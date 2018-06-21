|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 09 Июля, 13:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Этикет для Первых лиц
На первый взгляд, предложить такую тему руководителям компаний, топ-менеджерам банков, владельцам бизнеса было рискованно, ведь все они не раз бывали за рубежом, люди, искушенные в нюансах и правилах этикета. Как оказалось, организаторы проекта попали в точку. Всегда есть нюансы, определяемые понятием «чуть-чуть», ситуации, в которых не хочется выглядеть неловко. За этими особенностями и пришли на проект представители владивостокской бизнес-элиты.
– Этикет – это один из аспектов внешних приличий, так называемый код, на котором написаны все ожидания социального поведения. В рамках данного мероприятия мы постарались затронуть самые тонкие и деликатные моменты использования этого кода, по которым зачастую складывается общее впечатление о деловом человеке, – рассказала Президент ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры» Инесса БАБИЧ.
В качестве ведущего лектора была приглашена директор АНО «Арт-Холдинг «Палаццо», учредитель «Клуба Вкусоff» и «Первого Дальневосточного центра этикета» Ольга МОНАХОВА (г. Хабаровск).
– Сегодня многие дальневосточные предприниматели, имеющие статус, капитал, стабильный бизнес, поняли, что невозможно успешно развиваться и выходить на международный уровень без знаний основ этикета и некоторых национальных традиций партнеров. И это особенно актуально для Владивостока, который развивается как центр международного сотрудничества в АТР,– говорит Ольга Монахова. – Бывая за рубежом, часто вижу, как выделяются порой с не самой лучшей стороны мои соотечественники. Их сразу узнают: не тот костюм, не так ведут себя за столом, не так вручают визитную карту… Чтобы таких ситуаций возникало как можно меньше, и создан этот проект. Мы прекрасно осознаем, что наша аудитория достаточно подготовленная, это практики, которые многие знания почерпнули из непосредственного общения с зарубежными партнерами, из литературных источников. Мы лишь помогли систематизировать эти знания, ответили на вопросы, добавили некоторые нюансы – многое в этикете складывается именно из них.
В ходе занятий Ольга МОНАХОВА затронула ситуацию, когда еда и бизнес – одновременно. О том, как влияет на имидж в бизнесе и политике правильно подобранная деловая одежда, продемонстрировали с помощью моделей владелицы магазинов VIP PERSONA и Jupiter Ольга КОЗУБ и Татьяна МЕЛЬНИК.
Участникам мастер-класса напомнили о правилах презентации и самопрезентации, искусстве дарить подарки. Об этом рассказывали владелица бутика коллекционных ароматов и косметики Наталья ГАНИЧЕВА, управляющий салона «Мир шоколада» Калерия АНИКИНА и генеральный директор компании «Доминик Декор» Елена КАЧУРИНА. Завершилось все фотосессией от Андрея РЫСЕВА – главного редактора журнала FreeHUGS, фотостудия moet design.
Когда мастер-класс был завершен, «ДК» попросил поделиться впечатлениями его участников.
– Это было очень интересное общение, как с участниками мастер-класса, так и с организаторами проекта. И в этом его главная ценность. Особую ноту здесь задала Ольга Монахова, причем не только содержательной стороной ее выступления, но и манерой своего выступления, когда в жесте, интонации скрыто особое очарование.
Казалось бы, многое из того, о чем шла речь, мы уже знаем, и все-таки были некоторые новые нюансы, например, в части приема иностранных партнеров. Мы непременно используем их в последующем. В числе плюсов проекта я бы отметила и его неформальный характер, это были не лекции, а позитивное общение на заданную тему, причем полученные знания мы смогли сразу применить на практике в ходе небольших гастрономических уроков.
– Коротко свои впечатления я бы оценил так – ВСЁ ПЛОХО!!! Всё БЫЛО плохо ДО того, как я попал на этот мастер-класс! Конечно же знания об этикете были, были и навыки... НО! Они не были системными, многогранными, комплексными! На проведенном мастер-классе все разложили «по полочкам»! Столовый этикет, бизнес-этикет, направления деловой моды и стиля, этикет общения, переговоров, подарков, презентации и многое из правил деловой, повседневной и общественной жизни.
Особо отмечу формат проведения обучения: это – не лекция! Это переживание подаваемой информации в комфортных условиях и в окружении приятных и интересных людей. С возможностью тут же обсудить и применить полученные знания.
И радует, что это направление в обучении ожило, актуально, востребовано и необходимо сегодня бизнес-сообществу, особенно в преддверии саммита АТЭС.
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.