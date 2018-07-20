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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Июля, 20:46 |
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Сбербанк хочет войти в мировую пятерку крупнейших
– Валерий Владимирович, Сбербанк ставит себе стратегической целью вхождение в пятерку крупнейших мировых банков. В свете этой перспективы какие задачи сегодня стоят перед его Дальневосточным банком?
– Наши задачи соответствуют общей цели Сбербанка: наращивание объемов бизнеса, повышение качества обслуживания клиентуры, внедрение новых продуктов, увеличение эффективности работы подразделений. Это направления, по которым развиваются, пожалуй, все банки. Но для Сбербанка эти изменения сейчас особенно значимы, потому что мы являемся первым банком в России по своим масштабам и стремимся стать первыми также по качеству обслуживания и по уровню клиентской удовлетворенности нашими услугами.
Многие из тех продуктов и услуг, которые мы предоставляем клиентам, являются довольно сложными в исполнении для банка, но мы стремимся к тому, чтобы они были просты в понимании и применении для потребителей. В качестве примера можно привести коммунальные платежи, львиная доля которых сегодня проходит через наши каналы. Для клиента эта операция год от года становится все проще, а нагрузка на банк, связанная с обеспечением ее доступности и удобства, постоянно возрастает. Нам необходимо вести громадную работу с теми, кто платит, и еще большую – с теми, кто получает эти платежи. Мы сумели в режиме реального времени организовать оборот огромного массива регулярно меняющейся информации, научились им управлять. В результате плательщик оказался избавлен от необходимости помнить расчетный счет организации, которой отправляет деньги, даже суммы начисленных коммунальных платежей ему теперь знать не надо – все это за него помнит и узнает Сбербанк. Такие подходы применяются сейчас на всех направлениях нашего бизнеса.
– Ваш коллега недавно так охарактеризовал происходящие в банке перемены: «Сбербанк уже значительную часть клиентов с дилижанса на ракету пересадил». Когда банк уже достигнет желаемого технического и технологического результата, какие инновации будут внедряться в ближайшие годы?
– Если бы мир был статичен, если бы наши коллеги-конкуренты стояли на месте, если бы не появлялось множество новых запросов и услуг, не обновлялись техника и технологии, тогда можно было бы говорить о каких-то горизонтах, достигнув которые и мы остановимся. Я, наверное, никогда не смогу сказать, что мы полностью добились желаемого. Всегда есть к чему стремиться, финишная линия совершенства постоянно отодвигается, и современный Сбербанк характеризуется тем, что отдаляет ее сознательно. Уверен, что такое отношение приносит пользу и клиентам, и самому банку. Прогресс должен быть не целью, а обыденным явлением, инструментом постоянного развития.
Мы и дальше будем предлагать клиентам наиболее актуальные для них разработки, упрощать доступ к услугам и продуктам, увеличивать производительность труда наших сотрудников. Всем заметно, что мы внешне сильно меняемся. Уверяю вас, что внутренние изменения идут в еще более значительном темпе. Это все для того, чтобы быть ближе, понятнее и удобнее для клиентов. Перечислять направления нашего развития бессмысленно, так как модернизация затрагивает все процессы. Бизнес-целью этих действий является поддержание нашего доминирующего положения на рынке розничных и корпоративных услуг.
– Какую роль играет в модернизации банка созданный в головном офисе в Хабаровске центр сопровождения клиентских операций?
– Самую непосредственную. Еще полтора-два года назад наши допофисы представляли собой механизм, который был вынужден, кроме непосредственного бизнеса по продаже продуктов и предоставлению услуг, заниматься большим массивом работы по сопровождению банковских операций, не имеющей отношения к взаимодействию с клиентурой. Мы отделили операции сопровождения и вывели их в отдельную структуру, освободив время и энергию коллективов фронтофисов для клиентов, что благотворно сказывается на качестве наших услуг, на производительности труда и на показателях банка. Вот, к примеру, вклады населения, которые достигли у нас показателя в 156 млрд рублей. Это ведь не открытый кран, из которого можно набрать сколько нужно. Эти средства достаются в жесткой конкурентной борьбе, добываются за счет доказательств того, что в нашем банке деньгам будет лучше, на приведение которых необходимы силы, профессионализм и время. Также и в корпоративном секторе, где я готовлюсь поздравить сотрудников с выходом на знаковый для нашего банка объем кредитного портфеля по юридическим лицам в 95 млрд рублей. Кредитный портфель по физическим лицам почти достиг 55 млрд рублей. Эти статистические цифры – очевидный результат качественных изменений, происходящих в нашем банке.
