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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Июля, 22:40 |
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Страны АТЭС договорились воздерживаться от протекционистских мер
«Продолжая выступать против протекционизма, мы согласились продлить до 2013 г. одобренную нами в 2008 г. приверженность воздерживаться от создания новых барьеров в инвестиционной деятельности или торговле товарами и услугами, введения новых экспортных ограничений и осуществления любых не соответствующих правилам ВТО мер, включая стимулирование экспорта», – отмечается в документе.
Лидеры также подтвердили намерение предпринимать шаги по отмене препятствующих торговле мер, введенных в период кризиса. Кроме того, страны АТЭС присоединились к решению «большой двадцатки» об отказе от конкурентной девальвации валют. Руководители государств АТЭС также поручили профильным ведомствам стран подготовить и принять меры по устранению торгово-инвестиционных барьеров. Согласно декларации, министрам и другим должностным лицам поручено в 2011 г. активизировать работу по усилению и углублению региональной экономической интеграции, экономического роста в будущем.
В документе подчеркивается, что необходимо продолжать сокращение барьеров для перемещения товаров, услуг и капиталов, при этом «представители бизнеса должны передвигаться также более свободно». «Требуется наращивать усилия по удешевлению, ускорению и облегчению условий деловых и торговых операций в регионе, а в целях содействия расширению торговли следует и далее упрощать и гармонизировать таможенные процедуры», – говорится в документе.
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