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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ДФО - КНР: Рядом с гигантом
Чтобы лучше себе представить уровень экономической заинтересованности двух государств, а также по достоинству оценить восторженные реплики о максимальных исторических объемах, лучше всего взглянуть на объемы товарообмена КНР с другими важнейшими партнерами.
Досье "ЗР"
По данным Таможенного управления Китая, только с января по апрель 2011 года объем экспорта и импорта Китая достиг $576,6 млрд. Наибольший показатель – в торговле с Евросоюзом – $170 млрд, на $133,7 млрд КНР наторговали за 4 месяца с США, на $108,8 млрд – с Японией. Теперь понятней и место России, с ее $59 млрд за год, и реальная заинтересованность КНР в экономическом сотрудничестве с нашей страной.
По прогнозу председателя Китайского международного коммерческого общества Вань Цзифэя, к 2015 году объем внешнеторгового оборота его страны составит $4 трлн. И доля России вряд значительно увеличится к этому времени.
В то же время весь внешнеторговый оборот РФ в 2010 году составил $648,4 млрд. И Китай в нем занимает весьма заметную долю. Статистика говорит, что главным нашим торговым партнером остается Евросоюз – $306 млрд по итогам минувшего года. Правда, если разделить Еврозону на отдельные страны, то получится, что больше всего мы наторговали с Нидерландами и Германией – на $58,4 млрд и $51,8 млрд. соответственно. Поэтому для России Китай и в самом деле является важнейшим партнером, к которому необходимо относиться с трепетом, максимально считаться с его интересами при осуществлении сотрудничества. При этом надо помнить, что у соседа взгляд на наши экономические возможности может быть гораздо менее привязанным к нашим интересам.
Географически сотрудничество РФ и КНР осуществляется через восточные территории России. Здесь китайский фактор играет еще более значимую роль. В 2010 году внешнеторговый оборот с Китаем территорий Дальнего Востока и Забайкалья (ДВиЗ) достиг $8 млрд. Доля КНР во всем внешнеторговом обороте восточных территорий РФ составила 28%. Основными торговыми партнерами КНР на востоке РФ стали: Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область.
В 2010 году КНР стала единственным крупным международным партнером регионов ДВиЗ, в торговле с которым преобладает импорт товаров. Его доля в стоимости поставок продукции на Дальний Восток и Забайкалье составила 53% – $4,3 млрд.
В межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» отмечают, что, в связи с реализацией на Дальнем Востоке инфраструктурных проектов, в 2010 году в 2,5 раза увеличились закупки в Китае оборудования, машин и металлоизделий. Правда доля продукции китайского машиностроения в закупках восточных регионов России составила 3%, а металлы и изделия из них «потянули» на 4%. Финансово гораздо более весомой оказалась продукция легкой промышленности – 37% общего объема импорта.
В общем объеме официального импорта из КНР в регионы ДВиЗ в 2010 году 20% заняли поставки обуви. Заметным явлением на прилавках дальневосточных магазинов и рынков всегда были и продукты питания из КНР. Нетрудно даже проследить взаимосвязь состояния этого рынка в соседней стране и положения дел на российском Дальнем Востоке. По данным Государственного статистического управления Китая, в январе – апреле 2011 года инфляция в стране колебалась от 4,9% до 5,4%. Розничные цены на продукты питания выросли на 11,5%, оптовые – на 6,8%. Информагентства в начале мая сообщили о засухе в южных провинциях Поднебесной – более 2,5 млн га посевов находятся под угрозой уничтожения.
И на Дальнем Востоке отмечается подъем цен на сельскохозяйственную продукцию. В частности, более чем на 20% с начала года повысились цены на картофель в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, на капусту – в Якутии, Амурской и Сахалинской областях. Морковь подорожала в Амурской области на 19,3%. Разумеется, нельзя на основе таких сопоставлений делать однозначных выводов о китайском тренде, как о единственной причине ценового нагрева дальневосточного рынка, но то, что он играет свою роль в этом процессе, – факт.
