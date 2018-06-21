Бюджет как компромисс

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 29 Июня, 19:47 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
29.06 |
Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
29.06 |
Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
28.06 |
В Хабаровске завершился Национальный Лесной форум
28.06 |
В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
28.06 |
Через три дня во Владивостоке начнется массовое поедание гребешка
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
10 Декабря 2010, 10:00 | Регион сегодня

Бюджет как компромисс

На что похож бюджетный процесс в одном отдельно взятом регионе – на искусство или черную рутинную работу? И почему это занятие никогда не надоедает? Об этом «ДК» рассказал человек, уже семнадцатый год живущий этим процессом, председатель бюджетного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр УАРОВ.

– Александр Сергеевич, вы знаете, как устроен бюджетный процесс изнутри. Помните, каким он был в 90-е, каким стал сейчас...

– Да, я помню разные времена – и те, когда бюджет республики принимался с 25-процентным дефицитом, и короткий период бездефицитного бюджета... Перед кризисом мы перешли на трехлетний бюджет, потом пришлось вернуться к прежней схеме. Сейчас мы выходим из кризиса, и соответственно Российская Федерация, а также Республика Саха (Якутия), как, думаю, и многие другие регионы, принимают бюджет на 2011 год и финансовый план на 2012-2013 годы. Я называю бюджет 2011 года транспарентным – переходным, уже в значительной мере ориентированным на государственные целевые программы, на достижение конечного результата. С 2012 года бюджет будет на сто процентов ориентирован на государственные целевые программы.

Меня порой спрашивают: вы так давно занимаетесь бюджетом, вам не надоело? Нет, не надоело. Каждый год происходит что-то новое. Одних только изменений в Бюджетном кодексе РФ бывает по несколько сотен. Последние изменения и в республиканском законе о бюджетном устройстве и процессе произошли в июле этого года. Теперь на второе-третье чтение отводится не сорок дней, как прежде, а двадцать-тридцать, значит, работать нам приходится напряженней.

Вообще, руководить бюджетным процессом интересно. Это напоминает дирижерское искусство: здесь важно найти баланс интересов, решение всех спорных вопросов.

– Как же происходит этот поиск баланса на практике?

– Проект закона о бюджете вносит президент республики. В данном случае речь идет о государственном бюджете, то есть доходах и расходах республики без учета муниципальных образований. Но позже мы принимаем и консолидированный бюджет, в котором отражены расходы и доходы всей республики, включая муниципалитеты.

У нас есть такая новация – рабочие согласительные комиссии, которые действуют во время второго чтения проекта закона о госбюджете. Между ними распределены четыре основных блока вопросов, по которым происходят обсуждение и выработка предложений депутатов: первый блок – социальная сфера, другой – строительство, транспорт, связь, дороги, третий – сельское хозяйство и, наконец, Инвестиционная программа.

Решения согласительных комиссий выносятся на рассмотрение бюджетного комитета, который в самый напряженный период заседает по два раза в день. После этого формируется таблица принятых и таблица не принятых предложений. Все предложения должны быть сформулированы депутатами до 25 ноября.

Такая практика позволяет задействовать в обсуждении все профильные комитеты, всех депутатов, обсудить все спорные сложные вопросы внутри парламента, а также с правительством. Самая сложная работа связана с Инвестиционной программой. Ведь каждый депутат хочет добиться инвестиций для строительства школы, больницы, других социальных объектов в своем районе или городе.

Таким образом, мы разбираем все, что возможно, на промежуточном этапе между пленарными заседаниями.

Я постоянно общаюсь с коллегами в других регионах (Дальневосточном федеральном округе, Сибири, Татарстане и Башкортостане), но о таком механизме, как у нас, не слышал.

– Механизм, который вы описали, – как это не похоже на практику 15-летней давности, когда обсуждение проекта бюджета велось преимущественно на пленарных заседаниях, причем долго и бурно...

– Да, тогда было больше эмоций, больше амбиций. Казалось, кто громче говорит, тот большего добьется. Но толковых предложений, конструктивных аргументов и хороших расчетов не хватало. Сейчас люди стали грамотнее, изменилась сама жизнь, и работа построена иначе. Да, это чисто черновая, рутинная, даже скучная работа, но она позволяет достичь компромисса. Ради принятия бюджета мы с правительством вкалываем вместе.

