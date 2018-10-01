|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 11 Октября, 18:43 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сельхозточка роста
Это стало одним из основных результатов социально-экономической политики, проводимой Законодательным Собранием края последние несколько лет по отношению к селу. Ключевым событием в этой стратегии стало принятие краевой целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае», позволившей стабилизировать ситуацию в агропромышленном комплексе, сделав его привлекательным для бизнеса и инвестиций. В результате в 2010 году объем производства продукции сельского хозяйства был доведен до 20,62 млрд рублей, при этом темпы роста составили 104,14 % к уровню 2009 года.
«В одно время, когда в 90-е годы была общая неразбериха и общечеловеческая распутица, казалось, что земля наша плохая и ничего родить не может. Это зона рискованного земледелия и все у нас не так, - говорит председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. - И должен сказать, что коллеги из-за рубежа показали нам пример. Они собрали урожай кукурузы в 4 раза выше, чем на окружающих территориях этой же земли, стали давать устойчивые урожаи сои, и сейчас мы получили хороший урожай риса. Стало ясно, что, конечно, климат у нас непростой, но все определяется агротехникой и радением. Сельхозпроизводителей необходимо поддержать – и с точки зрения приобретения качественных семян, необходимых удобрений, и с точки зрения технического переоснащения производства, потому что один из серьезных вопросов в сельском хозяйстве – это низкая производительность труда, выход готовой продукции на закладываемые затраты. К чести депутатского корпуса предлагаемые меры находят активную поддержку среди селян. Программа предполагает меры поддержки различных направлений сельхозпроизводства. Эти меры, конечно, не решили всех проблем на территории края, но значительная часть из них решена. А самое главное – у людей появилась уверенность в том, что это можно делать, это получается и это выгодно».
Сегодня программа развития сельского хозяйства существенно отличается от ее первоначального варианта. Ежегодно комитетом по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания края вносились предложения, расширяющие возможности хозяйств воспользоваться мерами государственной поддержки.
«Когда программу внесли на рассмотрение ЗС, то многие депутаты вполне справедливо решили, что эта программа не развития, а уничтожения сельского хозяйства, - говорит председатель комитета Сергей СИДОРЕНКО, - потому что финансирование, которое было заложено, оказалось ниже уровня, существовавшего на тот момент. Требовалось увеличение финансирования, внесение дополнительных статей, новых форм поддержки. Благодаря настойчивой позиции председателя Заксобрания нам удалось не просто программу доработать, но и убедить губернатора в том, чтобы она была принята в цифрах, которые обеспечили бы существующий рост сельхозпроизводства».
Стратегия комитета по продовольственной политике нынешнего созыва с первых его дней была определена как работа с территориями. Комитет регулярно проводил выездные заседания на территориях практически всех муниципальных образований и городских округов, в работе которых принимал участие председатель Заксобрания Виктор Горчаков.
В ходе выездных заседаний депутаты не только знакомятся с проблемами сельхозпредприятий и жителей сел, но и изучают достижения приморских аграриев, в том числе знакомятся с научными разработками. В прошлом году депутаты комитета по продовольственной политике и природопользованию, побывавшие совместно с департаментом сельского хозяйства и продовольствия при участии председателя Законодательного Собрания в с. Новогеоргиевка Октябрьского района на землях ГНУ «Приморская овощная опытная станция», познакомились с достижениями приморских ученых и земледельцев. Участникам семинара-совещания были представлены новейшие разработки по выращиванию овощей и картофеля, новые сорта и интегрированная система защиты сельскохозяйственных растений, а также комплекс машин и механизмов для производства экологически чистой витаминной продукции.
«Мы знаем, что происходит в крае, - говорит Виктор Горчаков. - Когда наши депутатские группы объезжали край и смотрели, как работают фермы, используя американский опыт, как работают южнокорейские, китайские хозяйства, то мы видели, что этот опыт - один из способов повышения производительности труда, уменьшения затрат на единицу произведенной продукции с тем, чтобы наша продукция была конкурентоспособной. И если сельское хозяйство – это одна из точек роста, то мы должны о ней всерьез думать, чтобы обеспечить себя, накормить и, может, даже заниматься реализацией продукции за пределами края. Остаются проблемы в животноводстве. Часть вопросов уже решена, и здесь заслуга тех, кто занимался менеджментом в производстве мяса птицы, яйца. Животноводство – более серьезная проблема, труд тяжелый, но благодарный, и он требует поддержки. Мы же знаем, что во всем мире сельское хозяйство пользуется поддержкой государства, используются разные механизмы, в том числе и скрытые. Поэтому одна из причин трений между администрацией и депутатским корпусом – это вопрос о том, сколько выделить денег на поддержку сельского хозяйства».
Программа развития сельского хозяйства предполагает вместе с ростом объемов производства и ежегодное увеличение финансирования программных мероприятий. Но ее реализация совпала не только с кризисом, но и со строительством объектов саммита АТЭС, что легло дополнительной нагрузкой на бюджет.
«Наша задача в кризисный год была сохранить объемы поддержки на уровне предыдущего года, - говорит Сергей Сидоренко, - в условиях кризиса, когда катастрофически не хватало денег и многие программы были урезаны, нам удалось сохранить цифры поддержки, которые были в бескризисный период. Но потом кризис стал отступать, а поддержка осталась на прежнем уровне. С учетом инфляции – это скрытое сокращение. Депутаты не удовлетворены сложившейся ситуацией, и мы выходили с поправкой, предполагающей увеличение средств. Мы рассчитываем, что, когда атэсовские объекты подойдут к завершению, будет кратно увеличены как программа социального развития села, так и программа развития сельхозпроизводства, если мы хотим за несколько лет реально освоить все пашни».