Стоит отметить, что китайские власти занимают довольно взвешенную позицию по отношению к формированию торгового баланса. В частности, Министерство торговли КНР объявило, что объем импорта в страну в нынешнем году будет расти быстрее, чем экспорт. К таким тенденциям должно привести усиление внутреннего спроса, а также политика по наращиванию импорта, особенно в сырьевом секторе. Уже в марте 2011 года экспорт и импорт Поднебесной достигли равновесия, закрепившись каждый на отметке $152 млрд. При этом все же подтянулся экспорт, выросший в сравнении с мартом 2010 года на 35,8%, в то время как импорт подрос на 27,3%. Тем не менее намерения увеличения закупок объявлены, и стоит ждать их реализации.
Имеют все шансы увеличить свои экспортные поставки и территории ДВиЗ. В 2010 году Китай занял 17% от стоимости экспорта ДВиЗ, получив товаров почти на $3,7 млрд. Главными статьями стали: нефть и нефтепродукты – 30%; рыба мороженая – 29%; лесоматериалы необработанные – 21% стоимости. Как раз то, что сегодня нужно нашим китайским партнерам, – сырье. И мы готовы предлагать его больше.
Авангардом этого движения становятся госкорпорации, крупные российские компании с государственным участием и даже без него, но с надеждой на принципы государственно-частного партнерства. В прошлом году введена в эксплуатацию 1-я очередь ВСТО, пошла нефть по трубопроводу Сковородино-Дацин, в 10 раз выросли поставки морепродуктов и рыбы в КНР. В ближайшие годы начнется экспорт в КНР железной руды из Амурской области и ЕАО, угля из Республики Саха (Якутия). В целом, на российском Востоке формируются несколько крупнейших, по масштабам экономики нашей страны, каналов экспорта. Прежде всего, речь идет о поставках в КНР нефти, газа, электроэнергии.
Нефть – главное российское богатство. Наша сила, стабильность, орудие и оружие, что ни скажите – все она. По добыче этого сырья мы в числе безусловных лидеров на планете. И чем больше стран начинают зависеть от ее поставок, тем лучше для РФ, тем уверенней смотрятся на международной арене наши лидеры, тем более считаются с ними партнеры. Однако сейчас мы говорим о Китае. А с ним даже таким инструментом, как нефтепровод, очень сложно защищать свои интересы.
Китай – второй после США по объемам потребления нефти в мире. В 2010 году объем зарубежных поставок нефти в КНР составил 239 млн тонн, увеличившись на 17% к уровню 2009 года. Национальное энергетическое агентство страны сообщает, что с января по март 2011 года Поднебесная импортировала 63,4 млн тонн сырой нефти, что на 12% больше того же периода 2010 года.
Мощность запущенного нефтепровода на Дацин, являющегося ответвлением проекта ВСТО, – 15 млн тонн сырья в год. Официальные поставки начались с 1 января 2011 года. Однако, по данным генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина СИМОНОВА, уже к концу 1-го квартала между представляющей Россию в проекте «Роснефтью» и представляющей Китай CNPC (Китайская национальная нефтяная корпорация) разгорелся скандал: китайцы недоплатили россиянам почти $40 млн за полученное по трубе сырье. Такой ход китайские партнеры, по мнению Симонова, предпринимают, чтобы вернуться к разговору о цене нефти. Хотя, по данным гендиректора Фонда нацэнергобезопасности, Россия и так дает скидки на транспортировку, устанавливает зачастую нулевую экспортную пошлину, перекидывает нефть с Ханты-Мансийского округа на китайское направление, теряя тем самым доходы бюджета, доходы компаний «Транснефть» и РЖД. Поставки нефти в Китай не приносят РФ такой же прибыли, как поставки в Европу.
Следующим шагом может стать требование увеличения поставок сверх оговоренных 15 млн тонн в год. О необходимости увеличить объемы прокачки CNPC говорила еще год назад. Также многие помнят дискуссию при проектировании ВСТО, в ходе которой некоторые российские эксперты и политики активно отстаивали идею завершить нефтепровод в Сковородино, полностью сосредоточив его на поставках в КНР. Тогда правительство РФ приняло другое решение: конечной точкой нефтепровода ВСТО решено было сделать терминал Козьмино на юге Приморского края. Через него в 2010 году было отгружено 15,3 млн тонн нефти, из которых только 1,2 млн достались Поднебесной.
