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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 20:21 |
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Медицинские представители – в числе самых востребованных специалистов на Дальнем Востока
Предлагаемые заработные платы в сфере «Медицина/фармацевтика» не соответствуют зарплатным ожиданиям соискателей. В среднем разрыв между ожидаемой и предлагаемой заработной платой в Сибири и на Дальнем Востоке составляет 15%.
«В 2011 году мы наблюдаем положительную динамику в росте как числа вакансий в сфере «Медицина/фармацевтика», так и числа резюме, – говорит Ксения НЕСТЕРЕНКО, руководитель направления продаж HeadHunter на Дальнем Востоке: – Однако на сегодняшний день на Дальнем Востоке спрос на специалистов данной сферы выше, чем предложение. С одной стороны, это благоприятно для самих специалистов – даже в кризисные годы в этой сфере наблюдался прирост вакансий. С другой стороны, компаниям необходимо разрабатывать новые мотивационные схемы и использовать новые каналы поиска персонала, чтобы привлекать и удерживать квалифицированных фармацевтов и медицинских представителей».
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