– Вы сказали, что стремитесь поддерживать свое доминирующее положение на дальневосточном рынке. Но Сбербанк и без того – безусловный лидер практически во всех сегментах банковского рынка региона. Не кажется ли вам, что в некоторых секторах банк сильно ограничивает возможности для развития коммерческих банковских учреждений?
– К сожалению, до той ситуации, когда можно будет говорить, что мы захватили критическую долю рынка на Дальнем Востоке и нужно остановиться, чтобы кому-нибудь оставить кусочек для выживания, еще далеко. В кризис было заметно движение клиентов в сторону Сбербанка, которые искали здесь стабильности и защиты. Возможно, тогда кому-то и могло показаться, что еще немного – и наш банк останется один в целых секторах. Но это были скорее фантазии, чем экономический анализ. Нынешнее состояние банковского сектора на Дальнем Востоке говорит о том, что нам есть куда развиваться и дальше. Доля рынка, которую мы имеем сейчас, не предел для Сбербанка. И надо сказать, что в процессе роста мы ощущаем довольно сильное конкурентное противодействие со стороны наших коллег. Конечно, банка, способного на равных соперничать с нами одновременно на всех направлениях бизнеса, сейчас нет. Но на отдельных участках, например, в кредитовании населения, борьба за потребителя бывает очень острой. Мы растем вместе с рынком, и я не вижу мест, где бы наше присутствие создавало проблемы для развития бизнеса других участников. При этом посмотрите: растут и коммерческие банки. Значит, всем хватает пространства.
– А рынок растет сам по себе или приходится предпринимать какие-то шаги, чтобы его расшевелить?
– Мы обязаны прилагать усилия, чтобы росло общее число клиентов. И мы делаем это. К примеру, развивая кредитами региональную экономику, мы создаем дополнительные возможности для повышения материального достатка населения, для улучшения его платежеспособности, что ведет к увеличению пользования предложениями банков в кредитовании и вкладах со стороны физических лиц. И наоборот, снабжая людей потребительскими кредитами, мы создаем повышение спроса на продукцию и услуги предприятий, что опять же ведет к росту экономики и улучшению благосостояния населения. В этом смысле влияние Сбербанка на развитие территории весьма значительно. Поэтому к нам обычно проявляется повышенное внимание со всех сторон, возможно, поэтому кому-то кажется, что мы захватили рынок. Просто мы в значительной степени влияем на его формирование.
– В последние годы Дальневосточный Сбербанк регулярно открывает новые современные офисы. Какие планы на ближайшее время?
– В течение трех-четырех лет мы постараемся решить задачу переформатирования по всем допофисам, находящимся в крупных городах нашего присутствия. Работа ведется везде параллельно, без сосредоточения сил в отдельных городах. Изменения идут одинаковыми темпами в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области, на Сахалине. В ближайшее время откроется новый современный филиал в Биробиджане, который расположится в самом центре города. В этом году обязательно будет сдан основной офис во Владивостоке. В столице Приморья процесс идет активно: недавно был открыт великолепный филиал рядом со зданием мэрии города, сдан очень хороший офис в торговом центре в районе «Зари». Мы исходим из того, что качество услуги должно быть везде одинаково высоким и не может зависеть от местонахождения филиала.
– Недавно в Хабаровске открылся обновленный центр обучения персонала Сбербанка. С чем связана необходимость его содержания?
– С приобретением дополнительных знаний. Высшая школа готовит специалистов с хорошим уровнем общей, базовой подготовки. А у нас они попадают в определенный сектор, имеющий свою специфику ведения бизнеса, требующую специальных дополнительных знаний. Их и предоставляет наш учебный центр. Кроме того, постоянно совершенствуются банковские технологии и разрабатываются новые продукты, для работы с которыми существующего багажа знаний персонала часто не хватает. Новаций, как вы знаете, в Сбербанке сейчас громадное количество. Так вот, чтобы квалификация работников соответствовала темпам развития банка, нужны современные программы обучения, которые также внедряются учебным центром.
Надо сказать, что в вопросах подготовки персонала у нас сейчас есть серьезные планы и по взаимодействию с Дальневосточным федеральным университетом. Мы надеемся, что разработанные в Сбербанке учебные программы будут востребованы вузом, и готовы применять перспективные наработки, предлагаемые университетом.
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