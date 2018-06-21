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Пятница| 06 Июля, 21:42 |
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Японские маски Но: впервые в России
Во Владивосток прибудут маски нескольких типов, а также маски божеств, сверхъестественных существ, демонов, духов. Каким должен быть мастер, создающий маски театра Но? Ведь это огромный соблазн взяться за создание лица, лика, личины. Во время работы над ними, должно быть, мастер переживает интересные ощущения, будучи в роли психолога, психотерапевта или Создателя.
Маски представят сами мастера, которые приедут ради этого случая во Владивосток из Токио. Глава делегации мастеров – г-н ФУКУМОТО – занимается созданием масок более 35 лет. За его плечами более 6 персональных и 22 совместных выставок. В 2009 г. он был внесен в «Книгу лучших деятелей искусств», а его маски используются в Токийском театре. Вместе с мастером приедут его ученики.
Театр – хранилище психологического опыта человечества, здесь давно изучили и разделили человеческую природу на типажи, что явно видно в различных масках разных театральных традиций по всему миру. Найдет ли каждый из нас «свое» лицо из представленных на выставке 28 работ? Узнаем в середине октября.
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