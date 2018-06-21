ХНПЗ: перестройка на ходу

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 29 Июня, 19:47 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
29.06 |
Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
29.06 |
Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
28.06 |
В Хабаровске завершился Национальный Лесной форум
28.06 |
В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
28.06 |
Через три дня во Владивостоке начнется массовое поедание гребешка
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
10 Декабря 2010, 10:00 | Регион сегодня

ХНПЗ: перестройка на ходу

О том, как работал в 2010 году Хабаровский НПЗ нефтяной компании «Альянс», «ДК» рассказал главный инженер завода Евгений ЗАБОЛОТНЫЙ.

– Евгений Константинович, удалось ли преодолеть некоторый спад производства, вызванный мировым кризисом 2009 года?

– Да, в 2009 году у нас был небольшой спад в объемах нефтепереработки, трудно решались вопросы финансирования объектов реконструкции. Но в целом тот год мы отработали без потрясений. В этом году ситуация стабилизировалась, мы вернулись к докризисным уровням переработки сырья, и строительство новых установок набрало темпы. В этом году, при плане переработки 3 млн 100 тыс. тонн нефти, ожидаемый объем составляет примерно 3 млн 265 тыс. тонн. Испанские подрядчики из Tecnicas Reunidas приступили к монтажным работам по комплексу гидрокрекинга-гидроочистки (ГКГО). Пока наши партнеры немного отстают от согласованного графика, но обещают наверстать и закончить основное строительство к середине 2012 года.

– Часть проекта реконструкции завод выполняет своими силами. Как движется эта составляющая?

– Надо сказать, что проект реконструкции во многом уникален, в том числе и в том, что масштабное строительство ведется на действующем производстве, расположенном в черте города и потому имеющем ограничения по земельным площадям. Не просто осуществить подготовку площадок. При монтаже движения буквально ювелирные. Нам приходится временно выводить из эксплуатации часть резервуарного парка, приходится прилагать немало изобретательности и выверять каждый шаг при прокладке новых межцеховых коммуникаций. Впрочем, со всеми вопросами мы успешно справляемся, и при этом, как я уже сказал, не снижая, а наращивая объемы производства.

В этом году мы реконструировали установку каталитического риформинга. Ее проектная мощность составляла 300 тыс. тонн в год, мы увеличили мощность до 350 тыс. тонн, что дает возможность выпускать большее количество качественного бензина. Это уже вторая реконструкция риформинга. Первая проводилась силами завода еще в 90-е годы прошлого века, тогда ее целью было устранение конструктивных недоработок установки. А весной нынешнего года, при поддержке материнской компании НК «Альянс», был закончен первый этап уже настоящей модернизации. В 2011 году мы произведем закупку необходимого оборудования и в 2012 году осуществим еще один шаг реконструкции.

В начале ноября текущего года мы закончили строительство блока ЭЛОУ на установке первичной переработки. С этого времени он находится в работе и уже показал свою эффективность: мы существенно сократили энергозатраты. В 2011 году планируется ввод в эксплуатацию химводоподготовительной установки, бойлерной, современного реагентного хозяйства, состоящего из целого комплекса сооружений, включающих специализированную эстакаду слива, емкости для хранения, насосный парк, подстанцию НПЗ-2, обеспечивающую электроэнергией вновь вводимые мощности, а также второй очереди ХВО, обеспечивающей установку по производству водорода химочищенной водой.

– Влияет ли модернизация на изменение качества продукции?

– Действующий технический регламент ужесточил требования к продукции нефтепереработки. В 2012 году мы должны полностью перейти на выпуск бензинов, соответствующих стандарту «Евро 4»; вообще не станет таких марок, как АИ-80 и – если в регламент не будет внесено соответствующей поправки – также АИ-92. И уже с будущего года повышаются акцизы на бензины класса «Евро 2» и «Евро 3». Более жесткими стали требования по содержанию серы в дизельных топливах. Осуществляемая нами реконструкция обеспечивает возможности поэтапного повышения качества продукции до уровней, соответствующих действующим стандартам. С вводом комплекса ГКГО весь объем производимых нами автобензинов и дизтоплива будет соответствовать «Евро 4», а затем и «Евро 5». Чтобы контролировать качество, мы постоянно переоснащаем заводскую лабораторию современным оборудованием.

Завоеванная нами в этом году победа в краевом конкурсе в области качества непродовольственных товаров – свидетельство успеха нашей борьбы за поддержание требуемых характеристик продукции.