И, судя по указанным выше событиям, решение это было правильным. Так больше шансов говорить с Китаем на равных. К тому же торговаться с несколькими партнерами всегда выгодней, чем пытаться уговорить одного покупателя приобрести товар по необходимой для тебя цене. У КНР ведь Россия тоже не единственный поставщик. По данным аналитика агентства «Инвесткафе» Анастасии СОСНОВОЙ, только из стран Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Оман, Иран) в Китай ежегодно танкерами поставляется более 100 млн тонн нефти, из Африки (главным образом из Анголы) – еще около 40 млн тонн. При этом страны ОПЕК работают с ограничением собственной добычи и способны увеличить поставки при необходимости – выход на полную мощность имеющихся скважин позволит покрыть треть потребностей Китая в нефти. В 2011 году КНР получит и 12 млн тонн с побережья Каспийского моря в Казахстане. Между Казахстаном и Китаем подписаны соглашения о расширении поставок до 20 млн тонн в год (при том что весь объем нефтедобычи Казахстана едва превышает 80 млн тонн). В то же время и китайские нефтяные компании не бездействуют, а занимаются активными поисками ресурсной базы и участвуют во всевозможных тендерах на разработку нефтеносных участков по всему миру.
Впрочем, в пункте Линьюань – месте стыковки российской части нефтепровода от Сковородино и китайской части, ведущей к Дацину, нашими партнерами построены более 20 резервуаров, которые, по данным сайта ChinaPRO.ru, предполагается задействовать в случае, если объемы поставки сырья «будут превышены». Так что игра еще не сделана.
Стоит также отметить, что раньше, в момент разработки проекта ВСТО, предполагалось, что Россия не только будет снабжать соседей по АТР сырьем, но и постарается перерабатывать заметную его часть. Для этих целей «Роснефть» планировала построить в конечной точке трубы нефтеперерабатывающий завод мощностью 20 млн тонн нефти в год. Однако 26 ноября 2010 года Совет директоров ОАО НК «Роснефть» одобрил строительство Приморского НПЗ на мысе Елизарова, под Находкой, мощностью… 10 млн тонн. Сдача объекта намечена на 2017 год. Зато чуть раньше, 21 сентября 2010 года, в китайском городе Тяньцзинь, состоялась церемония закладки первого камня в основание НПЗ мощностью 13 млн тонн, который «Роснефть» построит вместе с CNPC к 2015 году.
Предполагается, что кроме НПЗ совместному предприятию «Роснефти» и CNPC – «Восток-Нефтехимии» – будет принадлежать сеть автозаправочных станций. И, в общем, это, наверное, коммерчески выгодный проект, сулящий доходы «Роснефти» тоже. Только как же тогда ориентация на собственную переработку… Да и мощности заводов… Как будто поделили объем нефти, ранее планировавшийся на НПЗ в Приморье. К тому же, будучи втянутой в общий бизнес, российская компания может лишиться свободы маневра на переговорах по цене сырья.
Пока заметных поставок российского природного газа в Китай нет. Но в Поднебесной активно формируется мощный газовый рынок. Сырьевой аналитик гонконгской инвестиционной и консалтинговой компании GaveKal Ахмад АБДАЛЛА отмечает, что на пути к увеличению энергоэффективности и экологичности китайской экономики особый приоритет будет отдан природному газу. Российский «Газпром» уже просчитывает маршруты поставок. Главная проблема – цена.
Руководитель «Газпромэкпорта» Александр МЕДВЕДЕВ в 2010 году заявил акционерам «Газпрома», что к лету 2011 формула определения цены поставок будет согласована. Но будет она выгодной для России или станет предметом очередного политического компромисса – общественность вряд ли узнает быстро и напрямую. Контракты по газу наверняка будут закрытыми в части цены, как контракты по нефти и электроэнергии.
