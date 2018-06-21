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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:19 |
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ВТБ предоставил гарантию лесопромышленному холдингу
Гарантия на сумму 283,8 млн рублей выдана в рамках установленного для предприятия документарного лимита. Общий объем лимита составляет 350 млн рублей, срок действия один год. Благодаря гарантии предприятие получило возмещение НДС из бюджета досрочно, до проведения налоговыми органами камеральной проверки данных налоговой декларации. Срок такой проверки согласно закону составляет три месяца. В результате клиент банка обошелся без привлечения более дорогих заемных ресурсов и смог провести необходимые для организации зимних лесозаготовительных работ мероприятия за счет собственных средств.
Банк ВТБ осуществляет выдачу гарантий возврата НДС в рамках реализации мер правительства РФ по поддержке реального сектора экономики. ВТБ одним из первых начал выдавать гарантии в пользу налоговых органов в рамках статьи 176.1 Налогового кодекса РФ «Заявительный порядок возмещения налога». Использование гарантий возврата НДС направлено на стимулирование российского экспорта.
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