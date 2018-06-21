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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:41 |
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Бизнес и сиротство: помогать нельзя отказывать
Но жизнь в ожидании чуда простительна только в самом раннем детстве. У подростков, а тем более вступающих во взрослую жизнь выпускников детдомов, вместо иллюзий в руках должны быть надежные инструменты, с помощью которых они смогут самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, причем не навязанные администрацией детского дома (когда мальчики – токари, девочки – повара), а учитывающие их персональные способности и стремления. Поэтому вот уже несколько лет мы плотно работаем с двумя детскими домами края, расположенными в глубинке, участвуем в профессиональной подготовке ребят, устраиваем их к себе на практику, наиболее перспективным и работоспособным оплачиваем аренду жилья. Двое парней уже обзавелись семьями и детьми – наши же сотрудники стали крестными малышей. Вот такую помощь я считаю эффективной. Вообще, на мой взгляд, надо создавать что-то типа реабилитационных центров для выпускников детдомов и прочих бездомных подростков, где бы те могли проходить социальную адаптацию, получать помощь в обретении профессиональных навыков и т.д. А конфеты-барби-машинки по праздникам – так, лукавство…».
Действительно, число детей, оказавшихся без родительской опеки, в том числе и социальных сирот, чьи родители живы, но лишены родительских прав, на Дальнем Востоке измеряется десятками тысяч. А сколько их, «неучтенных», бродит по просторам региона? Тем не менее запятую в фразе «помогать нельзя отказывать» каждая компания, каждый предприниматель ставит там, где считает нужным.
«ДК» поинтересовался у своих читателей: социальная поддержка оставшихся без опеки детей – право бизнеса или обязанность? И какая форма помощи кажется вам наиболее правильной?
– Я бы сказала, что это не обязанность или право, это гражданский долг. Ведь данная социальная проблема создана не детьми, а взрослыми. Значит, что-то в нашей стране делается не так…. На мой взгляд, форма помощи детям-сиротам может быть любой, только бы она доходила до адресатов. Самое главное – мы должны сформировать справедливое и благополучное общество, тогда и дети, живя в нем, будут счастливы.
– Думаю, социальная поддержка и защита детей – это, прежде всего, задача государства, а не бизнеса. Государство должно подавать пример бизнесу. На Западе и государственное обеспечение развито, и бизнес жертвует много. А у нас государство детям, оставшимся без опеки родителей, очень слабо помогает, и поэтому бизнесмен думает: «А почему я должен свои честно заработанные деньги отдавать, если государство не готово?». То есть здесь возникает оппозиция не к сиротам, а именно к государству. От этого, к сожалению, страдают дети. Мне кажется, что государству надо сосредоточиться не на том, как обязать бизнес оказывать социальную поддержку, а на том, как мотивировать делать это. Уверен, что в таком случае можно получить отличный эффект. И тогда каждый выберет наиболее полезную форму помощи для детей и наиболее комфортную для себя. А пока государство уповает на то, что каждый руководитель и собственник бизнеса в меру своих сил, воспитания, моральных качеств и желания должен помогать детям, дело не сдвинется с мертвой точки.
– Право каждого неравнодушного человека оказать посильную помощь детям, оставшимся без попечения родителей, по долгу государственной службы или в свое свободное время, принимая участие в делах общественных организаций. Безусловно, хорошо, когда бизнес социально ответственный. Наше предприятие приглашает ребят из детских домов на выставки, участвует в благотворительных акциях. Кроме того, ежегодно, в период подписной кампании, Почта России проводит акцию «Благотворительная подписка», направленную на пополнение библиотек детских домов подписными изданиями, и предоставляет дополнительную скидку от стоимости их доставки. Ну а в целом для решения проблем социального сиротства наиболее разумно, на мой взгляд, укреплять у подрастающего поколения семейные ценности.
– Социальная поддержка детей-сирот – это право. Право остаться сторонним наблюдателем или помочь, если у компании есть такая возможность. Сильный всегда поможет слабому и тому, кто находится в тяжелой ситуации. Это нормальная человеческая потребность.
То, что происходит в области лишения прав, вызвано проблемами в государственном управлении, необходимостью создания благоприятной среды для семьи и воспитания детей. Возможно, родители, которых сегодня лишают прав, сами, будучи детьми, недополучили родительского тепла, любви, заботы и внимания, наблюдая со стороны близких лишь равнодушие и обман.
