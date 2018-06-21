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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:47 |
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Мощная поддержка объектов саммита
Так, в начале мая на Владивостокском бутощебеночном заводе (ВБЩЗ) приступил к работе новейший экскаватор Liebherr ER974 производства немецкой компании «Либхерр» – одного из лидеров мирового машиностроения. Его отличительной особенностью является электрогидравлический привод.
Такие экскаваторы, как Liebherr ER974 с ковшом прямой лопаты 5 кубометров, наиболее востребованы на российских карьерах по добыче стройматериалов. От традиционных канатных пятикубовых экскаваторов немецкую машину выгодно отличает более мощное усилие напора ковша и большая скорость рабочего цикла, что обеспечивает более высокую производительность экскавации по сравнению с канатными машинами.
В отличие от обычных экскаваторов, в качестве силового агрегата для обеспечения работы гидросистем здесь вместо дизельного двигателя используется электрический двигатель. Это дает существенное снижение эксплуатационных затрат и увеличение срока службы. Например, электродвигатель имеет моторесурс до капремонта порядка 40-50 тысяч моточасов, что в разы больше, чем у дизельных двигателей (15-18 тысяч моточасов). Техобслуживание электродвигателя занимает 10 минут каждые 500 моточасов, в то время как для техобслуживания дизельных двигателей требуется до 4-х часов. Уникальной особенностью экскаваторов также является отсутствие выхлопных газов, что обеспечивает весомый вклад в защиту окружающей среды.
Таким образом, введенный в эксплуатацию на ВБЩЗ электрогидравлический экскаватор Liebherr ER974 объединяет в себе, с одной стороны, – высокую производительность гидравлических экскаваторов, с другой стороны, – экономичность, увеличенный срок службы и экологичность.
Стоит отметить, что Владивостокский бутощебеночный завод является одним из крупнейших в дальневосточном регионе производителей высококачественного щебня различных фракций, бутового камня. На сегодняшний день мощности предприятия составляют свыше 1 млн тонн продукции в год. ВБЩЗ входит в состав группы компаний «Востокцемент». На карьере, где будет работать Liebherr ER974, добывается значительная доля материалов, используемых при строительстве объектов саммита АТЭС-2012.
Досье "ЗР"
ООО «Либхерр-Русланд» являясь 100-процентным дочерним российским подразделением группы компаний Liebherr AG, отвечает за сбыт и сервис всей гаммы продукции «Либхерр» в России. Производственная линейка техники «Либхерр» включает колесные и гусеничные краны, гидравлические экскаваторы, колесные и гусеничные погрузчики, бульдозеры, трубоукладчики, перевалочную технику, сваебойные и буровые установки, телескопические погрузчики, портовое оборудование, башенные краны, а также бетоносмесительные установки и автобетоносмесители. ООО «Либхерр-Русланд» имеет обширную сеть филиалов, сервисных пунктов и складов запасных частей.
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