Еще раз повторю: у нас каждый член парламента участвует в процессе. И у нас не бывает такого, чтобы депутат оказался оскорблен тем, что его предложение просто без объяснений отвергнуто. Либо его предложение принимается, либо мы совершенно четко, убедительно доказываем, что в этом году реализовать его невозможно. Я очень ценю человеческое достоинство, уважаю каждого, прежде всего, как человека, а потом уже как депутата, независимо от его партийной принадлежности.

Такой налаженный механизм позволяет всем депутатам научиться грамотно работать над бюджетом. Я наблюдал это уже не раз. В прошлом созыве на третий год каждый имел такие знания и опыт, что мог, пожалуй, активно работать в бюджетном комитете парламента. Сейчас идет третий год четвертого созыва Ил Тумэна – и та же картина. И, знаете, это помогает нам эффективно работать с правительством, грамотно ставить вопросы перед исполнительной властью, а также взаимодействовать с профильными комитетами Государственной Думы.

– Как, по-вашему, что самое главное – то, чем должен овладеть депутат, особенно «свеженький», еще не имеющий опыта, чтобы научиться эффективно работать над бюджетом?

– Не надо бояться. Необходимо сразу включаться в процесс, присматриваться к тому, как работают опытные коллеги. Наши депутаты – люди грамотные, многие из них руководители крупных предприятий, так что вникают в суть дела очень быстро. А главное – научиться выделять самое важное на данном этапе, не стать пленником своих амбиций.

– Как определить приоритеты?

– Ориентиром для нас служат ежегодные Послания Президента РФ Федеральному Собранию. В этом году президент республики также выступил с Посланием Государственному Собранию. Нынешние приоритеты – строительство жилья, социальных объектов, поддержка сельского хозяйства, благоустройство Якутска, где в 2012 году пройдут международные спортивные игры «Дети Азии» и форум «Россия – спортивная держава».

Когда мы говорим о социальных объектах, то невольно вспоминаем обещание, данное министром финансов РФ Алексеем КУДРИНЫМ, о выделении средств на строительство школ взамен ветхих и аварийных. В Якутии 624 школы, около 40% из них – ветхие и очень старые. Мы ежегодно изыскиваем средства и вводим 10-15 школ, за семь лет построено 118 школ! Но собственных ресурсов нам не хватает, нам нужна помощь. Нельзя сказать, что у нашей страны нет денег, ведь Россия сегодня занимает третье место в мире по золотовалютным запасам.

– Наказов избирателей, как ни крути, всегда больше, чем возможностей бюджета. Как Вы объясняете людям, что не получается сделать все сразу?

– Объясняю просто и доступно, без терминов и сложностей. У меня получается, я ведь бывший учитель. Не помню случая, чтобы люди не поняли меня, не согласились после моих объяснений.

– Кстати, может ли Ил Тумэн каким-либо образом влиять на степень внимания федерального центра к нуждам региона, в том числе финансовым, отражающимся в бюджете?

– Президент, правительство и Государственное Собрание (Ил Тумэн) постоянно работают с Государственной Думой и правительством России. Результаты очевидны: пять лет назад республика получала по федеральным целевым программам чуть больше одного миллиарда рублей, сейчас – 15 млрд. А в целом финансовая помощь со стороны России в последние годы достигает 43-46 млрд рублей. Пожалуй, по объему финансовой помощи мы сейчас лидируем. Потому нам удалось обосновать свои расходы, объяснить, в каких условиях мы живем.

Как ни странно, даже наши депутаты порой говорят, что республика получает слишком большой объем федеральных средств. Они имеют в виду, что мы должны получать больше собственных доходов. Пока такой возможности нет. Но непременно будет! Смотрите, семь лет назад большую часть налоговых доходов республиканского бюджета, почти 70%, давала АК «АЛРОСА». А сегодня на ее долю приходится только 30%. Кто дает остальное? У нас появились другие крупные налогоплательщики – «Сургутнефтегаз», «Мечел», «Востокнефтепровод» и т.д. Я думаю, скоро придет время, когда в полную силу заработают наши нефтяные месторождения, Восточная газовая программа, плюс наши традиционные отрасли – алмазная, золотая, плюс железная дорога, и тогда мы перестанем быть дотационным регионом. По моим прогнозам, с 2015 года Якутия станет регионом-донором.

– Бюджет республики на 2011 год принят с дефицитом... Когда удастся выйти на бездефицитный уровень?

– Если не будет второй волны кризиса, то с 2014 года.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика