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Воскресенье| 12 Августа, 22:20 |
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Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
Сегодня насчет скальпинга не существует однозначного мнения. Некоторые предпочитают более спокойные способы торговли, такие как популярная стратегия мартингейл. Однако при правильном подходе трейдинг на краткосрочных интервалах может принести достаточно высокую прибыль. По сути, в рамках этой торговой стратегии торговец открывает большое количество внутридневных сделок с маленькой доходностью. Это требует куда большей внимательности и временных расходов, чем долгосрочные или среднесрочные временные интервалы. Вместе с тем за счет значительного числа сделок (иногда до 100 за один день) удается достигать высокой эффективности вложений.
Конечно же, такой активный темп торговли требует полной отдачи от трейдера. Он должен уметь быстро анализировать ситуацию, принимать верные решения, оценивать риски и прогнозировать прибыль. Основной задачей торговца при использовании скальпинга является открытие как можно большего числа сделок с невысоким доходом, отмечается здесь. При этом данная стратегия имеет свои преимущества:
- сравнительно простой анализ и прогнозирование, ведь нужно предугадывать движение цены только на короткий период;
- возможность работать с большим кредитным плечом;
- возможность входить в рынок в любое время;
- отсутствие необходимости использовать сложные вспомогательные инструменты;
- высокая потенциальная доходность и др.
Если же говорить о недостатках, то самым весомым, конечно же, является существенно больший риск, чем при других способах торговли. Далеко не каждый трейдер способен принимать верные решения в таких сложных условиях, своевременно реагируя на все изменения. Кроме того, скальпинг требует много свободного времени, ведь следить за ситуацией нужно постоянно. Также к недостаткам трейдеры относят ограниченность выбора валютных пар, так как используют только те, которые имеют небольшой спред, - от 0,5 до 3 пунктов. Более подробно изучить плюсы и минусы скальпинга поможет данный сайт. При этом стоит отметить, что далеко не все брокеры приветствуют эту торговую стратегию. Многие из них во избежание применения скальпинга трейдерами вводят ограничения на минимальное время заключения сделки - от 10-15 минут.
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
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