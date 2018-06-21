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10 Ноября 2011, 11:00 | Регион сегодня

В Приморье продолжают подключать безопасный Интернет для детей

Компания ЛАНИТ ДВ продолжила работы по подключению приморских школ к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование».

В рамках проекта учебным учреждениям Приморского края предоставляется безлимитный круглосуточный доступ в сеть Интернет по различным технологиям (dial-up, GPRS, DSL) на скорости не ниже 128 кб/с для всех видов доступа. В отдаленных районах края, где нет телефонии, будет обеспечен доступ через спутниковый канал связи (дуплексный и симплексный каналы).

Основной задачей развития национального проекта «Образование» в Приморье является не столько подключение школ к сети Интернет, сколько обеспечение доступа школьников и учителей к современным информационным образовательным ресурсам. Доступ в виртуальное пространство обеспечивает равные образовательные возможности для всех ребят. Интернет в школах сокращает так называемое «информационное неравенство» для детей и подростков, не имеющих компьютеров и подключения к сети дома. Электронные библиотеки, современные образовательные ресурсы, новости науки и техники становятся доступны приморским школьникам.

Кроме того, организация компанией ЛАНИТ ДВ доступа в Интернет позволяет успешно реализовывать программу «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». Эта программа обеспечивает доступное и качественное образование 160 участникам образовательного процесса самых отдаленных уголков Приморья, например, Тернейского, Пожарского районов и других. Проблема их социальной адаптации решается посредством виртуального общения с педагогами и сверстниками.

Центр дистанционного обучения открыт на базе Коррекционной школы-интерната II-IV видов г. Артема. Обучать детей-инвалидов по Интернету будут 80 педагогов. «Для каждого школьника преподаватели разработали индивидуальный план обучения, согласованный с родителями и школой. Также учителя стараются уйти от обезличенной формы учебы, когда ученик не видит и не слышит педагога, на основе использования голосового онлайн-общения», - отметила директор Коррекционной школы-интерната II-IV видов Лариса УШКАНЬ.

Технические возможности данного решения позволяют учителю, находясь на рабочем месте, проводить урок с детьми, которые в это же время находятся дома, используя в том числе голосовые и визуальные средства общения. Индивидуальное оборудование и программное обеспечение, специально разработанные с учетом способностей этих детей, дает им шанс получить знания того же уровня и качества, что и в обычных средних школах. Причем предусмотрено также обучение работников образовательных учреждений, участвующих в проекте.

Анализируя опыт внедрения компьютерных технологий и Интернета в образование, можно отметить один общий недостаток, свойственный исполнителям этих проектов. Сначала в школы начали проводить Интернет и только после этого всерьез задумались о безопасности и необходимости контролировать информацию, которую могут увидеть ученики.

Как отмечает Петр БАУЕР, заместитель генерального директора ЗАО «ЛАНИТ ДВ» по развитию бизнеса и продажам, «Интернет является не только неисчерпаемым источником знаний и прекрасным инструментом для общения и обучения, но и местом, где дети и подростки могут столкнуться с опасным, вредным контентом, например, экстремистским или порнографическим. Большинство детей, выходящих в Интернет, посещают веб-страницы нежелательного содержания, у многих развивается интернет-зависимость и игромания». Поэтому ЛАНИТ ДВ предоставляет не только круглосуточный неограниченный доступ к сети, техническую поддержку компьютеров, серверов, локальных сетей в школах, но также централизованную систему контентной фильтрации, исключающую доступ к ресурсам, не совместимым с задачами воспитания и образования.

Все программы-фильтры работают по похожим правилам. Во-первых, существует «черный список» ресурсов, доступ к которым закрыт «по умолчанию». Эти базы постоянно пополняются, и ПО, установленное на компьютерах, централизованно блокирует опасные ресурсы. Во-вторых, программы реагируют на так называемые «стоп-слова» на страницах сайтов или в адресах доменов. Конечно, этот метод периодически дает сбои: в «расстрельные» списки по недоразумению попадают вполне нейтральные, а то и вовсе полезные ресурсы, а опасный контент, наоборот, достигает глаз и умов юных адресатов. Эта проблема решается созданием Экспертного Совета, состоящего из представителей департамента образования Приморского края и ведущих педагогов.

Таким образом, мероприятия по подключению общеобразовательных учреждений к Интернету в рамках национального проекта призваны создать благоприятную среду для инноваций, повышения профессионального уровня педагогов, что обеспечит повышение доступности качественного образования в Приморском крае.

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