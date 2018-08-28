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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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10 Октября 2011, 11:00 | Регион сегодня
«Шалом, Биробиджан!»
В Биробиджане состоялся ХI Международный фестиваль еврейской культуры и искусства. Его открыл мюзикл на музыку Александра ЖУРБИНА по произведению ШОЛОМ–АЛЕЙХЕМА «Блуждающие звезды» в исполнении Московского еврейского театра «Шалом».
Фестиваль прошел при полном аншлаге с участием первых лиц автономии, ветеранов войны и труда, почетных граждан города и области, участников первой Международной конференции по еврейской культуре на языке идиш, общественности и зарубежных гостей. В этом году он впервые в своей истории перешагнул рамки областного центра. В программу фестиваля активно включились зарубежные гости, в частности, концерт «Шалом, Биробиджан» прошел с участием артистов и творческих коллективов Израиля, Австрии, Украины.
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