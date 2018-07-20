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Вторник| 14 Августа, 07:17 |
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«Амурская осень» прошла в девятый раз
В рамках фестиваля зрители смогли оценить 12 конкурсных фильмов и 11 спектаклей. Кроме того, состоялись показы итальянского, бразильского и китайского кино, а также фильмов режиссера Алексея УЧИТЕЛЯ.
Гран-при «Амурской осени» получил фильм «Сибирь. Монамур» и спектакль «Мордасовские страсти». Приз «За лучший сценарий» получил фильм «Громозека» Владимира КОТТА. Лучшей операторской работой жюри признало фильм «Как поймать магазинного вора» Степана КОВАЛЕНКО. А вот приз зрительских симпатий достался фильму «Пять невест».
Лучшей актерской работой была признана игра народного артиста СССР Владимира АНДРЕЕВА в спектакле «Мордасовские страсти». Его партнерша по сцене, заслуженная артистка России Ольга ТУМАЙКИНА также получила статуэтку за исполнение роли.
Спецприз жюри «За верность драматургии» получил спектакль «Синяя роза». Особый приз губернатора Амурской области получил Евгений ДОГА – на память из Приамурья он увез картину из полудрагоценных камней, добываемых в регионе. В будущем году благовещенцев ждёт юбилейный – десятый – фестиваль кино и театра и очередной «звездолёт» артистов.
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