|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 25 Августа, 03:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровский Сбербанк открыл фабрику сопровождения
Центр занимается обработкой и сопровождением банковских операций, поддержкой клиентов на территории деятельности Дальневосточного банка Сбербанка России. Здесь происходит обработка всех клиентских операций: проведение коммунальных платежей, обработка заявок на кредиты, осуществление движений по банковским картам, перевод средств и учет вкладов, разборы претензий, сопровождение договоров эквайринга, зачисление и списание денежных средств на счетах клиентов. Все эти операции выведены в ЦСКО «Амурский» из отделений банка в Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской областей.
Теперь Дальневосточный Сбербанк дополнительно сосредоточится на активизации программы переформатирования сети допофисов с целью усиления ее доступности и комфортности, увеличения скорости и качества обслуживания. По замыслу реформаторов, освобожденные от операций по сопровождению бизнеса сотрудники реконструированных отделений должны отдать все свое время и силы живой работе с клиентами, что положительным образом скажется на производственных показателях банка.
Заместитель председателя правительства - министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ заметил, что сегодня в «Амурском» получили качественные рабочие места около 1,5 тыс. человек, что по значимости вполне сравнимо с открытием нового завода средних размеров. Например, на Хабаровском НПЗ трудятся около 1,3 тыс. человек.
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.