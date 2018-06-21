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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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10 Октября 2011, 11:00 | Регион сегодня
ВТБ выдал гарантию Хабаровскому аэропорту
Банк ВТБ выдал гарантию ОАО «Хабаровский аэропорт» в рамках реализации мастер-плана развития международного аэропорта Хабаровск (Новый).
Гарантия обеспечивает обязательства ОАО «Хабаровский аэропорт» перед корпорацией «Международный Аэропорт Инчхон» (Incheon International Airport Corporation). Сумма гарантии – $8875 тыс., срок действия 1825 дней.
В июле корпорация «Международный Аэропорт Инчхон» приобрела 10% акций ОАО «Хабаровский Аэропорт», став акционером и инвестором проекта модернизации аэропорта.
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