Потребности Китая в электроэнергии формируют еще одну линию активно развивающегося в последнее время товарообмена. По данным Государственного управления по делам энергетики Китая, в апреле 2011 года объем потребления электроэнергии в стране составил 376 млрд кВт/ч, что на 11,2% больше показателей апреля 2010 года. В целом, в 2010 году Поднебесная потребила 4,19 трлн кВт/ч. Чтобы более точно представить себе масштабы, можно привести для сравнения объемы выработки в прошлом году ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», в состав которой входят все ТЭЦ Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской областей, юга Якутии – 19,8 млрд кВт/ч. Бурейская ГЭС выдала в 2010 году 5,3 млрд кВт/ч.
Впрочем, несмотря на объем энергопроизводства, имеющиеся в КНР мощности не справляются с растущим потреблением. В мае нынешнего года из-за дефицита электроэнергии было ограничено электроснабжение металлургических предприятий провинций Шаньдун, Чжэцзян, Хубэй и Цзянси.
Проектом поставки электроэнергии в КНР с территории российского Дальнего Востока занимается ОАО «Восточная энергетическая компания» (ВЭК). Между Китаем и Россией протянулись линии электропередачи (ЛЭП) Благовещенская – Айгунь (220 кВ) и Благовещенская – Хэйхэ (110 кВ). Поставки энергии начались в 2009 году – 854 млн кВт/ч. По контракту 2010 года в провинцию Хэйлунцзян экспортировано более 1 млрд кВт/ч. В целом, по планам ВЭК, к 2020 году из дальневосточной России в Китай должно отправляться более 60 млрд кВт/ч в год, что почти втрое превышает существующие мощности ОАО «ДГК». Для получения необходимых объемов на территории Дальнего Востока в ближайшие годы должно развернуться масштабное строительство энергообъектов, вырабатывающих и поставляющих электроэнергию нашему энергоголодающему соседу. ВЭК планирует построить ряд новых электростанций суммарной мощностью 10 800 МВт (установленная мощность Бурейской ГЭС – 2010 МВт, ДГК – 5900 МВт), более 3400 км ЛЭП 500 кВ.
Проект разбит на 3 этапа. На 1-м, предполагающем достижение экспорта 3,6 – 4,5 млрд кВт/ч в год, должно осуществиться строительство Хабаровской парогазовой установки (ПГУ) мощностью до 500 МВт и ЛЭП 500 от подстанции Амурская до границы с КНР в Амурской области. Строительные работы на этих объектах уже начались. ЛЭП должна быть готовой не позднее чем через 1,6 года, а ПГУ – через 2,6 года. На 2-м этапе, со сроками реализации до 2016 года, экспорт должен вырасти еще на 18 млрд кВт/ч в год. Планируется строительство пылеугольных станций вблизи Ерковецкого (Амурская область) и Ургальского (Хабаровский край) месторождений угля. Суммарная мощность объектов – 3000 МВт. Также в это время предусматривается строительство 2-х ЛЭП постоянного и переменного тока общей длиной 860 км, преобразовательной подстанции. На 3-м этапе, к 2020 году, должны появиться еще 6000 МВт генерирующих мощностей с уровнем дополнительных поставок 38 млрд кВт/ч в год. Достигнуто это будет за счет строительства новых пылеугольных электростанций на Харанорском, Татауровском и Олонь-Шибирском месторождениях. Кроме того, к Китаю протянутся новые ЛЭП общей длиной 2000 км.
Так, даже незамысловатая переработка даст возможность построить на Дальнем Востоке новую, современную, высокоэффективную генерацию, оставив здесь хотя бы часть прибавочной стоимости. Про цены на электричество для предприятий и жителей Поднебесной, конечно, ничего нигде открыто не говорится. Руководство ВЭК сообщает только, что рассчитываются они по рыночным принципам и удовлетворяют интересам обеих сторон.
