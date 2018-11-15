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НОМОС-РЕГИОБАНК организовал «Чудеса на небесах»
Напомним, что первая книга этого замечательного хабаровского автора – «Таежные малыши» – также была выпущена при содействии НОМОС-РЕГИОБАНКа и не только тепло принята детской аудиторией, но и удостоена ряда престижных наград и премий, включая серебряную медаль на 14-й Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный Двор».
Рождение книги, а тем более детского произведения в стихах – чудо, которое требует трепетного, тонкого состояния души. И ни капли заигрывания – дети не терпят фальши. Каждое стихотворение – четыре строчки. Они музыкальны, просты и очень искренни. Наверное, к такой искренней простоте можно отнести слова православного старца отца Амвросия: «Где просто, там ангелов по сто». Каждое четверостишие наполнено чистыми образами, красками, эмоциями. Так говорить c детьми может только Мастер с большим сердцем, полным любви к миру, природе, людям. Соавтором книги можно по праву назвать Галину ЧЕРЕПАНОВУ, которая своими иллюстрациями передала краски, свет и радость детского мира..
На презентацию «Чудес…» были приглашены самые важные гости – дети. Они, так же, как и Галина Черепанова, преподаватель детской студии «Маленький принц», принимали активное участие в создании художественных образов книги, вдохновляя художника и подсказывая новые идеи.
И даже на самом мероприятии дети не были пассивными слушателями – они творили! Результат коллективного творчества – Чудо Дерево-ГОД, а также персональные работы детей размещены на выставке в главном офисе НОМОС-РЕГИОБАНКа. Также детские работы можно увидеть на сайте банка www.nomos-regiobank.ru.
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