Ответственность бизнеса я лично вижу в том, чтобы создавать больше рабочих мест со стабильным заработком для родителей. Кроме того, в трудовых коллективах нужно заниматься не только профессиональной переподготовкой и обучением, но и, отчасти, воспитанием тех родителей, над которыми висит угроза «лишения прав», этому должны способствовать корпоративный дух и социальная ответственность бизнеса: человек – существо социальное, и ему не все равно, к какой группе принадлежать.
– Социальная обязанность бизнеса заключается в том, чтобы вовремя и в полном объеме платить налоги. Грамотное распределение этих налогов, в том числе на поддержку сирот, зависит уже от государства. Социальная деятельность должна оставаться правом бизнеса. Ведь если компания на грани рентабельности, у нее не будет денег на такие расходы. Что касается успешных, прибыльных компаний, то государству их необходимо стимулировать к социальной деятельности. Например, через налоговые льготы.
– В последнее время в нашем обществе сформировалась устойчивая тенденция, так называемое «внимание одного дня» – когда об экологии, о людях с ограниченными возможностями, ветеранах и других нуждающихся категориях населения и отраслях вспоминают в определенные даты, один раз в году. На мой взгляд, это не совсем верно и ведет к обесцениванию таких понятий, как поддержка и благотворительность. Теряется смысл важнейших событий страны, искажается бескорыстное желание помочь. Социальные сироты – не исключение.
Если говорить о бизнесе, который крепко стоит на ногах и может себе позволить оказать адекватную помощь таким детям, делать это, безусловно, необходимо. А право заключается в выборе – как помогать, какие подключать ресурсы. И без опоры на такие принципы, как регулярность и целенаправленность, организовать этот процесс будет очень сложно. Если детям необходимы психолог или образовательные занятия, не стоит заваливать их конфетами, причем раз в год. Социальная поддержка должна быть системной и целевой.
– Думаю, категории «обязанность» и «право» в этом контексте не уместны. Социальная поддержка таких детей – это ответственность бизнеса перед обществом. И насколько бизнес ее ощущает, настолько он и вкладывается в социальные проекты, оказывает поддержку детям ли, старикам или иным слоям населения. Форма, которую выбирает та или иная компании для оказания социальной поддержки, и есть в данном случае наиболее разумная и правильная. Что касается нас, то в составе группы компаний «Транзит-ДВ» почти четыре года назад был создан Благотворительный фонд «Наш Север» специально для того, чтобы системно вести социальные программы холдинга. Одна из таких программ – поддержка подшефного детского дома «Надежда» в поселке Славянка, где воспитываются около шестидесяти детей в возрасте от трех до шестнадцати лет. Причем наши отношения с этим учреждением не ограничиваются только финансовой помощью. Мы регулярно общаемся с ребятами, вовлекаем в эту деятельность сотрудников холдинга, вкладываем свое внимание, участие и тепло, чтобы, насколько это в наших силах, дать детям веру в хорошее.
Дмитрий ИВАНОВ, директор филиала в г. Владивосток ООО «Балтийский лизинг», председатель совета приморского регионального отделения общероссийской общественной организации «За Жизнь и защиту семейных ценностей», один из координаторов проекта «Центр защиты материнства «КОЛЫБЕЛЬ»:
– Ответ на поставленный вопрос зависит от мировоззрения человека. Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, – это, безусловно, дело милосердия, являющееся, скорее, задачей не бизнеса как такового, а конкретных людей, имеющих возможность через бизнес аккумулировать значительное количество ресурсов – людских, административных, материальных. Я уверен, что грамотное распоряжение вверенными во владение человека временными благами является его обязанностью, и именно такое управление позволяет прожить жизнь достойно.
Проблема сиротства при живых родителях в России достигла таких масштабов, что, на мой взгляд, государство уже давно обязано было поставить эту проблему в качестве приоритетной. А пока оно не занимается в полной мере проблемами семьи и детей, считаю, что обязанность каждого человека с активной гражданской позицией делать все, что в его силах, для того чтобы помочь самым беззащитным.
Ребенок должен расти в семье. Если это утверждение принять в качестве идеала, то наиболее правильной и эффективной формой участия бизнеса может быть работа, направленная на всецелую поддержку семей, попавших в трудные жизненные обстоятельства, многодетных семей, а также семей, принимающих детей на усыновление или под опеку. Форма поддержки может быть разной и осуществляться, например, через грантовые программы отдельных компаний, объединений предпринимателей в виде благотворительных фондов. Перед обществом должна стоять задача полной ликвидации детских домов и всецелой поддержки семьи, как единственно возможной среды для воспитания ребенка.
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