– Одна из самых заметных сегодня инфраструктурных строек в стране – сооружение нефтепровода ВСТО. Речь шла и об отводе ветки на Хабаровский НПЗ. В каком состоянии находится этот проект?

– Пока по нашему заказу «Дальгипротранс» провел предпроектную проработку объекта. От нефтеперекачивающей станции до завода надо будет проложить 26 км нефтепровода. Теперь выбирается подрядчик для создания проекта. Работа предстоит сложная. Около 14 км трубы пройдет через город, большая часть – через частный сектор. Кроме вопросов с собственниками жилья, имеются ограничения по диаметру трубы и допустимому давлению внутри нее. Поэтому проект требует разработки спецтехусловий. Но, я думаю, что это дело мы, при поддержке НК «Альянс», тоже осилим и, с вводом 2-й очереди ВСТО, начнем получать сырье из трубы.

Предприятие планирует полностью перейти на снабжение по трубопроводной системе, с сохранением возможности приемки нефти по железной дороге, на случай непредвиденных ситуаций. Предварительные расчеты показывают, что сырье, получаемое по ВСТО, обойдется значительно дешевле привозимого по железной дороге, а сама схема поставок выглядит надежней. Правда, сейчас мы работаем с западносибирской нефтью, а ВСТО будет наполняться ресурсами восточносибирских месторождений. Восточносибирское сырье дает несколько меньший выход легких фракций. Зато и общее содержание серы в нефти ВСТО должно быть ниже. В любом случае, с завершением в 2012 году второго этапа реконструкции, мы будем иметь возможности для более эффективной переработки нефтяного сырья.

– Присутствие на заводе иностранных подрядчиков дает вам возможность наблюдать за их работой на протяжении длительного времени. Как вы считаете, чем отличаются их подходы к организации строительства от наших?

– Прежде всего, я бы хотел отметить, что монтажные работы ведутся российскими компаниями, среди них и хабаровские строители, которые действуют по договорам с испанской компанией. То есть профессионализм отечественных строителей отвечает мировым стандартам. А вот в подходах к организации работ отличия в самом деле наблюдаются.

Наши иностранные партнеры используют для проектирования 3Д-технологии. Это позволяет не только иметь объемную картинку внешнего вида, но и максимально детализировать любой участок будущей установки, просто увеличив его на мониторе компьютера. Такое проектирование позволяет избегать ошибок, связанных с неточностью деталировки проекта. Имея у себя трехмерную модель установки, монтажники собирают небольшие узлы на собственной производственной базе, осуществляя на территории завода только окончательную сборку. У испанцев применяется многоуровневый контроль качества выполняемых работ. У нас строительство обычно контролируется одним человеком, который отвечает, как говорят, головой за все, что происходит. У них же степень централизации контроля значительно меньше, больше ответственности спускается непосредственно на участки. Мы, на заводе, жестко подходим к выполнению норм охраны труда. Но нам не всегда удается заставить соблюдать технику безопасности сотрудников подрядных организаций. Бывали случаи, когда, в силу присущей россиянам бравады, подрядчики ходили без касок, без спецодежды, даже работали без страховки на возвышенностях и при монтаже оборудования. Каждый раз такой случай становился предметом отдельного разбирательства, доводился до руководства подрядной организации, но через некоторое время нарушения происходили опять. Я не знаю подробностей договоров, заключенных между испанцами и нашими строителями, но у них все россияне ходят в касках, в спецодежде, работают со страховкой, полностью выполняют требования техники безопасности.

Кстати

НК «Альянс» утвержден бизнес-план 2011 года, предусматривающий расширение социального пакета для сотрудников Хабаровского НПЗ. В частности, возвращаются бесплатные и льготные путевки на санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей. Средняя заработная плата, составляющая в конце 2010 года в среднем 32 тыс. рублей, в будущем году будет увеличена на 15%.

В 2011 году начнут действовать новые программы привлечения молодых специалистов и работы с кадровым резервом. На этом направлении будут израсходованы более 7 млн рублей, большая часть которых пойдет на помощь в оплате аренды жилья. Правда, данные льготы будут распространяться пока только на молодых производственников – необходимых заводу специалистов нефтепереработки. В разработке компании находятся вопросы перспективного приобретения ведомственного жилья для особо ценных сотрудников, принятия собственной программы компенсации части процентных ставок по ипотеке. В 2010 году Хабаровский НПЗ получил еще одну награду «За развитие рынка труда», связанную с тем, что на предприятии ведется расширение штата сотрудников.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика