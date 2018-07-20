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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:38 |
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«Милленниум»: прямая трансляция из Милана
– Как бы ни изощрялись разработчики и дизайнеры, работающие в хайтековских и прочих стилях, поклонники классики остаются ей верны. Но и она претерпевает метаморфозы, в том смысле, что становится еще торжественнее, еще «наряднее», – рассказывает генеральный директор салона «Милленниум» Эльвира БЕЛОВА. – Посткризисная «оттепель» продолжается. Людям хочется праздника. Любая роскошь позволительна. И наш давний партнер – итальянская фабрика Medea – наглядно это демонстрировала. Она изготавливает мягкую мебель, гостиные, столовые, спальни, гардеробные в стиле ар–нуво, используя ценные породы дерева, кожу, эксклюзивные ткани, особенную технику полировки, резьбы и инкрустации. Повышенным интересом российских покупателей пользуются коллекции, стилизованные под русский модерн. В новых же предметах мебели, представленных в Милане, изысканная простота классики сочетается со строгостью модерна и восточной роскошью. Все вместе это рождает особый шик, за который, собственно, ее и ценят поклонники марки.
Другая известная фабрика, с которой мы давно работаем, – Jumbo – вновь продемонстрировала пышность дворцовой роскоши и даже некоторую нарочитую театральность, что не смущает наших покупателей: сильные, состоявшиеся личности не боятся потеряться на ее фоне. Для этого в ее арсенале – редкие сорта древесины, искусственная патина, инкрустация перламутром, отделка серебром и золотом… Как правило, клиенты выбирают не отдельные кресло или диван, а приобретают сразу обстановку в стиле Jumbo, предпочитая полностью погрузиться в атмосферу марки. Активное использование восточных традиций этому не мешает: поскольку мебель разрабатывают итальянцы, европейский дух «читается» отчетливо.
Достижение абсолютного релакса – дома ли, в офисе ли – еще одна тенденция, не теряющая актуальности. Так, кровати, диваны и кресла Zanaboni отличаются особой конструкцией каркасов, подушек, подлокотников и спинок: дизайнеры позаботились о том, чтобы их форма отвечала анатомическим параметрам человека, не говоря уже о специальных пружинных системах и материалах, которыми наполнены подушки и матрацы. Новые коллекции подтверждают, что фабрика продолжает работать с лучшими натуральными материалами, отвечающими самым строгим экологическим требованиям и активно применяет в производстве ручную работу, что наделяет предметы интерьера особенной энергетикой.
Подробности – в салонах «Милленниум». Там же – новые миланские экспозиции и нестандартные дизайн–проекты.
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