Из слабых мест проекта можно отметить ориентацию на одного потребителя, имеющего привычку прибегать к различным методам принуждения для реализации своих интересов. Поэтому проект строительства новой генерации неплохо было бы рассматривать вместе с проектами развития на Дальнем Востоке переработки, снабжая заодно и свои производства. При этом и электроэнергию для предприятий переработки поставлять по «рыночным» ценам, то есть по тем, за которые ее берут китайцы. А в случае, когда компании КНР получают российскую электроэнергию дешевле отечественных дальневосточных предприятий, ее производство только для поставки за рубеж выглядит полумерой, вызванной к жизни отсутствием скоординированного между многими ведомствами подхода к развитию российского Дальнего Востока.
Что для Китая капля – для Дальнего Востока России океан. Только с января по апрель 2011 года, по данным Министерства коммерции КНР, китайские компании освоили $38,8 млрд иностранных инвестиций, что на 26% больше показателей 1-го квартала 2010 года. Для сравнения: территории Дальнего Востока и Забайкалья за весь минувший год получили $7,4 млрд иностранных инвестиций. Все более активную позицию в вопросе инвестирования средств за рубежом занимает и сам Китай. В 2010 году объем китайских вложений составил $59 млрд. Радуются деньгам Поднебесной во многих районах мира. Инвестиции идут и в страны, выделившиеся из СССР: в Белоруссию и Украину, в Туркмению, Казахстан и Узбекистан, Латвию и Литву. Зато в числе инвесторов российской экономики КНР не стремится к лидерским позициям, владея долей около 5%.
Находясь рядом с таким гигантом, российский Дальний Восток рассчитывает хотя бы на крохи от исходящего от него инвестиционного потока. Но пока получает вложения, едва заметные даже для собственных объемов. В 2010 году в инвестиционные проекты ДВиЗ из Китая пришли $68 млн. На фоне уже обозначенных $7,4 млрд эта цифра просто теряется.
В сентябре 2009 года в ходе российско-китайской встречи на высшем уровне главы стран подписали программу сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики на 2009-2018 годы. Основой документа, главной его содержательной частью, стал список проектов, намеченных к совместной реализации на территории РФ и КНР, в который были включены 63 российских и 111 китайских предложений. Было много споров, говорили чуть ли не об экономической «сдаче» Дальнего Востока России КНР, но и сторонники, и противники программы в тот момент почти не сомневались в том, что деньги на ее реализацию Китай найдет.
Россия, чтобы, видимо, не выделять дополнительных средств на новые дальневосточные проекты, включила в международную программу и проекты, уже предусмотренные к реализации в программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года». Однако инвестиции со стороны партнера, произведенные с момента утверждения межгосударственной программы, оказались ниже всяких ожиданий. Проведенный специалистами ассоциации «ДВиЗ» анализ хода реализации программы показал, что из 63 российских проектов, в стадии реализации находятся 19, в стадии доработки документации – 22, нет инвесторов у 40 проектов. При этом в числе реализуемых заметны как раз те проекты, которые финансируются Россией в рамках программы развития ДВиЗ до 2013 года.
В числе причин «пробуксовки» российских проектов называется их случайный выбор, неподготовленность, отсутствие необходимой оперативной координации между курирующими программу министерствами России и Китая.
Как говорят знающие подробности возникновения документа эксперты, список проектов с двух сторон формировался весьма спешно, территории не только России, но и Китая включали в него все, что было под рукой. Руководители дальневосточных регионов, по существующему правилу, вписали много, надеясь, что реализуется хоть что-то.
В итоге возникли курьезные ситуации, не добавляющие уважения к России как к серьезному международному партнеру и заставляющие китайцев с опаской смотреть на другие проекты. Амурской областью, например, в список был предложен проект совместного производства лифтов в Благовещенске. Китайская компания по производству лифтов «Цзяньхуа» с интересом откликнулась на идею. Начались переговоры. С российской стороны проект представляло ОАО «Амурский металлист», которому и было предложено сначала провести маркетинговое исследование рынка сбыта продукции нового предприятия. Благовещенцы такое исследование провели, и… инициатива угасла сама собой: продавать будущие лифты на Дальнем Востоке некому. Конечно, по логике бизнеса, сначала необходимо было провести исследование потребностей в товаре, а уже потом предлагать инвестировать в его производство.
