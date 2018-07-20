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10 Ноября 2011, 11:00 | Регион сегодня

Дальний Восток - Япония: кто кому не интересен?

25 ноября в Южно-Сахалинске пройдет 4-е заседание российско-японской инициативной рабочей группы по экономическому сотрудничеству.

В первом полугодии 2011 года товарооборот между Дальним Востоком России и Японией вырос на 17% и составил $3,8 млрд. Доля Японии в общем внешнем торговом обороте составила 24%. Однако с поступлением японских инвестиций в регионы ДФО дело обстоит хуже. В 2010 году доля Японии в общем объеме инвестиций в ДФО составила около 11%, в дальневосточные регионы России поступило $809 млн, что в 3 раза ниже объемов 2009 года.

Как отмечает заместитель полпреда президента РФ в ДФО Александр ЛЕВИНТАЛЬ, в основном все идет в добычу ресурсов. Прежде всего, в нефтегазовые проекты Сахалина. А восточным территориям РФ необходимо менять структуру экономики, переходить от добычи к глубокой переработке, заниматься развитием лесной, рыбной промышленности, и на этом направлении участие японского капитала выглядит скромно.

На прошедшей в октябре в Хабаровске российско-японской конференции по межрегиональному сотрудничеству заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Вячеслав КОВАЛЕВ отметил, что сложившаяся схема поставки продукции деревообработки в Японию выглядит так: лесосырье российского Дальнего Востока поставляется в Китай, где перерабатывается и отправляется в Японию в виде готовых изделий. Региональный чиновник предположил, что поставки продукции переработки напрямую в Японию из РФ будут выгодны обеим сторонам. Он напомнил о программе модернизации лесного хозяйства края, требующей многомиллиардных вложений – только в 5 приоритетных проектов будет вложено 32,5 млрд рублей. И в основном это кредиты российских банков, средства собственников предприятий.

Впрочем, опыт инвестиции в лесопереработку у японских компаний на Дальнем Востоке есть. На их средства построены заводы компании «Тернейлес» по производству шпона и пиломатериалов в Приморье. Но предприятия создавались с учетом объявленного повышения пошлин на экспорт необработанной древесины. А с отказом от данного шага во многом потеряли свою конкурентоспособность – без заградительных пошлин заготовка и продажа сырья остается более эффективным бизнесом. Получилось, что японцы поверили российскому правительству, откликнулись на призыв, вложили деньги и… не получили ожидаемых результатов.

Наиболее интенсивно в последние годы развивается российско-японское сотрудничество в нефтегазовой сфере. Депутат парламента Японии Хаку СИНКУНА считает, что в сотрудничестве между нашими странами самым большим достижением в последние годы стал запуск проекта «Сахалин-2» в позапрошлом году, в рамках которого японские предприятия построили крупнейший в России завод по производству сжиженного газа. В Японию поступает около 60% произведенного на заводе сжиженного газа, что составило 8,8% от всего импорта газа в Японию в 2010 году.

Япония занимает 4-е место в мире по объемам энергопотребления. При этом почти не обладает собственными энергоресурсами. В частности, импортирует 100% потребляемого сжиженного газа. Увеличение внимания к этому топливу особенно заметно после аварии на АЭС Фукусима. При этом Россия не очень спешит занять свою долю на японском рынке, продолжая стучаться газопроводами в двери Евросоюза.

Генеральный директор ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Михаил ШУКАЙЛОВ констатирует: Япония – мировой лидер в области энергоэффективности и энергосбережения – затраты энергоресурсов на единицу ВВП в стране минимальны. Россия – на другом полюсе. И призывает импортировать опыт Японии в области развития альтернативной энергетики, энергетического машиностроения, технологии по передаче энергии, повышению эффективности ее потребления.

По мнению президента Дальневосточной торгово-промышленной палаты Игоря ВОСТРИКОВА, японским компаниям развивать свой бизнес в России мешает непрозрачное, сложное и часто меняющееся регулирование внешнеэкономической деятельности, касающееся прежде всего работы таможни, Россельхознадзора, миграционной службы.

