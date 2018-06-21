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10 Декабря 2010, 10:00 | Регион сегодня

Осторожный рост

Эксперты еще не пришли к однозначному ответу, кончился кризис или нет. Лакмусовой бумажкой для определения ситуации в экономике всегда служили заработные платы. В начале кризиса, в 2008 г., они упали и практически не росли на протяжении всего 2009 г. А вот по предварительным итогам 2010 года рост уже наметился. Наверное, кризис все-таки остался позади?

«Динамика в отношении заработных плат определенно есть, но рост очень осторожный, – говорит Алена АЛФЕРОВА, директор филиала компании HeadHunter по Сибири и Дальнему Востоку. – В основном, это 5-10%».

«В 2010 году на рынке труда наметилась стойкая тенденция к оживлению, – говорит Яна СУШКО, директор агентства «Успех» в Хабаровске. – В ДВ регионе рынок труда стабилизировался, крупные и средние компании снова начали набирать новых сотрудников. Существенного роста заработных плат не отмечалось, речь больше шла о стабилизации имеющегося уровня, изменении компенсационных пакетов. В 2010 году только примерно половина работодателей увеличили зарплату».

Елена РАУД, директор региональной сети кадровых агентств «Успех», добавляет, что зарплаты если и увеличиваются, то не по «доброй воле» руководства, а как следствие переговорных процессов сотрудников. «Мы даже не заметили, чтобы сильно на это влияла сама ситуация на рынке труда. Зарплата растет как результат нажима, иногда шантажа сотрудников», – говорит она.

«В этом году практически по всем отраслям заработные платы демонстрировали положительную динамику, – говорит Наталья КОВАЛЕНКО, руководитель дальневосточного дивизиона кадрового холдинга АНКОР. – И если в начале года работодатели с осторожностью подходили к повышению уровня зарплат, то во втором полугодии мы наблюдали куда более благоприятную картину: компании стали вновь проводить индексации, возвращать бонусные выплаты, увеличивать заработную плату. Подобные явления мы связываем с общим восстановлением экономики Дальнего Востока».

В целом же, как подтверждает последнее исследование компании Kelly Services, в 2010 году многие компании отказались от консервативной политики в отношении своего HR бюджета, планируя увеличить затраты на привлечение, удержание, зарплаты и бонусы своих сотрудников.

В лидерах – строительство и производство

В каких же отраслях зарплаты росли особенно быстро? Алена Алферова наибольший рост отмечает в строительстве и производстве. «Несомненно, этому способствует строительный бум, вызванный грядущим саммитом. На сегодняшний день существует нехватка подобных специалистов, и компании готовы платить даже больше рыночной стоимости, главное – сдать объект в срок», – говорит эксперт.

Об этом же говорит Наталья Коваленко: «Это и неудивительно: строительный бум текущего года, связанный с активной фазой возведения будущих объектов саммита АТЭС, спровоцировал острую нехватку персонала в данной отрасли. Востребованы специалисты всех уровней: главные инженеры, инженеры ПТО, начальники участков, сметчики, прорабы, линейные рабочие. Работодатели, которые с легкостью закрывали данные позиции в начале 2009 года, сегодня для привлечения, например, линейного персонала, вынуждены поднимать заработные платы в 1,5 – 2 раза», – замечает она.

Татьяна ДОБРОВА, руководитель отделения международной рекрутинговой компании Kelly Services на Дальнем Востоке, замечает, что начали выходить из кризиса банки и финансовые организации, подбирая специалистов на позиции, которые они сгоряча сократили, а также на вновь открытые – в управление рисками, коллекторские и отделы по работе с задолженностями.

Традиционный рост заработных плат, по мнению экспертов, продемонстрировал IT-сегмент. Особенно это коснулось программистов и разработчиков, спрос на которых не прекращался и в кризис. Сравнительно неплохо чувствуют себя розничные сети и производители ТНП – многие из них в этом году провели пусть и небольшие, но повышения зарплаты. Достаточно хороший прирост показала индустриальная сфера по направлению sales-позиций: на 20-30%. Благоприятная ситуация в 2010 году сложилась в секторе FMCG (например, табачные и алкогольные компании) и фармацевтическом бизнесе. Кстати, в кризис именно фармацевтика практически не пострадала – фармацевтические компании не урезали заработных плат.