Китайские партнеры в долгу не остаются и ведут себя не всегда как надежные, заинтересованные партнеры. В той же Амурской области к совместной реализации был предложен проект создания лесопромышленного комплекса в зоне БАМа. В марте 2010 года в Благовещенске между властями Амурской области и провинции Хэйлунцзян прошли переговоры, была достигнута договоренность о создании рабочей группы по подготовке к организации на территории области крупных деревообрабатывающих производств. В июне того же года в Харбине прошло первое заседание рабочей группы. Представители лесопромышленных предприятий области, во главе с чиновниками областного Управления лесного хозяйства, посетили ряд деревообрабатывающих компаний провинции Хэйлунцзян, договорились, что в августе китайская лесопромышленная делегация под руководством Главного управления лесной промышленности провинции посетит российский регион для обсуждения уже предметных вопросов начала реализации проектов в сфере деревообработки… Делегация из КНР не приехала, никаких объяснений в Благовещенске не получили.
Впрочем, там, где бизнес-интересы сторон по-настоящему совпадают, картина выглядит иначе. К примеру, проект создания предприятия по переработке сои в Биробиджане оказался востребованным у китайских инвесторов из Дацина, учредивших в Еврейской автономной области ООО «Компания по производству органической продукции «ЕАО Канган». И это неудивительно, ведь Китай сегодня является ведущим потребителем и импортером сои и продукции из нее. А в последнее время на китайском рынке образовался даже некоторый дефицит этой продукции. Китай не хочет покупать дорогую сою у крупнейшего поставщика – США, где цены к маю 2011 года достигли двухлетнего максимума, и не может, противодействуя повышению цен, долго распродавать на внутреннем рынке запасы государственного резерва, как это было в первой половине 2011 года. Чтобы стимулировать импорт, китайские власти в мае рассматривали вопрос снижения импортных пошлин на соевые бобы и масло с 3% до 1% и с 9% до 5% соответственно.
Имеет неплохие шансы к воплощению проект строительства Амурского нефтеперерабатывающего завода, внесенный Амурской областью. Разработчиком проекта является совместное предприятие ООО «Амурская энергетическая компания», которое учредили ЗАО «ИнтерРусОйл» с российской стороны и КОО «Сириус» с китайской. Проект направлен на увеличение экспорта нефтепродуктов, предполагает создание на территории поселка Березовый НПЗ мощностью 5 млн тонн переработки нефти и газового конденсата, строительство продуктопровода в КНР. При этом инвестиции в завод оцениваются в $250 млн. Интересно, что на Хабаровском НПЗ, например, имеющем мощность 4,3 млн тонн нефти, только реконструкция всего двух установок – каталитического риформинга и висбкрекинга – обходится в $200 млн. А строительство комплекса гидрогенезационных процессов обходится собственнику предприятия – НК «Альянс» – более чем в $800 млн. Сопоставив данные, можно предположить, что Амурский НПЗ будет состоять из комплекса первичной переработки нефти, со всем сопутствующим этому процессу оборудованием, а его строительство – способ увеличить поставки нефти в КНР, пусть и под видом продукции ее переработки.
Чтобы стимулировать реализацию программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики на 2009-2018 годы, придать ей вид развивающегося документа, российский Минрегион в 2010 году сформировал перечень приоритетных проектов, которые будут реализованы на территории России в рамках российско-китайского межрегионального сотрудничества. В этот список вошли 12 проектов из 10 регионов, среди которых от ДФО не оказалось только Приморского края. Объем необходимых инвестиций в отобранные приоритеты составляет более $8 млрд.
Впрочем, говорить о том, что происходит существенная активизация работы по совместной реализации данных проектов, пока рано. Хотя некоторое сближение позиций налицо. Так, в Сахалинской области на старте крупнейший совместный инвестиционный проект по развитию на острове деревообработки. Заинтересованность в нем проявляет не только бизнес, но и островная власть, которая прилагает собственные усилия для его продвижения. Китайские инвесторы проявляют живой интерес к магаданским и чукотским запасам углей и уже предприняли ознакомительные вояжи в дальневосточные территории с целью предметного знакомства с проектами. Инициаторы самого, пожалуй, амбициозного в регионе инвестиционного проекта по созданию на Дальнем Востоке кластера черной металлургии – ГК «Петропавловск», высказывают уверенность в том, что уже в этом году начнутся реальные работы по строительству железнодорожного мостового перехода через Амур в Еврейской автономной области – как части комплексного приоритетного инвестиционного проекта, включенного в программу сотрудничества с КНР.
