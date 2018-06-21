Природа прибыли

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 26 Июня, 07:27 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
25.06 |
Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
25.06 |
Айсен Николаев: с цифровизацией меняются коммуникация людей
25.06 |
В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
25.06 |
На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
25.06 |
В Хабаровском крае открыли "Дальневосточную слободу"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
11 Июня 2011, 11:00 | Регион сегодня

Природа прибыли

Весна ознаменовалась знаковым для всего лесопромышленного комплекса островного региона событием. Сахалинскую область с ознакомительным визитом посетили представители китайской компании «Природа». Поводом для посещения делегацией восточных предпринимателей островного края стал проект, представленный на прошедшей с 22 по 23 марта в Пекине презентации Сахалинской области. Речь идет о создании на Сахалине комплексного деревообрабатывающего производства. Узнать подробности о данной программе и, что называется, на месте оценить ее перспективы пожелали китайские инвесторы.

Как сообщили «ДК» в министерстве экономического развития Сахалинской области, проект предполагает создание на территории островного региона современного, конкурентоспособного комплексного лесопромышленного предприятия с вертикально-интегрированной структурой. Напомним, вертикальная интеграция в микроэкономике подразумевает владение одним холдингом всей цепочкой в производстве и продаже того или иного товара или услуги. В данном случае это означает, что инициатор проекта – ООО «Бизнес-Маркетинг» планирует не просто рубить лес и отправлять кругляк на экспорт (этим экономическим предложением дальневосточников не удивишь), но перерабатывать древесину и торговать уже готовой продукцией. Реализовать полный производственный комплекс компания намерена через созданную на основе механизма государственно-частного партнерства «дочку» – «Бизнес-Маркетинг-Сахалин».

Сырье для деревопереработки будет добываться на территориях пяти лесничеств центральной и северной части Сахалинской области: Охинском, Ногликском, Александровском, Тымовском и Смирныховском. Кстати, общая площадь лесных участков, которые планируется передать в аренду компании, составляет более 1 млн га. Запас спелой и перестойной древесины на них, по оценкам специалистов, приближается к 60 млн куб. метров.

Согласно данным министерства экономического развития Сахалинской области, ежегодный отпуск древесины хвойных пород (лиственница, ель, пихта) на проекте планируется в границах 740-750 тыс. куб. м. При этом ожидаемая проектная мощность деревообрабатывающего производства составит 200 тыс. куб. м пиломатериалов и 370 тыс. куб. м технологической щепы в год.

Собственно говоря, внимание иностранных деловых кругов к проекту, который губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН еще до презентации называл одним из ключевых в обойме региональных инвестиционных предложений, вполне объяснимо. Например, он же был отобран экспертным советом и вошел в число 12 приоритетных направлений сотрудничества, представленных в сентябре 2010 года на международной конференции «Россия и Китай: развитие партнерства. Новые возможности».

История же проекта коммерческого развития деревообработки началась еще ранее. Как поясняет заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Александр КОСТИН, соглашение с хабаровской компанией «Бизнес-Маркетинг» о совместной работе по подготовке и реализации проекта «Комплексное деревообрабатывающее производство» было заключено региональными властями еще в 2009 году.

– Концепция данного проекта включает формирование транспортной и энергетической инфраструктуры, лесозаготовительной базы и деревообрабатывающего производства, – рассказывает Александр Костин.

В 2008-2009 годах в островном регионе была разработана и утверждена «Стратегия развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2020 года». В ней были сформулированы две модели внутренней организации лесопромышленного комплекса.

Первая включает организацию и упорядочение деятельности малых предприятий, уже работающих в центральной и южной частях острова.

– Для содействия их развитию целесообразно разработать отдельную целевую программу, включающую мероприятия по субсидированию процентных ставок по лизинговым и кредитным платежам при приобретении специализированной лесозаготовительной, транспортной и деревообрабатывающей техники, а также расходов на обеспечение противопожарного обустройства лесов на арендованной территории и на строительство и реконструкцию лесовозных дорог, – рассказывает и. о. министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Борис ПЕРМЯКОВ.

Кроме того, для обеспечения работы таких предприятий сырьем в программу должен быть включен план по выставлению на аукционы лесных участков с разными объемами разрешенного отпуска древесины – от полутора до двадцати тыс. кубических метров древесины в год.

Работа над созданием этой программы ведется и уже близка к завершению.