Главным итогом продовольственной политики Законодательного Собрания нынешнего созыва стало создание устойчивой системы поддержки на селе. В нынешнем году депутаты предложили на рассмотрение губернатора два новых проекта законов, разработанных комитетом по продовольственной политике и природопользованию. Один из этих законопроектов касается развития пчеловодства края, эта отрасль сельского хозяйства традиционно являлась высокоразвитой в Приморье и практически исчезла за последние годы.
Другим новым проектом стал закон о государственной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
«За эти годы комитет при поддержке председателя Заксобрания сформировал всю необходимую базу, список законов, которые работают на территории края, – говорит Сергей Сидоренко. – Работая над поддержкой разных форм хозяйствования на селе, безусловно, мы увидели слабое звено. Речь идет о наших садоводах и огородниках.
В прошлом году, несмотря на природные катаклизмы, мы рассчитывали получить минимум 6-7% роста валового производства сельхозпродукции. И у нас сельхозпредприятия вышли на 9%-ный рост, крестьянско-фермерские хозяйства – более 14%. Но садоводы и огородники вместе с ЛПХ обвалили производство на 10%. А их продукция в валовом производстве отрасли составляет 50%. В результате край оказался на уровне 1% прироста. Мы считаем, что в общем балансе хозяйства края это очень важная сфера. К тому же она является своеобразным буфером, поскольку это, по сути, самообеспечение продуктами питания. Садоводы и огородники просят немного. Если говорить о масштабах затрат на их поддержку, то, считаю, он несоизмерим с тем, сколько они добра делают, производя продукцию».
Сегодня структуру господдержки определяют более десяти законов. Наиболее значимой наряду с программой развития производства стала программа социального развития села, целью которой является повышение качества жизни на селе. Одно из приоритетных направлений - улучшение жилищных условий сельских граждан, обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов. На реализацию программы в 2009 году из краевого бюджета направлялось 20 млн рублей и более 75 млн рублей из федерального, что в 2,7 раза больше уровня 2008 года. Дома и квартиры получили специалисты сельского хозяйства и социальной сферы. В 2010 году наметилась тенденция к увеличению количества участников программы из числа работников социальной сферы, среди них учителя, врачи, работники культуры. Сумма выделенных краевым бюджетом средств на реализацию программных мероприятий увеличилась до 50 млн рублей в 2010 году. На улучшение жилищных условий было направлено на 19% больше средств, чем в 2009 году, что собственно и позволило поднять количество участников программы на 22,9%. В итоге за три последних года ее реализации 222 семьи получили жилье.
Но программа рассчитана не только на улучшение жилья. В списке ее мероприятий есть меры, направленные на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципальных образований. Не секрет, что многие учреждения образования и культуры в селах находятся в плачевном состоянии, некоторые из них просто в критическом. В селе Многоудобное Шкотовского района, например, школа, располагавшаяся в помещении бывшей конюшни, пришла в такое состояние, что никакой ремонт уже не смог бы ее поддержать. На эту проблему обратил внимание председатель Заксобрания Виктор Горчаков, благодаря которому на строительство новой школы в этом селе была выделена необходимая сумма. Ученики получили возможность учиться в более благоприятных условиях. Аналогичный пример – село Глубинное Красноармейского района, где также начато строительство школы.
В течение всего периода работы депутаты Законодательного Собрания нынешнего созыва и специалисты аппарата комитета работали над развитием и совершенствованием законодательной базы Приморского края, внося изменения и дополнения в отдельные ранее принятые краевые законы, а также разрабатывали новые законопроекты. По мере наработки правоприменительной практики и поступающих от муниципальных образований и структурных подразделений федеральных и краевых органов власти предложений и замечаний по ряду положений ранее принятых законов Приморского края, постоянно проводились заседания рабочих групп, созданных на этапе разработки и принятия законов Приморского края.
Одной из острых проблем в селах является заготовка и обеспечение жителей дровами. По вопросу использования лесных ресурсов были внесены изменения в действующее законодательство. Они позволили уточнить нормативы по объемам заготовки древесины гражданам для собственных нужд, в том числе параметры ликвидной древесины для отопления жилых домов, а также конкретизировать исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения государственных или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений
По вопросу реализации норм Закона Приморского края «Об использовании лесов в Приморском крае» трижды слушался отчет руководителей управления лесного хозяйства Приморского края. Депутатами Законодательного Собрания были предложены варианты упрощения процедуры обеспечения жителей сел дровами. Выработанные рекомендации на практике показали, что решать этот важный для сельчан вопрос в большинстве районов Приморского края стало проще. Вместе с тем вопрос обеспечения граждан древесиной остается на контроле депутатов до полного решения.
Результативность работы депутатского корпуса определяется не только способностью добиваться необходимых решений, но и сотрудничеством на всех уровнях власти. Председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков регулярно принимает участие в работе Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО, на котором рассматриваются вопросы эффективности работы отдельных отраслей экономики, выходит с инициативами в Государственную Думу. Взвешенная политика депутатского корпуса нынешнего созыва способствует принятию многих решений в интересах жителей края, в том числе и вопросов продовольственной безопасности.
- В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
- Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.