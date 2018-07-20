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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Августа, 23:53 |
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Кулинарное онигири от генконсула Японии во Владивостоке
«Я заметил, что японские продукты в последние месяцы стали чуть менее популярны у российского потребителя, и объемы их импорта снизились. Поэтому решил провести дегустацию блюд домашней японской кухни, приготовленных шеф-поваром Сираиси СЮИТИ из тех продуктов, что представлены на дальневосточном рынке», - рассказал г-н Нобуаки Ито. Действительно, события на Фукусиме, а также последовавшие за ними некоторые ограничения в торговле между двумя странами привели к снижению рынка до 40%. Сейчас ситуация заметно меняется. В Японии активно восстанавливается экономика, и японские компании готовы довести поставки традиционно качественных продуктов питания до прежних объемов.
«Сейчас наступило время активизации японских производителей на мировых рынках, - говорит Елена ДОБРЖАНСКАЯ, президент компании-импортера «Ейлан», предоставившей продукты на дегустацию. - И для нас, конечно, важно, что со стороны Японии мы получили такую поддержку. Во время дегустации представители розничных сетей смогли лично оценить продукты, которые они предлагают покупателям».
Гостям было предложено продегустировать более десятка блюд, а также напитки и фрукты, выращенные в Стране восходящего солнца. Шеф-повар генерального консула Сираиси Сюити рассказал о некоторых традициях национальной кухни, продемонстрировав приготовление одного из наиболее древних и любимых в японских семьях блюда - онигири.
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