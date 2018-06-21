|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Июля, 05:01 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
У Дальнего Востока есть возможность создать собственные источники теплоэнергии
Рост тарифов на тепловую энергию, удаленность объектов от централизованных сетей, потери в теплотрассах, высокая стоимость реализации технических условий на подключение к централизованным тепловым сетям – все эти факторы увеличивают спрос на строительство собственного источника тепла – котельную. О существующих решениях создания собственного источника тепла «ДК» рассказала Елена УЛЬЯНОВА, исполнительный директор компании ООО «ИТ Синтез» – производителя блочно-модульных котельных.
– Какие котельные производит ваш завод?
– На сегодняшний день в линейке производства ООО «ИТ Синтез» находятся котельные мощностью от 0,1 до 50 МВт. на различном топливе: газ природный, газ попутный, дизель, мазут. Наша продукция сертифицирована и имеет разрешение на применение, выданное Ростехнадзором. Производство котельных осуществляется на заводе ООО «ИТ Синтез», где на блок-модули устанавливается оборудование котельной и производится обвязка оборудования. К заказчику котельная доставляется блок-модулями в полной заводской готовности, которые монтируются на фундамент и между собой.
На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что ООО «ИТ Синтез» единственный завод на территории России, который имеет опыт производства блочно-модульных котельных, вырабатывающих электроэнергию на собственные нужды. Для генерации электроэнергии мы применяем микротурбинные установки Capstone, работающие в режиме когенерации (одновременная выработка электроэнергии и тепловой энергии).
– В чем преимущество котельных с собственной генерацией электрической энергии?
– Основное преимущество – это локальное электроснабжение котельной, что исключает необходимость подключения котельной к электрическим сетям и позволяет осуществлять ее строительство в любом месте, где есть возможность подключения к газовым сетям.
Работа микротурбин Capstone в режиме когенерации позволяет эффективно использовать топливо с максимальным КПД до 92%.
Мощность микротурбинных установок и их количество могут быть рассчитаны как на собственные нужды котельной, так и на электроснабжение внешних объектов, например станков, электроснабжение зданий и т.д. Таким образом, получается небольшой энергоцентр, который экономичен в эксплуатации и дает возможность широкого использования котельной.
Хотелось бы отметить, что применение микротурбинных установок возможно как при строительстве котельной в виде капитального здания, так и при производстве и монтаже блочно-модульного решения. Сегодня автономные решения очень востребованы, так как зачастую стоимость выполнения технических условий для подключения к электрической энергии значительно превышает затраты на установку когенерационного оборудования.
Аварийное электроснабжение обеспечивается вторым источником – дизель-генератором.
– Что необходимо для строительства собственной котельной?
– Любое строительство начинается с разработки проекта. Использование блочно-модульного решения упрощает процесс проектирования, ведь такая котельная заводского производства фактически уже спроектирована и нужно лишь «посадить» готовое изделие на генплан, спроектировав фундаменты и внешние сети. Котельная поставляется с паспортом, инструкцией по эксплуатации и прочим необходимым комплектом документов (сертификаты на установленное оборудование, разрешения на его применение, паспорта, принципиальные схемы по газу). Мы учитываем все пожелания заказчика по составу оборудования и производим котельные с учетом индивидуальных требований.
После разработки проекта привязки, проведения его согласований мы приступаем к строительно-монтажным работам на площадке. В зависимости от мощности котельной строительство длится от 1 до 3 месяцев. После готовности площадки котельная монтируется на объекте и подключается к внешним коммуникациям. После пуско-наладки объект сдается надзорным органам. Итог – у вас свой локальный источник теплоэнергии, а также электроэнергии, в случае установки микротурбинного оборудования.
– На Дальнем Востоке у вас есть реализованные проекты?
– География наших проектов очень широкая, лишь в текущем году мы произвели котельные для поселка Аэропорт (3 МВт), села Красное (4 МВт) и для планировочного района Горный (9,15 МВт) Хабаровского края. Готова котельная для п. Хомутово Сахалинской области мощностью 9 МВт с автономным источником электроэнергии на 100 кВт на собственные нужды котельной. Ее монтаж планируется в ноябре 2011 года.
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- За "Премией развития" нужно поспешить
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.