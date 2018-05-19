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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Июня, 07:30 |
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Россия - КНР: сотрудничество в одни ворота
Между тем наряду с крупными проектами, связанными с разработкой российских природных богатств, которые предстояло реализовывать совместно, в перечень были включены и такие, как строительство нефтеперерабатывающих заводов, лесоперерабатывающих предприятий и т.д. на нашей стороне границы. Однако, по данным, прозвучавшим на заседании рабочей группы под руководством полпреда президента РФ в ДФО Виктора ИШАЕВА, из 57 российских проектов сегодня реализуются пока только 12, по некоторым идет разработка проектной документации, идут переговоры, а ряд проектов остановился вовсе. Время показало, что многие из них (а некоторые в свое время были включены в список в авральном порядке) на поверку не имеют хороших рыночных перспектив.
«К сожалению, в настоящее время реализуются проекты, которые связаны главным образом с разработкой и использованием ресурсной базы дальневосточных регионов, проекты, предусматривающие производство продукции с высокой добавленной стоимостью, пока не реализуются», – констатировал Виктор Ишаев, добавив при этом, что «обвинять китайскую сторону в этом нельзя, они стремятся развивать экономику своей территории. Наша же задача – отстаивать свои интересы в этом сотрудничестве».
Сегодня регионам предложено еще раз по каждому проекту «пройтись» отдельно, а с некоторыми и вообще разобраться – что имелось в виду. А главное, по мнению членов рабочей группы, необходимо изменить статус реализуемых проектов, они должны стать частью федеральной целевой программы (ФЦП) «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья». У китайской стороны дело обстоит именно так – все проекты являются частью государственной программы возрождения Северо-Востока Китая.
При этом наши соседи не снижают объемы государственного финансирования инфраструктурных проектов, предусмотренных программой, последовательно ежегодно вводят всевозможные налоговые льготы для бизнеса, осваивающего северо-восток страны. Мы же имеем колоссальное, в отдельных случаях до 60%, сокращение финансирования ФЦП и разговоры о необходимости преференций для регионального бизнеса.
«Мы заинтересованы в привлечении китайских инвестиций, но условия для этого пока не созданы, на китайской стороне они пока более благоприятные, – констатировал полпред. – Нам необходимо сформировать контактную зону на границе двух государств, а вновь создаваемые предприятия для реализации проектов должны иметь определенные компенсации, льготы и преференции со стороны государства».
На сегодняшний день объем китайских инвестиций в региональные проекты ДФО составил всего 45,2 млн рублей – это лишь 0,6% от тех денег, что КНР вложил в Россию. Да и структура товарооборота, кардинально поменявшаяся за последние годы, тоже свидетельствует о том, что Россия из индустриального экспортера окончательно превратилась в сырьевого. Все эти факты и выводы, прозвучавшие на заседании рабочей группы, по словам Виктора Ишаева, будут направлены в Администрацию Президента РФ.
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