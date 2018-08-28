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10 Ноября 2011, 11:00 | Регион сегодня

СОГАЗ открыл новый офис во Владивостоке

Во Владивостоке состоялось открытие нового офиса Дальневосточного филиала одного из крупнейших страховщиков России – ОАО «СОГАЗ». Новоселье оказалось приурочено к Дню рождения компании.

Досье "ДК"

Дальневосточный филиал СГ «СОГАЗ» образован в 1995 году и предоставляет широкий перечень услуг по страхованию морских судов и грузов, имущества и ответственности, страхованию строительно-монтажных рисков, а также по автострахованию, личному и медицинскому страхованию, страхованию жизни. В настоящее время обслуживает более 4 000 физических лиц и около 850 предприятий, среди которых крупнейшие компании региона. Сборы филиала в 2010 году составили 190,3 млн рублей, выплаты – 47,43 млн рублей.

«Решение открыть новый офис продиктовано желанием принимать клиентов и партнеров еще достойнее, продолжая развивать качественный сервис на основе самых современных технологий», – с этими словами директор Дальневосточного филиала ОАО «СОГАЗ» Юрий ШАТОВ встречал многочисленных гостей, среди которых были представители Администрации г. Владивостока, Законодательного Собрания Приморского края, Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в ДФО, «Тихоокеанской мостостроительной компании», филиала Газпромбанка во Владивостоке, Дальневосточного федерального университета и целого ряда других известных в регионе компаний-партнеров.

Новый офис расположен в 4-этажном особняке площадью более 1000 кв.м в самом центре приморской столицы, на Океанском проспекте, 112а. Удобное местоположение с собственной парковкой, специально оборудованные площади для оказания полного спектра страховых услуг – всё это позволит еще более повысить уровень обслуживания клиентов. В скором времени здесь откроется самый современный Центр клиентского сервиса.

Начальник Управления координации страховых программ Страховой Группы СОГАЗ Алексей ГРИДНЕВ от лица руководства компании поздравил Дальневосточный филиал с двойным праздником и заверил, что перспективы развития Страховой Группы в значительной степени связывает с развитием Владивостока и Приморья в целом. А заместитель главы г. Владивостока Наталья ЗУБОВА в своем выступлении подтвердила, что специальные программы СОГАЗа, разрабатываемые для малого и среднего бизнеса, способствуют развитию экономики города.

Стоит отметить, что Дальневосточный филиал принимает активное участие в социально-экономическом развитии края. Соглашение о сотрудничестве между СОГАЗом и Администрацией Приморского края было подписано еще три года назад, и одной из важных его составляющих является использование опыта и ресурсов СОГАЗа для оценки и предупреждения различных рисков, возникающих в процессе реализации в Приморском крае федеральных и региональных адресных инвестиционных программ и других крупных инвестпроектов. В частности, компания обеспечивает страховой защитой ряд объектов в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, инвестирует финансовые средства в экономику края, обеспечивает рабочие места, участвует в благотворительных программах. Все это – подтверждение того, что Приморье было и остается для СОГАЗа одним из ключевых регионов.

«В планах Дальневосточного филиала и дальше осуществлять системную работу в рамках государственно-частного партнерства по обеспечению комплексной страховой защиты крупнейших инвестиционных программ и развитию цивилизованного страхового рынка в регионе», – резюмировал Юрий Шатов.

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