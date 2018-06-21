Россия и КНР: амурные дела

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 26 Июня, 07:30 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
25.06 |
Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
25.06 |
Айсен Николаев: с цифровизацией меняются коммуникация людей
25.06 |
В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
25.06 |
На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
25.06 |
В Хабаровском крае открыли "Дальневосточную слободу"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
10 Октября 2011, 11:00 | Регион сегодня

Россия и КНР: амурные дела

За последние 5 лет качество воды в реках Амур и Сунгари значительно улучшилось – прежде всего благодаря крупным инвестпроектам, реализуемым сегодня на территории КНР. Улучшению экологической ситуации, по мнению экспертов, содействует также развивающееся сотрудничество между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян, итоги и перспективы которого были рассмотрены в ходе прошедшей в Хабаровске международной конференции «Амур-2011».

В области экологии два соседних региона РФ и КНР взаимодействуют уже на протяжении 13 лет. Причем, по словам директора Департамента окружающей среды народного правительства провинции Хэйлунцзян господина Ли ПИН, поводом для наиболее активного сотрудничества стала авария на химическом заводе в китайском городе Цзилинь 13 ноября 2005 года, из-за которой в реку Сунгари, а затем и в Амур попало более 100 тонн соединений бензола. Именно после этого инцидента китайская сторона стала уделять повышенное внимание состоянию реки.

Судя по содержанию докладов, представленных в ходе конференции гостями из КНР, китайская сторона оценивает свой вклад в улучшение речной экологии довольно высоко. Так, за 11-ю пятилетку (2006-2011 гг.) общий объем инвестиций, направленных на оздоровление Сунгари, составил 12,4 млрд юаней. На эти деньги было реализовано 116 экологических проектов, построено 45 заводов по очистке сточных вод. При этом, по словам господина Ли Пин, в ближайшие годы правительство КНР намерено только наращивать свои усилия в этом направлении. В планах на 12-ю пятилетку – инвестировать 13,7 млрд юаней на реализацию еще 557 проектов.

– Количество вредных выбросов в Сунгари за 2005-10 годы уменьшилось на 15,5%, а качество воды улучшилось на 20,9%. К 2015 году объемы выбросов будут снижены еще на 16%, – сообщил начальник Центра развития по охране окружающей среды Министерства охраны окружающей среды КНР господин Тан ДИНДИН. – Нам необходимо гармонизировать экологию и экономику, а для этого дать рекам и озерам время на «отдых».

Как, в свою очередь, отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ, заметное улучшение качества воды является результатом совместных усилий обеих сторон.

– C 2007 года трансграничный мониторинг качества вод ведется на правительственном уровне, а региональное сотрудничество с партнерами из КНР позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации, – подчеркнул он.

В то же время по сравнению с китайскими российские планы по охране экологии Амура выглядят ощутимо скромнее, что, впрочем, справедливо, ведь главным источником загрязнения обеих рек традиционно являются города и заводы Поднебесной. Как отметил председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Виктор БАРДЮК, «мы в большой степени надеемся сегодня на чистую воду из Сунгари». Чиста Сунгари – будет чист и Амур, считает он. Важно, что данный подход определенным образом сказывается и на характере экологических проектов, реализуемых российской стороной.

– Уже в 2012-13 годах на острове Большой Уссурийский будут построены две современные мониторинговые станции – российская и китайская. Они позволят обеим сторонам совместно следить за качеством воды, сверять результаты замеров, обмениваться опытом и технологиями. По программе Росгидромета на строительство нашей станции будет выделено 75 млн рублей из федерального бюджета. Площадка под объект уже отведена, – рассказал Виктор Бардюк.

Однако, по словам замминистра природных ресурсов Хабаровского края Сергея АНДРИЕНКО, построить такой объект – это одно, а содержать – совсем другое, и краевому правительству еще только предстоит решать вопрос о привлечении дополнительных федеральных рублей.

Важно, что на территории КНР, как было отмечено в ходе конференции, уже действует ряд таких автоматизированных станций, в связи с чем представители китайской делегации изъявили готовность поделиться имеющимся опытом и технологиями, а также поставить на российскую станцию необходимое оборудование.

Кроме того, российская сторона предложила Департаменту охраны окружающей среды провинции Хэйлунцзян выступить координатором проекта по созданию сети перерабатывающих комплексов твердых бытовых и промышленных отходов на территории Хабаровского края. Китайским инвесторам было предложено принять участие в строительстве мусоросортировочных комплексов на базе действующей мусороперерабатывающей станции «Северная» в Хабаровске, а также в пос. Хор района имени Лазо – на площадке бывшего гидролизного завода для ликвидации промышленных отходов лигнина. По словам господина Ли Пин, данные проекты действительно имеют важное значение и в ближайшее время будут рассмотрены китайской стороной на экспертном совете.

Стоит отметить, что в сфере международного сотрудничества, направленного на улучшение экологии Амура и его притоков, существует еще довольно много проблемных вопросов, которые предстоит решать в перспективе. Прежде всего, по словам генерального директора Института проблем мониторинга окружающей среды научно-производственного объединения «Тайфун» Росгидромета Вячеслава ШЕРШАКОВА, необходимо максимально сблизить административные подходы разных стран к определению стандартов качества воды, а также совершенствовать техническое оснащение российских лабораторий.

– Сегодня в Китае действительно реализуются крупные природоохранные мероприятия и, несомненно, есть положительные тенденции. Но, на мой взгляд, еще рано говорить о кардинальном изменении ситуации, – считает Вячеслав Шершаков. – Кроме того, для по-настоящему эффективной охраны и мониторинга экологического состояния Амура необходимо подключать к совместным экологических проектам не только Китай, но также КНДР и Монголию – страны, которые также, пусть и в меньшей степени, оказывают воздействие на качество амурских вод.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика