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Этикет для Первых лиц

Так назвали мастер-класс для владельцев бизнеса и руководителей предприятий его организаторы – ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры». Четыре вечера во владивостокском ресторане «Версаль» участники проекта на практике осваивали «высший пилотаж» бизнес-этикета.

На первый взгляд, предложить такую тему руководителям компаний, топ-менеджерам банков, владельцам бизнеса было рискованно, ведь все они не раз бывали за рубежом, люди, искушенные в нюансах и правилах этикета. Как оказалось, организаторы проекта попали в точку. Всегда есть нюансы, определяемые понятием «чуть-чуть», ситуации, в которых не хочется выглядеть неловко. За этими особенностями и пришли на проект представители владивостокской бизнес-элиты.

– Этикет – это один из аспектов внешних приличий, так называемый код, на котором написаны все ожидания социального поведения. В рамках данного мероприятия мы постарались затронуть самые тонкие и деликатные моменты использования этого кода, по которым зачастую складывается общее впечатление о деловом человеке, – рассказала Президент ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры» Инесса БАБИЧ.

В качестве ведущего лектора была приглашена директор АНО «Арт-Холдинг «Палаццо», учредитель «Клуба Вкусоff» и «Первого Дальневосточного центра этикета» Ольга МОНАХОВА (г. Хабаровск).

– Сегодня многие дальневосточные предприниматели, имеющие статус, капитал, стабильный бизнес, поняли, что невозможно успешно развиваться и выходить на международный уровень без знаний основ этикета и некоторых национальных традиций партнеров. И это особенно актуально для Владивостока, который развивается как центр международного сотрудничества в АТР,– говорит Ольга Монахова. – Бывая за рубежом, часто вижу, как выделяются порой с не самой лучшей стороны мои соотечественники. Их сразу узнают: не тот костюм, не так ведут себя за столом, не так вручают визитную карту… Чтобы таких ситуаций возникало как можно меньше, и создан этот проект. Мы прекрасно осознаем, что наша аудитория достаточно подготовленная, это практики, которые многие знания почерпнули из непосредственного общения с зарубежными партнерами, из литературных источников. Мы лишь помогли систематизировать эти знания, ответили на вопросы, добавили некоторые нюансы – многое в этикете складывается именно из них.

В ходе занятий Ольга МОНАХОВА затронула ситуацию, когда еда и бизнес – одновременно. О том, как влияет на имидж в бизнесе и политике правильно подобранная деловая одежда, продемонстрировали с помощью моделей владелицы магазинов VIP PERSONA и Jupiter Ольга КОЗУБ и Татьяна МЕЛЬНИК.

Участникам мастер-класса напомнили о правилах презентации и самопрезентации, искусстве дарить подарки. Об этом рассказывали владелица бутика коллекционных ароматов и косметики Наталья ГАНИЧЕВА, управляющий салона «Мир шоколада» Калерия АНИКИНА и генеральный директор компании «Доминик Декор» Елена КАЧУРИНА. Завершилось все фотосессией от Андрея РЫСЕВА – главного редактора журнала FreeHUGS, фотостудия moet design.

Когда мастер-класс был завершен, «ДК» попросил поделиться впечатлениями его участников.

– Это было очень интересное общение, как с участниками мастер-класса, так и с организаторами проекта. И в этом его главная ценность. Особую ноту здесь задала Ольга Монахова, причем не только содержательной стороной ее выступления, но и манерой своего выступления, когда в жесте, интонации скрыто особое очарование.

Казалось бы, многое из того, о чем шла речь, мы уже знаем, и все-таки были некоторые новые нюансы, например, в части приема иностранных партнеров. Мы непременно используем их в последующем. В числе плюсов проекта я бы отметила и его неформальный характер, это были не лекции, а позитивное общение на заданную тему, причем полученные знания мы смогли сразу применить на практике в ходе небольших гастрономических уроков.

– Коротко свои впечатления я бы оценил так – ВСЁ ПЛОХО!!! Всё БЫЛО плохо ДО того, как я попал на этот мастер-класс! Конечно же знания об этикете были, были и навыки... НО! Они не были системными, многогранными, комплексными! На проведенном мастер-классе все разложили «по полочкам»! Столовый этикет, бизнес-этикет, направления деловой моды и стиля, этикет общения, переговоров, подарков, презентации и многое из правил деловой, повседневной и общественной жизни.

Особо отмечу формат проведения обучения: это – не лекция! Это переживание подаваемой информации в комфортных условиях и в окружении приятных и интересных людей. С возможностью тут же обсудить и применить полученные знания.

И радует, что это направление в обучении ожило, актуально, востребовано и необходимо сегодня бизнес-сообществу, особенно в преддверии саммита АТЭС.

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