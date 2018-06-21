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Понедельник| 09 Июля, 13:04 |
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На пути к новым вершинам
Прошедший 2010 год стал одним из поворотных периодов за всю историю существования энергопредприятия. ОАО «Камчатскэнерго» осуществило беспрецедентную инвестиционную программу, связанную с использованием природного газа в качестве топлива на Камчатской ТЭЦ-2. Масштабное техперевооружение позволило диверсифицировать топливный баланс, предоставив котлам возможность работать как на газе, так и на мазуте.
– Таким образом, началась новая глава в летописи энергетики Камчатки – эпоха газа. И мы продолжаем идти по этому пути, обратив теперь силы на модернизацию ТЭЦ-1, которая в недалекой перспективе также станет работать на газе, – подчеркнул генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Василий БЕЗНОСЮК.
Минувший год заставил руководство предприятия выстраивать свою деятельность исходя из быстро меняющихся реалий в условиях финансово-экономического кризиса, осваивать передовые практики управления, позволяющие в кратчайшие сроки принимать экономически взвешенные решения. Кризис во многом предопределил особенности инвестиционного процесса, но кардинально не нарушил его поступательности. Компания в полном объеме выполнила инвестпрограмму, направленную на газификацию Камчатской ТЭЦ-2, повышение надежности работы энергосистемы и снижение коммерческих потерь.
К положительным примерам производственной деятельности ОАО «Камчатскэнерго» в прошлом году можно отнести сокращение числа внеплановых пусков, экономящее топливо, перевод котлоагрегатов ТЭЦ-2 на газ, значительно снизивших расход мазута, сжигание присадки к мазуту, улучшившее техническое состояние котлов и режим горения топлива.
Электропотребление в 2010 году составило 1400,0 млн кВт-ч, что на 0,4% выше 2009 года. Отпуск тепловой энергии в 2010 году составил 1179,7 тыс. Гкал. Отпуск тепловой энергии в 2011 году прогнозируется на уровне 2176,1 тыс. Гкал, то есть выше на 84,5% от фактического в 2010 году за счет принятых в начале этого года котельных ГУП «Камчатсккоммунэнерго».
В прошедшем году общество продолжило повышать эффективность управления свободными денежными средствами и долговым портфелем. За 2010 г. Камчатскэнерго улучшило свой рейтинг на одну категорию и перешло из группы С1 (предприятие с неудовлетворительным финансовым состоянием) в группу В3 (предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием).
По результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Камчатскэнерго» в 2010 году получило прибыль в сумме 265,2 млн рублей. При голосовании было принято решение прибыль в размере 251,9 тыс. руб. оставить нераспределенной, как источник реинвестирования капитальных вложений 2010 года и финансирования инвестиционной программы 2011 года, а часть прибыли направить на создание резервного фонда.
В инвестиционных планах на ближайшие 2011-2013 годы техперевооружение КТЭЦ-1 с переводом котлов на сжигание природного газа, а также внедрение АСУ ТП на Камчатской ТЭЦ-2 и реконструкция основной дымовой трубы КТЭЦ-2. Кроме того, для обеспечения надежности потребителей центрального энергоузла электрической энергией в инвестиционную программу включены мероприятия по реконструкции подстанций «Октябрьская», «Кавалеровская», «Авача». В части развития системы централизованного теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа предполагается закрытие ряда котельных, строительство участков тепловых сетей и ЦТП с переводом потребителей на теплоснабжение от КТЭЦ.
– Этот год стал для нас временем поиска и реализации новых возможностей по развитию и повышению эффективности. Мы не только не ослабили позиции по основным направлениям работы, но и укрепили их. Мы готовы выполнить любые задачи для достижения основных целей: надежной и бесперебойной выработки электроэнергии и мощности и обеспечения прибыли акционерам. В 2011 году мы планируем закрепить и развить достигнутые успехи, упрочив положение ОАО «Камчатскэнерго» как лидера энергоотрасли Камчатки, – подытожил свое выступление перед акционерами Василий Безносюк.
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