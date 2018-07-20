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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 25 Августа, 03:09 |
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Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» вырастет на 23 млрд руб.
Министерство финансов РФ опубликовало проект закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в соответствии с которым ОАО «ДВЭУК» выступит бюджетополучателем 22,9 млрд рублей. Это почти половина всех государственных ассигнований (47 млрд рублей) в уставные капиталы энергетических госкомпаний.
«В следующем году нам предстоит освоить приблизительно 17,2 млрд рублей, еще через год – 5,7 млрд рублей, – комментирует Александр СОКОЛОВ, директор по инвестициям ОАО «ДВЭУК». – Средства федерального бюджета выделяются для реализации первоочередных инвестпроектов, имеющих высокую важность для развития энергетической инфраструктуры дальневосточной территории, повышения потенциала ее экономики и народного хозяйства в целом».
В 2011-2014 гг. ОАО «ДВЭУК» планирует реализовать 12 крупных инфраструктурных проектов на территории ДФО. Среди них – завершение подготовки энергетической инфраструктуры Владивостока и о. Русский к проведению саммита АТЭС-2012, включающее строительство и реконструкцию сетевых и генерирующих объектов; строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС №14», протяженностью 1500 км, в Республике Саха (Якутия); формирование электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска; строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» и ВЛ 35/110 кВ «Центральная – Сокол – Палатка» с заходом на ПС 110/35 кВ в Магаданской области; строительство ВЛ 220 кВ «Мильково – Усть-Камчатск» в Камчатском крае.
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