Дополнительной мерой усиления работы на данном направлении стало назначение в мае 2011 года полпреда президента РФ в ДФО Виктора ИШАЕВА руководителем рабочей группы по реализации обозначенной программы сотрудничества. Основная задача группы – оказание содействия осуществлению включенных в программу проектов.
Говоря о разности темпов развития российского Дальнего Востока и даже отстающих по среднекитайским меркам северных провинций Поднебесной, нельзя не отметить, что успехи китайских предприятий достигаются при активной поддержке китайских властей.
В КНР широко используются различные льготные режимы, которые распространяются и вдоль границы с РФ, предоставляя китайским компаниям преимущества перед российскими партнерами. Россия ввела повышенные пошлины на вывоз необработанного леса – Китай ввел систему преференций для расположенных у границы с РФ лесопереработчиков. Захватившие дальневосточные рынки России обувщики из КНР сохраняют свои позиции при государственной поддержке обувной промышленности. И так далее.
Известный многим жителям российского Дальнего Востока город Суйфэньхэ, расположенный на границе с Приморским краем, в сентябре 2010 года стал беспошлинной экономической зоной. (Всего в КНР действуют 56 регионов с установленными правилами беспошлинной зоны). Теперь власти рассчитывают, что товарооборот местного пропускного пункта будет ежегодно увеличиваться на $2 млрд, или на 30%, к существовавшим объемам. Но это далеко не конец проекта. По задумке китайских властей, к Суйфэньхэ с севера протянется скоростная автомагистраль от Хабаровска (вероятно, имеется в виду будущее сообщение через остров Большой Уссурийский), а с юга город соединится с портом Далянь. Финансовые операции в зоне будут проводиться не только в долларах и юанях, но и в рублях. На ее территории разрешено регистрировать предприятия с иностранным капиталом, власти не скрывают, что ждут россиян и корейцев.
Для реализации планов роста, новой беспошлинной зоне нужны квалифицированные кадры. Мэр Суйфэньхэ Фу Яньчэн на презентации зоны в харбинских вузах рассказал, что для привлечения квалифицированной, образованной рабочей силы принято решение о введении ряда льгот и мер социальной поддержки, в числе которых: освобождение созданного предприятия от уплаты подоходного налога и административных взносов в начальный период развития бизнеса, бесплатное предоставление гарантий по кредитам, выдача молодым специалистам ежемесячных пособий в размере 500 – 3000 юаней в первые 3 года. В течение 5 лет власти Суйфэньхэ планируют привлечь не менее 10 тыс. выпускников вузов. И можно не сомневаться, что такая программа сработает.
Сравнить проект с тем, что делается на Дальнем Востоке, можно, пожалуй, только с программой переселения соотечественников, в рамках которой за все годы действия в ДФО, по данным полпредства президента, прибыло 637 человек, получивших поддержку на общую сумму 44,5 млн рублей – около 70 тыс. рублей на переселенца, в которые вошли: единовременное пособие на обустройство, компенсация транспортных расходов, ежемесячное пособие при отсутствии дохода, компенсация за госпошлину на оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев в России.
Планируя развитие разделенного острова Большой Уссурийский по принципу «один остров – две страны», власти Хабаровского края столкнулись с тем, что в рамках организации бизнеса на одной территории с КНР российские предприятия, работающие на привычных для дальневосточников условиях, окажутся в заведомо невыгодном положении по отношению к своим китайским коллегам-конкурентам. Тем более что китайцы рассматривают и здесь возможность предоставления особых условий. Власти КНР неофициально доводят до региональных и федеральных властей РФ идею создания на острове единой свободной экономической зоны. Но, учитывая подходы российского правительства, надежды на это почти нет.
