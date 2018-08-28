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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 20:21 |
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VIP-Суперджеты отправятся в Индианаполис
SuperJet International – совместное предприятие компании Alenia Aeronautica, входящей в группу «Финмекканика», и компании «Сухой» объявило о заключении контракта с группой компаний Comlux о продаже двух самолетов Sukhoi Business Jet (SBJ) и опционе еще на два самолета. Таким образом, Comlux становится стартовым заказчиком SuperJet International новой VIP-версии самолета. Comlux является одной из ведущих инновационных групп на мировом рынке бизнес-авиации, предлагающей VIP-пассажирам новые продукты, соответствующие их потребностям.
Начало поставок запланировано на 2014 год. Стоимость контракта составляет 200 млн долл. США, включая стоимость опционов. VIP-интерьер салона самолета будет спроектирован и установлен в центре по кастомизации Comlux America в Индианаполисе (CША). Complux America выбран в качестве первого центра по кастомизации Sukhoi Business Jet.
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