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Суббота| 14 Июля, 00:41 |
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Банки в новой реальности
Реальность, в которой оказались отечественные банки, не отливает золотом прежних побед. По данным председателя правления «Альфа-банка» Рушана ХВЕСЮКА, за последние 2 года в банковском секторе произошли радикальные изменения: активы выросли только на 2%, корпоративные счета – на 5%. Система движется на уровне темпов инфляции, в том числе по росту кредитования.
С оценкой ситуации согласны многие эксперты, в том числе специалисты Центра экономического анализа Интерфакса, отметившие, что в банковской сфере происходит снижение рентабельности, рожденное низкими ставками Центробанка, невысоким уровнем инфляции, снижением спроса на кредиты, и спрогнозировавшие, что банки уже не будут расти опережающими темпами – по объемам бизнеса они почти достигли потолка. Наиболее крупные заемщики предпочитают брать кредиты за рубежом и, даже если возьмут их в России, вряд ли серьезно увеличат долю потребления к существующим показателям, есть еще неудовлетворенность у малого и среднего бизнеса, у кредитования физических лиц, но и она также имеет ограниченный ресурс. Прогноз роста банковской сферы в последующие годы – на уровне ВВП, около 3-4% в год.
Рушан Хвесюк обозначил общую тенденцию – в системе накапливается избыточная ликвидность, которую необходимо вливать в экономику. При том что экономический рост с начала 2010 года в стране обеспечен, главным образом, обрабатывающей промышленностью, спрос на кредиты низкий.
– Если в ближайшее время не произойдет заметного увеличения объемов кредитования, лишние деньги станут большой проблемой для банков, – отметил председатель правления «Альфа-банка» и пошутил: – Отсутствие ликвидности приводит к быстрой смерти, а ее избыточность – к долгой и мучительной.
Со своей стороны президент ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН признал, что в прекращении кредитного роста есть вина и самих банкиров. Согласно приведенным им данным, по легкости кредитования Россия занимает 120-е место в мире. На 1-м месте Сингапур, за ним идут Новая Зеландия, Гонконг, США, Британия. Крайне низка производительность труда сотрудников российских банков. В 2008 году на одного работающего банковского служащего в РФ приходилось выданных кредитов на $200 тыс. В Швеции этот показатель был равен $10 млн 800 тыс., в США – $8 млн, в Польше – $500 тыс.
В сложившейся ситуации банки ищут как тактические, так и стратегические пути дальнейшего развития. Тактика 2011 года для «Альфа-банка» – увеличение доли нерискового дохода, получаемого в виде комиссий за обслуживание счетов, рост объемов предложений для среднего и малого бизнеса, возврат в ипотеку, в автокредитование, подъем розницы не менее чем на 25%. Эксперты отмечают, что многие игроки рынка банковских услуг в следующем году будут придерживаться таких же приоритетов.
Рассматривая более долгосрочную перспективу, аналитики Интерфакс-ЦЭА предполагают, что банкам ничего не остается, как повышать эффективность своей деятельности, искать новые способы продвижения своих продуктов, вырабатывать новые продукты, менять подходы к работе. В ближайшие годы будет увеличиваться присутствие банков в сфере высоких технологий. На новые уровни выйдет интернет-банкинг, развитие получит интернет-эквайринг – будет расти кооперация с интернет-компаниями по осуществлению платежей при покупках продукции и сервисов в мировой сети, должна усиливаться работа с операторами сотовой связи по осуществлению платежей с помощью мобильного телефона.
Эту тему на встрече с журналистами развил депутат Госдумы Павел МЕДВЕДЕВ. По его словам, сейчас идет борьба вокруг находящегося на рассмотрении нижней палаты парламента Федерального закона «О мобильных платежах», регламентирующего оплату покупок и услуг с мобильного телефона. Связисты настаивают, чтобы им разрешили осуществлять платежи без участия банков, а банкиры уверены, что нельзя позволять сторонним организациям осуществлять банковские услуги без соответствующей лицензии, так как это дезорганизует финансовый рынок и приведет к незащищенности клиентов.
Так или иначе, но все уверены в том, что низкая рентабельность банковского бизнеса заставляет российских банкиров двигаться по пути западноевропейских коллег, усиливая некредитную составляющую работы. По некоторым предположениям, уже к 2015 году банки должны превратиться из кредитных организаций в предприятия по предоставлению финансовых услуг, в которых доходы от кредитования будут равны комиссионным доходам.
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