Даже очередной вариант проекта федерального закона о приграничном сотрудничестве «завис» в Госдуме с 2009 года. Председатель комитета Госдумы по международным делам Константин КОСАЧЕВ на встрече с избирателями так охарактеризовал положение дел с принятием закона: «Судьба закона очень непростая, потому что это уже третья попытка. Первые две были неудачными. Было два законопроекта, которые готовил Совет Федерации. Потребовалось подключение лидера нашей партии Владимира Владимировича ПУТИНА, он дал прямые указания». Однако эту речь он произнес в 2011 году, более чем через полгода после принятия законопроекта в первом чтении. И к моменту подготовки материала проект закона во втором чтении в работе ближайшей сессии российского парламента не просматривался.
В России любят говорить о зарубежном опыте, рассуждать о собственном пути. А если не изобретать велосипеда? Если просто представить: как поступили бы современные китайцы, если бы у них были те же условия, что и у РФ на Дальнем Востоке? И очевидный ответ не будет ноу хау: подобным образом еще российский царь поступал, не взимая сборов с привезенных на Амур товаров, его шаги развили в СССР, подобные меры действуют на Аляске, во многих похожих по условиям регионах мира. Пока же власти РФ вкладывают значительные средства в инфраструктуру макрорегиона, из которого уезжают граждане страны, в котором бизнесу не то что с китайцами конкурировать – выживать все труднее.
Подводя некоторые итоги, можно отметить важнейшее: России, особенно в ее дальневосточной части, Китай нужнее, как бы ни казалось, что все наоборот. Большой и сильный сосед пугает, заставляя подозревать его во всевозможных вредных замыслах. Но он открывает перед нами массу возможностей. С ним тяжело соперничать. Но только в такой конкуренции можно добиться формирования по-настоящему устойчивой экономики и социальной сферы.
С ним сложно дружить. Но именно в таком формате можно научиться эффективно отстаивать государственные интересы. Ведь главное, что можно взять у Китая сегодня, – не продукция легкой промышленности, сельского хозяйства или машиностроения. Самое ценное – его опыт, подходы к развитию экономики, включая решения по депрессивным районам. Не весь опыт положителен, есть масса проблем в КНР, все больше аналитиков и экспертов говорят о перегреве китайской экономики и грядущих системных сбоях в ее функционировании, о том, что повсеместное вмешательство государства ведет к искусственности роста, лишая экономические процессы их естественных природных основ. Но и это опыт, который надо внимательно изучать, чтобы не совершать аналогичных ошибок.
При подготовке материалов использовалась информация сайтов ChinaPRO.ru, eastern-ec.ru, vstoneft.ru.
Инвестиционный проект «Большой Уссурийский остров», Хабаровский край;
Инвестиционный проект «Освоение Беринговского каменоугольного месторождения», Чукотский автономный округ;
Комплексный инвестиционный проект «Создание горно-металлургического кластера в Приамурье, включающего строительство железнодорожного мостового перехода через р. Амур в районе с. Нижне-Ленинское (Российская Федерация) и г. Тунцзян (Китайская Народная Республика)», Еврейская автономная область;
Инвестиционный проект «Создание промышленной зоны в поселке Моготуй», Забайкальский край;
Инвестиционный проект «Комплексное деревообрабатывающее производство», Сахалинская область;
Инвестиционный проект «Строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», Республика Бурятия;
Инвестиционный проект «Строительство Ерковецкой ТЭС в рамках проекта широкомасштабного экспорта электроэнергии из России в Китай», Амурская область;
Инвестиционный проект «Комплексная переработка бурых углей примагаданских месторождений», Магаданская область;
Инвестиционный проект «Строительство завода по производству питьевой бутилированной байкальской воды в п. Култук Слюданского района Иркутской области», Иркутская область;
Инвестиционный проект «Создание индустриального кластера высокотехнологичных материалов», Иркутская область;
Инвестиционный проект «Строительство газохимического комплекса в центральном регионе Республики Саха (Якутия)»;
Инвестиционный проект «Строительство туристско-рекреационного кластера «Северный мир», Республика Саха.
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