А вот вторым, прорывным направлением развития лесного дела должна стать реализация крупного инвестиционного проекта – «Комплексное деревообрабатывающее производство».

Стоит отметить, что к реформированию коммерческого сектора лесопромышленного комплекса и выводу деревоперерабатывающей промышленности на качественно новый уровень региональные власти приступили более чем основательно. Учеными, экономистами и представителями деловых кругов была проведена большая предварительная работа. Именно в ее контексте впервые зашла речь о реализации в Сахалинской области комплексного инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства. Причем еще на стадии формирования идеи базисом, основанием всей концепции проекта и его основным инструментом реализации был избран прекрасно себя зарекомендовавший ранее механизм государственно-частного партнерства.

Именно государственно-частное партнерство по оценке созданного при правительстве островного региона научно-экспертного совета лучше всего подходит для реализации инновационных программ. Согласно рейтингу российских регионов Министерства регионального развития, по инновационному потенциалу Сахалинская область находится на втором месте в Дальневосточном федеральном округе и на девятом месте в Российской Федерации. Причем в качестве первого и, пожалуй, наиболее приоритетного направления в развитии инновационной деятельности губернатор островного региона Александр Хорошавин выделил задачу организации на территории области высокотехнологичных перерабатывающих производств.

Все эти соображения и учитывали представители китайской компании «Природа», подписывая 25 апреля 2011 года соглашение о совместной реализации проекта создания комплексного деревообрабатывающего производства на Сахалине с компанией «Бизнес-Маркетинг-Сахалин».

По этому соглашению китайский бизнес при поддержке властей КНР готов инвестировать в проект около 6,25 млрд рублей. Из них 2,2 млрд рублей пойдут на строительство и реконструкцию инфраструктуры, 1,7 млрд рублей – на организацию лесозаготовительного производства, 1,6 млрд рублей – на деревопереработку, 450 млн рублей – на строительство мини-ТЭЦ. Как подчеркивает директор «БМ-Сахалин» Константин БЕЗНОСЮК, в рамках проекта до 2013 года предполагается построить 80 км лесных магистралей, 100 км лесовозных дорог, начать возведение железнодорожного тупика и нижнего склада на станции Ныш. К 2013 году объем ресурса в освоении должен составить 280 тыс. кубометров в год, экспорта – 200 тыс. кубометров в год, прибыли – 760 млн руб. в год. На полную мощность завод выйдет к 2015 году. Реализация проекта на первом этапе позволит создать 250 рабочих мест. Срок окупаемости проекта варьируется от 8 до 12 лет. А планируемая выручка от его реализации составит около 3 млрд рублей в год без НДС.

В настоящий момент, сообщают представители министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, проект одобрен на заседаниях лесопромышленного и экологического советов области. Кроме того, он вошел в приоритетный перечень Минрегионразвития России.

– Сейчас проводится доработка заявок для включения проекта в перечень ключевых программ нашей области, что позволит региональным властям оказывать содействие в его реализации, в том числе финансовое, – поясняет Борис Пермяков.

Кроме того, практически завершена подготовка заявки для согласования проекта в Федеральном агентстве лесного хозяйства и его дальнейшего включения в перечень проектов Минпромторга РФ. После этой процедуры с ООО «Бизнес-Маркетинг» будет заключен договор аренды участков лесного фонда общей площадью порядка миллиона гектаров – и проект вступит в фазу практической реализации.

Разумеется, власти островного региона не скрывают своей заинтересованности в проекте и даже внесли его в стратегию развития Сахалинской области до 2015 года и на период до 2018 года. Ведь помимо развития деревоперерабатывающей промышленности проект дает мощный импульс для роста целому ряду других отраслей: транспортной, строительной, сфере услуг. Очевидно, что он позитивно скажется и на дальнейшей судьбе профессионально-технических училищ, в которых будут готовиться молодые кадры, а также внесет значимый вклад в дело закрепления населения на островах. Нельзя забывать и о семи сотнях рабочих мест, которые должен дать Сахалину проект развития деревоперерабатывающего производства.

Косвенным подтверждением его успешности является внимание, которое уделяют проекту иностранные коммерсанты. Вкладывать солидные средства в сомнительные мероприятия – не в духе восточных бизнесменов. Зато принять участие в реализации тщательно продуманного и поддерживаемого на самых высоких уровнях власти начинания они не откажутся. Что доказывают визит представителей китайской компании «Природа» и его первые результаты.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика