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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Июля, 16:05 |
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Дальневосточный энергохолдинг переходит под контроль «РусГидро»
Генкомпании также будут переданы 19,36% ОАО «Сахалинская энергетической компания», 1,54% ОАО ААК «Якутскэнерго» и 1,04% ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). Акции компаний будут переданы «РусГидро» в качестве оплаты ее допэмиссии.
Одной из основных проблем энергетики Дальнего Востока является значительный резерв генерирующих мощностей и нехватка потребителей, что в отсутствие рынка приводит к высоким тарифам. По данным Минэнерго, запас рабочей мощности в объединенной энергосистеме Дальнего Востока зимой 2010/11 года составлял 72,1% при среднем показателе по России на уровне 19,6%.
По мнению экспертов, сделка может быть выгодна «РусГидро», если учесть перспективы экспорта электроэнергии в Китай или Японию. Пока у «РусГидро» нет возможности участвовать в экспорте электроэнергии в Японию, а у «РАО ЭС Востока» есть как незадействованные мощности, так и проработанный план энергомоста.
Досье "ДК"
ОАО «РАО ЭС Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». Компания объединяет почти все электроэнергетические активы ДФО, за исключением гидроэнергетики (она принадлежит «РусГидро») и магистральных сетей (относятся к ФСК). Установленная мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав «РАО ЭС Востока», составляет 8 785 МВт.
На 30 ноября 2011 года назначено внеочередное собрание акционеров «РАО ЭС Востока», в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового гендиректора. Кроме того, на собрании акционеров планируется избрать совет директоров в новом составе (сейчас совет директоров сформирован в основном из представителей государства. – Прим. «ДК»), утвердить новую редакцию устава и ряд внутренних документов.
Официально о кандидате на место главы «РАО ЭС Востока» не сообщается, однако участники рынка уверены, что холдинг возглавит экс-менеджер ОАО «Интер РАО ЕЭС» и «Технопромэкспорта» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ, в последнее время и.о. гендиректора «РАО ЭС Востока». С момента создания «РАО ЭС Востока» в 2008 году и по настоящий момент председателем правления и генеральным директором компании является Иван БЛАГОДЫРЬ.
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