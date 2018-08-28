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10 Октября 2011, 11:00 | Регион сегодня
Амурский судостроительный завод может получить денег на оздоровление
В проекте федерального бюджета на 2012-2014 годы предусматривается внесение федеральных средств в уставный капитал ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) – 9,8 млрд рублей – на оздоровление ОАО «Амурский судостроительный завод» (АМЗ).
В уставный капитал ОСК могут быть внесены в 2012 году 3,2 млрд рублей, в 2013 году – 3,2 млрд и в 2014 году 3,4 млрд рублей. ОСК является крупнейшей судостроительной и судоремонтной компанией в России, на ее базе консолидировано около 70% отечественного судостроительного комплекса, в том числе крупнейшие судостроительные активы: ОАО ПСЗ «Янтарь» (Калининград), ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург), ОАО «ПО «Севмаш» (Северодвинск), ОАО «ДВЗ «Звезда» (Владивосток), осуществляются такие международные проекты, как строительство верфи «Звезда-ДСМЕ» в рамках СП с Daewoo Shipbuilding & Marine Engeneering (Республика Корея), строительство верфи «Восток-Раффлз» в рамках СП с Yantai Ruffles (Сингапур).
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