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Пятница| 03 Августа, 10:17 |
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«Амурметалл» доедает 5-й миллиард
В подобном положении завод оказался более двух лет назад. Тогда для исправления ситуации премьер-министр страны Владимир ПУТИН лично поручил Внешэкономбанку принять участие в финансовом оздоровлении компании.
О том, почему этого сделать не удалось, «ДК» рассказал председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей ХОХЛОВ, до избрания на этот пост 6 апреля 2010 года 14 лет руководивший «Амурметаллом»:
– На самом деле все складывалось непросто с первых дней, начиная с письменного поручения Владимира Владимировича Путина, выданного ВЭБу в мае 2009 года после посещения предприятия. Началась работа с госкорпорацией по оформлению документов, в ходе которой было определено, что акции компании будут передаваться ей не в залог, а в собственность, с правом обратного выкупа. Прошли длительную процедуру юридического оформления, сделка завершилась через несколько месяцев, банк стал владельцем завода.
ВЭБ также поставил условие: подписать мировое соглашение с кредиторами, чтобы остановить процедуру банкротства завода. Мы сумели убедить многочисленных держателей долговых обязательств предприятия и 22 декабря 2009 года подписали соответствующий документ, утвержденный арбитражным судом. Стоит отметить, что при подписании соглашения кредиторы выдвинули в качестве условия своей поддержки выделение ВЭБом «Амурметаллу» кредита в 5 млрд рублей.
При оформлении всех бумаг с корпорацией и кредиторами, при рассмотрении перспектив выхода компании из кризиса участники переговоров ориентировались на финансовую модель развития, выработанную менеджментом завода. Там было прописано, как будут использованы средства ВЭБа, как будет осуществляться производственная деятельность, в том числе по закупкам сырья, как будут расти объемы производства, погашаться долговая нагрузка, составлявшая 18 млрд рублей прежнего долга и 5 млрд рублей кредита госкорпорации. Этот план и был основой всех договоренностей. По настоянию Внешэкономбанка он успешно прошел экспертизу в выбранной самим банком консалтинговой компании «НЭО-центр».
Для наращивания производства, выхода на полную мощность, предполагающую и наиболее высокую рентабельность, заводу были нужны оборотные средства, предназначенные, прежде всего, на закупку необходимого количества сырья, без которого невозможно нарастить выпуск продукции. Схема единовременного авансирования для достижения установленных показателей и была предусмотрена одобренной всеми финансовой моделью, легшей в основу договоренностей. Но после окончания всех процедур ВЭБ сразу отошел от этого плана, сообщив, что такое – не в его правилах кредитования. Металлолом стали оплачивать по факту отгрузки в адрес завода, что привело к некоторому непониманию со стороны поставщиков, оплачивающих лом живыми деньгами в момент его приемки на пунктах сбора. Но мы надеялись впоследствии убедить нового владельца изменить механизм финансирования и все-таки начать закупать сырье с учетом постоянного увеличения его переработки.
Первый транш «Внешэкономбанк» выдал в конце марта 2010 года. Им нам закрыли необходимые платежи по заработной плате, налогам, расчетам с энергетиками. Схема постепенного выделения обещанного кредита, без значительных вложений в пополнение оборотных средств, продолжила существовать и после моего перехода на работу в Законодательную Думу Хабаровского края. Более того, впоследствии банк стал платить за сырье даже не по факту отгрузки, а по факту прибытия лома на завод. В результате объемы производства не росли, предприятие не могло давать прибыль, чтобы из нее пополнять оборотные средства, а траншей банка хватало только на то, чтобы поддерживать самый низкий уровень производства и содержать в течение многих месяцев «Амурметалл» в убыточном состоянии – выдавать заработную плату, рассчитываться с энергетиками, бюджетом. Но кредит к осени 2011 года стал иссякать.
Я был с самого начала резко против такой схемы финансирования и предупреждал новых владельцев акций «Амурметалла» о пагубности их политики. Уже весной нынешнего года я заявил, что в сентябре-октябре завод остановится. И сегодня он практически встал, пока лишь сохраняя технологические объемы, необходимые для поддержания работы печей, которые нельзя останавливать без грандиозных потерь оборудования в силу специфики процесса. Завод, как и до перехода в ВЭБ, продолжает генерировать убытки, и к осени 2011 года вернулся к ситуации 2009 года. Тогда на остатках завода было около 12 тыс. тонн металлолома, и сейчас, в августе, запас составлял 19 тыс. тонн. Только теперь к прежним долгам добавился и долг Внешэкономбанку.
Но это еще не все. С мая 2010 года предприятие начало выплаты кредиторам в рамках мирового соглашения, предусматривающего ежеквартальное погашение, на которое также шли кредитные средства госкорпорации. При этом отдавать нужно с постоянным увеличением сумм: 15 августа этого года сумма выплат кредиторам составила более 380 млн рублей, к 15 ноября нужно будет отдать уже около 470 млн рублей. А от кредита в 5 млрд к нынешнему времени осталось лишь около 905 млн рублей. Все остальное, как говорится, «проели».
Что дальше? По имеющейся у меня информации, председатель совета директоров ВЭБ запросил финансовую модель выхода завода хотя бы на минимальный уровень балансовой прибыли. Теперь для восстановления производства потребуются уже не 5, а 7 или 8 млрд рублей при никуда не девшемся условии значительного начального пополнения оборотных средств, авансировании закупки сырья – хотя бы 1 млрд рублей нужен для создания месячного запаса лома. Но, если останется прежняя схема кредитования, ничего не изменится и, «проев» новый кредит, предприятие вернется к своему «разбитому корыту».
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