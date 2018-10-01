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11 Июня 2011, 11:00 | Регион сегодня

Необходимо обеспечить справедливое распределение экономической выгоды

Виталий СМИРНОВ, заместитель генерального директора ОАО «Восточная энергетическая компания»:

– Проект экспорта электроэнергии в Китай поддержан на высоком уровне, его исполнение – задача стратегической важности. При этом за время реализации проекта позиция китайской стороны постепенно трансформировалась в желание закупать в России только дешевую электроэнергию, вырабатываемую гидростанциями. Наш подход заключается в том, что использование потенциала российских рек должно идти на благо российских потребителей. На экспорт же необходимо продавать смесь невостребованных на внутреннем рынке объемов электроэнергии гидравлических и тепловых станций по справедливой цене, определяемой только рынками электроэнергии России и Китая.

Несмотря на то что Китай – член ВТО, правила которой подразумевают свободную конкурентную среду, единственным покупателем электроэнергии из-за рубежа там является Государственная электросетевая корпорация (ГЭК Китая). С российской стороны сегодня единственным реальным экспортером является ОАО «Восточная Энергетическая Компания». Однако Китай пытается устроить искусственную конкуренцию между российскими компаниями для выбора проектов, которые обеспечат преимущества и удовлетворение в первую очередь интересов китайской стороны. Естественно, такой подход не может быть нами принят, поскольку не обеспечивает справедливого распределения экономической выгоды от проекта.

Пытаясь создавать конкуренцию между российскими компаниями, китайцы хотят более свободно маневрировать в вопросе определения цен на электроэнергию в переговорах. Договоренности с китайскими партнерами достигаются при понимании ими своей экономической выгоды. Следует отметить, что основные трудности возникают именно на стадии согласования условий будущих отношений. В рамках же реализации действующих контрактов китайцы четко и своевременно исполняют все его положения, в том числе и по соблюдению сроков оплаты.

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