Исполнительный директор бюро по вопросам развития международного бизнеса префектуры Ниигата, особый научный сотрудник института ERINA Тосидзи МАЭДА сетует на необычайно высокий тариф авиаперевозок между Дальним Востоком России и Японией, что во многом мешает развитию нормального взаимного обмена людьми в этом регионе. При этом нельзя не отметить, что японские авиакомпании не спешат организовывать свои рейсы в дальневосточные города РФ.

Становление системы прямой поставки пиломатериалов из России в Японию, по его словам, должно проходить на системной основе, предусматривающей создание «Японо-российского центра технологий деревообработки», в работе которого должны участвовать японские деревообрабатывающие предприятия и потребители продукции деревообработки, являющиеся носителями технологий и стандартов качества продукции. Центр также должен заняться подготовкой специалистов по технологиям деревообработки на территории российского Дальнего Востока, где сегодня ощущается острая нехватка сотрудников, способных успешно эксплуатировать современное оборудование.

Тосидзи Маэда настаивает на улучшении системы расчетов на основе сотрудничества между японскими и российскими банками. Одна из мер – расширение рублево-иеновых расчетов. Он выступает с идеей создания Бизнес-фонда Дальнего Востока, в котором и российские предприятия смогут получить кредит при поддержке японских банков, располагающихся на побережье Японского моря. Им отмечены и шаги, которые необходимо предпринять японским властям для активизации сотрудничества на уровне регионов двух стран. Речь идет об облегчении въезда в Японию для российских граждан через упрощение системы поручительства, о смягчении условий получения многократной визы, предполагающей поддержку в отношении деловых людей, долгое время пребывающих в Японии. Исполнительный директор бюро по вопросам развития международного бизнеса префектуры Ниигата говорит, что необходимо смягчить условия государственного страхования Японии в области внешней торговли, чтобы дальневосточные проекты средних масштабов также попадали под их действия.

По его мнению, хорошие перспективы имеет организация системы обращения грузов между Россией и Японией, сотрудничество в контейнерных перевозках со смешанной погрузкой с активизацией морского логистического маршрута Ниигата-Зарубино. Но для развития этого направления необходимы оснащение оборудованием российских портов, налаживание железнодорожных грузовых перевозок, упрощение системы карантинного и таможенного оформления.

Научный сотрудник информационно-аналитического агентства Хоккайдо госпожа Фукагава ХИРОМИ в качестве примеров успешного сотрудничества приводит работу российско-хоккайдского предприятия, получившего заказ на поставку бетона для строительства моста через бухту Золотой Рог. На стройплощадке установлен передвижной бетонный завод итальянского производства, за процессом производства и качеством выпускаемой продукции на месте следят японские специалисты, работающие на предприятии на постоянной основе.

После завершения строительства в рамках нефтегазовых проектов на Сахалине хоккайдские компании развивают индивидуальное жилищное строительство на российском острове. При этом речь идет не только о поставках материалов, но и о непрерывном техническом руководстве со стороны японских специалистов, осуществляемом непосредственно на стройплощадках.

По убеждению Фукагава Хироми, Дальнему Востоку России необходим не просто экспорт продукции или технологий из Японии, а направление квалифицированных кадров, под техническим руководством которых осуществляется производство, что обеспечивает качество выпускаемых изделий. Но пока ей от японских специалистов часто приходится слышать жалобы на трудности с получением рабочей визы в России.

Расширению контактов специалистов-технологов способствуют и специализированные площадки обмена опытом. В декабре 2011 года во Владивостоке пройдет бизнес-семинар по строительным технологиям для холодных регионов, где свои наработки представят японские корпорации.

Стоит отметить, что заинтересованность отдельных регионов Японии в предметном взаимодействии с российской частью Дальнего Востока пока проявляется сильнее и продуктивнее взаимного экономического интереса межгосударственных отношений, во многом инертных в силу тяжелой политической составляющей. И сигналы с мест идут достаточно четкие: мы нужны друг другу.

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