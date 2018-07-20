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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 18:42 |
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Хабаровский НПЗ доказал свою соцэффективность на региональном уровне
— Второй год подряд наш завод принимает участие во всех номинациях этого важного, серьезного конкурса. Но если год назад мы получили только одну награду, то в 2011-м – целых четыре, при том что за год число участников возросло, – рассказала «ДК» начальник управления персоналом ОАО «Хабаровский НПЗ» Татьяна САВИНОВА. – И хотя в главной номинации – «За развитие рынка труда» – мы в этот раз заняли второе место, а не первое, свое лидерство завод сумел безоговорочно подтвердить еще в прошлом году, на всероссийском этапе конкурса, где ОАО «ХНПЗ» получило второе место, соревнуясь с 269 предприятиями страны. В этом году мы немного уступили краевое первенство другой крупной дальневосточной компании и искренне желаем нашим землякам также показать высокие результаты в Москве.
Уже на протяжении многих лет Хабаровский НПЗ не без оснований заявляет о себе как о социально ответственном предприятии, что лишний раз подтверждают и результаты конкурса. Как считает председатель профсоюзного комитета завода Денис ТИТЯЕВ, залог успеха, прежде всего, в стабильности:
— Если мы чего-то достигли, то отступать, отказываться от этого уже нельзя. Причем стабильность для предприятия – это отнюдь не стагнация, а уверенное развитие: понемногу, но постоянно мы стремимся повышать наши показатели. Так, например, даже в периоды кризиса финансирование всех спортивных и культурно-массовых мероприятий на заводе происходит без перебоев, не говоря уже о своевременной выдаче зарплаты, – говорит Денис Титяев. – В то же время мы всегда стараемся сделать досуг наших сотрудников все более разнообразным, вводя новые интересные мероприятия. Число участвующих в них также постоянно растет.
Особенно активно в настоящее время Хабаровский НПЗ занимается подготовкой молодых специалистов и работает с кадровым резервом. Как отмечает Татьяна Савинова, на это также выделяются значительные средства. Еще одной новинкой текущего года стала технология адаптации персонала, позволяющая в первую очередь вновь принятым на завод сотрудникам быстрее освоиться и влиться в работу.
— Раз в месяц мы организуем специальные встречи, где каждый работник может ознакомиться с историей, структурой завода и деятельностью компании, – говорит Татьяна Савинова. – Мы считаем важным, чтобы сотрудники не только умели выполнять свои профессиональные обязанности, но и чувствовали себя частью команды, большого коллектива. Тем более что коллектив наш постоянно растет: только в этом году работу на заводе получили 123 человека. В ближайшем будущем за счет введения в эксплуатацию ряда новых объектов также будут созданы новые рабочие места.
— В то же время сотрудники должны знать, что их предприятие не просто с утра до вечера перерабатывает нефть, но и заботится о своих работниках, участвует в различных конкурсах, где показывает хорошие результаты. От этого, несомненно, повышается боевой дух коллектива, – считает Денис Титяев. – В данном отношении участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» мы считаем особенно важным, так как это напрямую влияет на статус, престиж предприятия. Очень хорошо, что такой конкурс есть.
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