А вот в список тех, кто потерял в зарплате в этом году, вошли коммерческие директора, логисты, менеджеры по закупкам. Статичная картина наблюдалась в HR и юридической сферах. Не могут пока похвастаться повышением зарплат автомобильный бизнес, производство стройматериалов, консалтинг и B2B компании. Что касается верхней планки зарплаты, то она практически достигла докризисного уровня и колеблется от 120 до 360 тысяч рублей. Наталья Коваленко отмечает, что самое большое предложение по заработной плате в этом году было получено во Владивостоке на позицию генерального директора в торгово-производственную компанию и составило 220 тыс. рублей. «Также необходимо учитывать тот факт, что при переговорах с кандидатом предложение по заработной плате может вырасти, – говорит директор дальневосточного офиса АНКОРа. – Совсем недавно в нашей практике произошел случай, когда компания изначально предлагала заработную плату в размере 120 тысяч рублей на позицию регионального директора, а в итоге финалист конкурса поднял планку до 250 тысяч рублей».

По словам Натальи Коваленко, наиболее «дорогостоящие» позиции возникают во Владивостоке и Хабаровске: руководителю представительства (банковская сфера) предлагали 200 тысяч рублей; техническому директору – 180 тысяч рублей, заместителю управляющего по персоналу – 160 тысяч рублей, главному инженеру – 180 тысяч рублей.

Татьяна Доброва среди наиболее «дорогих» отмечает проект крупной производственной компании в Хабаровске, которая искала заместителя генерального директора по экономике и финансам. Рассматривались кандидаты с уровнем заработной платы от 150 000 до 200 000 рублей. Примерно с аналогичными зарплатными ожиданиями был проект и во Владивостоке – одна из ведущих телекоммуникационных компаний искала финансового директора, обещая ему зарплату от 200 тыс. руб.

В агентстве «Успех» в этом году был заказ на директора компании во Владивостоке, которому сулили зарплату в 360 тыс. руб. в месяц плюс бонусы.

Соцпакет возвращается

В начале кризиса работодатели сильно сократили соцпакеты. Сегодня их объемы постепенно возвращаются, хотя и не такими ударными темпами, как хотелось бы – работодатели коренным образом пересмотрели механизм предоставления льгот.

«Действительно, очень многие в начале кризиса сильно сократили расходы на персонал, – говорит Алена Алферова. – Главным образом это были ДМС, сокращение размеров командировочных, компенсаций на переговоры по мобильным телефонам. Объемы соцпакетов не вернулись к докризисным и, скорее всего, в следующем году этого еще не произойдет. Соцпакеты прирастают пока, прежде всего, за счет опций, напрямую поддерживающих работу, – компенсации мобильной связи, расходов на машину. Возобновляются программы обучения персонала».

Яна Сушко отмечает, что все больше в ходу нефиксированные бонусы – т.е. те, которые зависят от результата работы. Компании стали жестче контролировать расходы, в частности на соцпакет. Это привело к уменьшению его размера в денежном выражении. Льготы стали большей частью предоставляться при наличии реальной производственной необходимости.

Наталья Коваленко отмечает, что с восстановлением экономики компании вновь активно используют немонетарные методы мотивации для привлечения и удержания сотрудников. «Несомненно, после рыночной нестабильности произошла переоценка ценностей, бизнес начал считать прямые и косвенные затраты на персонал и сопоставлять их с реалиями рынка, а потому изменились подходы компаний в том числе и к формированию социального пакета. Тренд сегодняшнего дня – более прагматичный подход, напрямую связанный с эффективностью труда, – говорит она.

Прогноз оптимистичный

Что касается прогнозов на 2011 год, то все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что рост зарплат продолжится.

Алена Алферова говорит, что, скорее всего, зарплаты увеличатся на 10-15%. Восстановление соцпакетов также будет проходить осторожными темпами. Яна Сушко в 2011 год смотрит с умеренным оптимизмом. «Считаю, что рост зарплат возможен примерно на 10-11%, несущественно расширится соцпакет. Причем повышение будет не выборочным, как в прошлом году, а коснется всех сотрудников. Основная надежда на развитие и рост заработных плат в сферах промышленного производства, обрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. В связи с увеличением грузооборота, также продолжается темп роста транспортной сферы».

Елена Рауд считает, что с заработной платой тенденция сохранится – будет расти как результат переговоров работников со своими работодателями. «Работодатели начнут задумываться об удержании фонда оплаты труда (каждый пришедший новичок с более высоким уровнем оплаты труда, чем сложившийся в компании, влечет повышение и для других сотрудников компании). В этом смысле хорошим апробированным средством являются соцпакеты. Но мы думаем, что из-за инертности работодателя соцпакеты вернутся не в следующем году, а через год», – говорит она.

Главная же задача работодателей в 2011 году – заняться повышением производительности труда работников. «2010 год был наиболее подходящим для этого временем, поскольку большинство рынков сократилось, и нехватка кандидатов еще так сильно не ощущалась. Следующий виток «войны» за кандидатов может начаться уже в 2011-2012 годах, когда ужас кризиса начнет забываться, а дефицит профессиональных специалистов вновь выйдет на первый план», – прогнозирует ситуацию Татьяна Доброва.

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