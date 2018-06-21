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10 Ноября 2011, 11:00 | Регион сегодня

Дальний Восток получит уникальное производство

В декабре2016 года в Приморье заработает уникальное для России нефтехимическое производство, проектирование которого осуществляется на основе лучшего мирового опыта в сфере создания и эксплуатации подобных предприятий.

Нефтехимический комплекс (НХК) ОАО "НК "Роснефть" после выхода на проектную мощность сможет перерабатывать ежегодно до 10 млн тонн по углеродному сырью. Ориентировочная стоимость реализации проекта - более $5 млрд.

Эксперты считают, что проект обеспечит мультипликативный эффект для экономики региона. Строительство нефтехимического комплекса позволит стимулировать создание перерабатывающих отраслей в ДФО, активизировать внешнеэкономическую деятельность Приморья, увеличить грузооборот порта Находка, а также создать новые рабочие места и увеличить доход бюджетов всех уровней.

Досье "ДК"

ЗАО "Восточная нефтехимическая компания", дочерняя компания ОАО "НК "Роснефть", образовано в апреле 2011 года. Одна из задач ВНХК - реализации проекта нефтехимического комплекса в Находкинском городском округе. Проект НХК компания планирует разработать при участии специалистов российских проектных организаций с привлечением зарубежных партнеров, обладающих богатым опытом в сфере нефтехимии. Техническим консультантом проекта стала одна из крупнейших мировых инжиниринговых компаний - Kellogg Brown and Root limited.

"Проект основан на новейших технологиях производства и защиты окружающей среды. Планируя строительство этого предприятия, специалисты "Роснефти" проводят колоссальную работу, чтобы спроектировать максимально безопасное, технологичное и рентабельное производство. Аналогичных комплексов в мире - не более трех. В России такое предприятие будет первым. Учитывался не только мировой опыт строительства, но и стандарты, принятые и неоднократно прошедшие проверку в самой "Роснефти", - говорит генеральный директор ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК) Юрий КАСЮК.

На первом этапе НХК будет перерабатывать нафту и сжиженные углеводородные газы (СУГ) с Комсомольского НПЗ, а также смесевую нафту с Ангарского НПЗ и Ангарской НХК. Объем переработки составит до 3,7 млн тонн в год, почти 3 млн тонн готовой продукции.

После реализации второго и третьего этапов завод сможет перерабатывать дополнительно 5 млн тонн нефти, поступающей по нефтепроводу ВСТО, и 1,5 млн тонн газового конденсата с проекта "Сахалин-3".

Основной профиль предприятия - это выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена), бензола, олефинов, моноэтиленгликоля и др. На базе производимой НХК продукции рассматривается возможность дальнейшей переработки до пластмасс, пленок и других бытовых изделий.

По мнению Юрия Касюка, НХК способен дать толчок развитию перерабатывающей отрасли в Дальневосточном федеральном округе и усилить позиции России на мировом рынке нефтехимии. Директор представительства НК "Роснефть" в Приморском крае Владимир СУГАК в свою очередь отметил, что новый комплекс будет удовлетворять растущие потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в продукции глубокой переработки нефти.

"С вводом в эксплуатацию данного завода выигрывают все участники проекта. Так, перед компанией откроются широкие рынки развивающихся стран юго-восточной Азии. Для региона - это доходы в бюджеты всех уровней, а также увеличение рабочих мест", - пояснил Владимир Сугак.

Подготовка высококвалифицированного персонала для нового производства является важной задачей ВНХК. "Аналогов проектируемому заводу в России нет, технологические процессы также уникальны. Поэтому мы уделяем большое внимание кадровому вопросу. На сегодняшний день мы открыли несколько новых специальностей в Дальневосточном федеральном университете и техникумах. Численность сотрудников завода составит около 2 тыс. человек. Кроме того, основное производство позволит создать около 10 тыс. рабочих мест в сопутствующих отраслях", - сообщил Юрий Касюк.

Экологическая составляющая вынесена в число главных приоритетов проекта. Заведующий кафедрой промышленной экологии Государственной академии нефти и газа, действительный член Российской Академии естественных наук Станислав МЕЩЕРЯКОВ подтверждает, что проектирование завода идет в соответствии с последними научными достижениями. Компания планирует перерабатывать нефтепродукты, используя фундаментальные технологии, которые обеспечат экологическую безопасность проекта.

Заведующий кафедрой городской экологии Московского государственного университета инженерной экологии, заместитель генерального директора ГУП "Экотехпром", доктор технических наук, профессор Адам ГОНОПОЛЬСКИЙ считает, что уникальный проект "Роснефти" вызывает доверие. "Проект НХК под Находкой предполагает серьезное финансирование и использование самых передовых достижений науки и техники, так что фактор недостатка денег можно исключить. Кроме того, "Роснефть" - компания солидная, она вобрала в себя опыт в сфере химической промышленности еще с советских времен, лучших специалистов, и поэтому вызывает доверие", - подчеркнул Гонопольский.

На первом этапе эксплуатации завода численность персонала достигнет 1,8 тыс. человек. Часть специалистов будут привезены из других регионов России, многие набраны из местного населения. Кроме того, для обслуживания завода будет широко привлекаться малый бизнес, таким образом, завод в том или ином виде обеспечит работой порядка 10-15 тыс. человек из числа местного населения. Для строительства комплекса будет привлечено не менее 10 тыс. работников.

"Еще несколько лет назад с запада звучали упреки, и даже ироничные замечания, что Россия – страна с богатейшими природными ресурсами, работает как сырьевой придаток экономик других стран. Строительство нашего предприятия, как и строительство многих предприятий по всей России, где стали производить не сырье, а продукт высокой переработки, – свидетельство того, что мы не согласны с такой позицией и будем делать все, чтобы максимальная прибыль оставалась здесь, росло благосостояние наших людей, а значит, и их уверенность в завтрашнем дне", - отмечает Ю. Касюк.

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