - связь между дипломом и местом работы молодых специалистов становится все более очевидной, - рассказывает Михаил Жуков. - Десять лет назад человек с любым дипломом мог работать где угодно, но сейчас работодатель более внимательно смотрит на наличие базового образования, соответствующего профилю работы, на которую устраивается выпускник. Бизнесу не интересно делать чужую работу и полностью переобучать новых сотрудников».
Опрос студентов, который HeadHunter провела в уходящем году, показал, что 40% из них однозначно хотят работать по специальности, еще 29% - скорее хотят, чем нет.
«Третий тренд, - продолжает Михаил Жуков, - это работа с людьми предпенсионного возраста. До того, пока не грянула пенсионная реформа, мы начали замечать, что работодатели все-таки начали чуть более пристально смотреть на людей старшего возраста. Наверное, я бы это не назвал очень глубоким трендом, но зачатки интереса к этой демографической категории у работодателей мы увидели. Однако изменения в пенсионном законодательстве определенно окажут влияние на этот сегмент, и здесь еще все впереди. Со стороны государства мы ждем серьезных усилии по запуску системы переподготовки и переобучения. После того, как бизнес поймет, что государство не только наказывает за немотивированное увольнение людей предпенсионного возраста, но еще и заботится о том, чтобы эти люди имели востребованные в современной экономике навыки, мы увидим какую-то реакцию рынка. Но на это потребуется несколько лет».
Опрос HeadHunter показал: большинство работодателей считают, что повышение возраста выхода на пенсию по старости скорее негативно скажется на бизнесе компании (59%). Позитивное влияние отметили всего 3% опрошенных. Среди основных негативных факторов подобного влияния работодатели отмечают повышение затрат на ФОТ (за счет привлечения дополнительной рабочей силы, замещающих болеющих сотрудников старшего возраста или ввиду замещения неэффективных сотрудников старшего возраста, которых нельзя уволить), снижение норм выработки, снижением темпов внедрения новых технологий, снижение производительности и пр..
Также данная реформа повлияет на поведение соискателей. Самая распространенная трансформация – увеличение доли накоплений и сбережений, а также переход к более экономному образу жизни (пересмотр трат и расходов) – так предполагают поступить 35% опрошенных. 27% лиц старшего возраста готовы рассматривать возможность переезда в другую страну, а четверть - больше сил и времени уделять своему профессиональному развитию.
Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter — ведущая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 620 тыс. актуальных вакансий и более 37 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собеседование 1,2 млн человек. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает второе место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
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